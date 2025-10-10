12.8°C
Życie Warszawy

166 kierowców ukaranych za prędkość w jeden dzień

Publikacja: 10.10.2025 12:00

Spośród 166 ujawnionych wykroczeń, aż 4 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h

Foto: mat. pras.

M.B.
Mimo ciągłych apeli o rozwagę na drodze i konsekwencje przekraczania limitów, statystyki warszawskiej policji drogowej są alarmujące.

W środę, 8 października, funkcjonariusze stołecznej „drogówki” w ciągu zaledwie jednego dnia skontrolowali aż 166 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.

Rekordowe wykroczenia i utrata prawa jazdy

Codzienne patrole policjantów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie, ujawniają niestety, że problem nadmiernej prędkości jest wciąż nagminny. Spośród 166 ujawnionych wykroczeń, aż 4 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tych najpoważniejszych przypadkach policjanci natychmiast zatrzymali prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Polecane
Kolizja z udziałem kierującego hulajnogą w Warszawie
bezpieczeństwo
Wjechał hulajnogą wprost pod koła. Jest nagranie

Przejścia dla pieszych - strefa szczególnego ryzyka

Szczególnie niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość naruszeń miała miejsce w rejonie przejść dla pieszych. Aż 117 kierujących zignorowało potrzebę zachowania szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie piesi są najbardziej narażeni.

Prędkość ma kluczowe znaczenie. Każdy dodatkowy kilometr na godzinę znacząco zwiększa ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci w przypadku potrącenia. Właśnie dlatego tak ważne jest zmniejszenie prędkości w pobliżu „zebry”, aby zapewnić pieszym maksimum bezpieczeństwa.

Polecane
W stolicy utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów taxi
bezpieczeństwo
Kontrole taxi. Naćpani kierowcy bez prawa jazdy. Długa lista nadużyć

Prędkość główną przyczyną tragedii

Policja niezmiennie przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda nie tylko wydłuża drogę hamowania, ale także skraca czas na reakcję kierowcy. Konsekwencje takiego zachowania, zwłaszcza w zderzeniu z niechronionym uczestnikiem ruchu, jak pieszy czy rowerzysta, są często tragiczne.

Mimo licznych ostrzeżeń i kampanii prewencyjnych, zbyt wielu kierowców nadal ignoruje przepisy ruchu drogowego i zdrowy rozsądek. Warszawska Policja zapowiada kontynuację wzmożonych kontroli w trosce o bezpieczeństwo na stołecznych drogach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

