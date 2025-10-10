166 kierowców ukaranych za prędkość w jeden dzień

Spośród 166 ujawnionych wykroczeń, aż 4 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h
W środę, 8 października, funkcjonariusze stołecznej „drogówki” w ciągu zaledwie jednego dnia skontrolowali aż 166 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
Codzienne patrole policjantów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie, ujawniają niestety, że problem nadmiernej prędkości jest wciąż nagminny. Spośród 166 ujawnionych wykroczeń, aż 4 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tych najpoważniejszych przypadkach policjanci natychmiast zatrzymali prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
Szczególnie niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość naruszeń miała miejsce w rejonie przejść dla pieszych. Aż 117 kierujących zignorowało potrzebę zachowania szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie piesi są najbardziej narażeni.
Prędkość ma kluczowe znaczenie. Każdy dodatkowy kilometr na godzinę znacząco zwiększa ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci w przypadku potrącenia. Właśnie dlatego tak ważne jest zmniejszenie prędkości w pobliżu „zebry”, aby zapewnić pieszym maksimum bezpieczeństwa.
Policja niezmiennie przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda nie tylko wydłuża drogę hamowania, ale także skraca czas na reakcję kierowcy. Konsekwencje takiego zachowania, zwłaszcza w zderzeniu z niechronionym uczestnikiem ruchu, jak pieszy czy rowerzysta, są często tragiczne.
Mimo licznych ostrzeżeń i kampanii prewencyjnych, zbyt wielu kierowców nadal ignoruje przepisy ruchu drogowego i zdrowy rozsądek. Warszawska Policja zapowiada kontynuację wzmożonych kontroli w trosce o bezpieczeństwo na stołecznych drogach.