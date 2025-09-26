Planistyczne wzmożenie w Warszawie. Oto jakie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym się szykują

Wesoła – co się znajdzie przy nowej siedzibie CLXIII LO przy ul. Słowackiego?

Obszar sporządzanego planu ma powierzchnię ok. 5 ha i położony jest na osiedlu Groszówka w Wesołej. Grunty znajdujące się w obszarze planu są niemal w całości własnością m.st. Warszawy. Obszar planu obejmuje teren nowej siedziby CLXIII LO im. Czesława Niemena oddanej do użytku w na początku 2024 r. „Aktualnie, poza zrealizowanym budynkiem liceum wraz z otoczeniem, jest to teren niezagospodarowany, częściowo porośnięty lasem. Planowane jest tu realizacja obiektów infrastruktury społecznej takich jak: hala sportowa, boisko, lodowisko i dom kultury – tzw. „Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Groszówka” – informuje urząd. Projekt planu jest już gotowy. Konsultacje społeczne trwają do 16 października.

Śródmieście – plan miejscowy dla Starówki

Do 20 października trwa zbieranie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starówki. Jest to ciąg dalszy procesu który już był realizowany, ale w międzyczasie do projektu zostały wprowadzone zmiany. Obszar planu ma około 47,2 ha powierzchni.

Jak informuje urząd miasta, główne cele sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta to m.in. ustalenie przeznaczenia obszaru stanowiącego historycznie ukształtowane centrum miasta łączącego funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz obsługę ruchu turystycznego; ochrona i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz zabytkowej zabudowy, ze szczególnym podkreśleniem wartości zrealizowanego Dzieła Odbudowy XX w. obszaru staromiejskiego.

Białołęka – plan dla Anecina Południowego (część I)

Kończą się prace nad projektem MPZP dla Anecina Południowego na Białołęce. 4 września projekt pierwszej części planu został przekazany radnym. Obszar opracowania ma powierzchnię ok. 59,5 ha i jest położony w południowej części Białołęki. Rozciąga się pomiędzy ulicami: Mehoffera, Modlińską, Milenijną i Majolikową. Konsultacje społeczne projektu odbywały się wiosną 2025 r.

Bemowo – co będzie mogło powstać w okolicach dawnego Tesco przy Górczewskiej?

Do 22 października trwa zbieranie uwag do projektu planu miejscowego dla ok. 10 ha terenu między ul. Górczewską a gen. Tadeusza Pełczyńskiego na Bemowie (fragment osiedla Górce). Jest to obszar na którym obecnie znajduje się wiele obiektów handlowych. Projekt zakłada, że ta funkcja handlowo-usługowa zostanie utrzymana, ale oprócz niej będą tu mogły również powstać bloku mieszkaniowe. Część tego obszaru będzie mogła być przeznaczona pod usługi publiczne (np. szkołę).

Praga-Północ – plan miejscowy dla rejonu ulicy Szwedzkiej

Miasto rozpoczęło zbieranie wniosków do planu dla obszaru obejmującego ok. 35 ha w okolicach ul. Szwedzkiej (okolice Metra Szwedzka). Można je składać do 9 października. „W sporządzanym planie zostaną wskazane nowe tereny inwestycyjne, przy zachowaniu i ochronie istniejącej zabudowy poprzemysłowej, wpisanej do rejestru zabytków. Plan określi również tereny, które przeznaczone zostaną pod inwestycje celu publicznego oraz nowe tereny zieleni urządzonej” – czytamy w zapowiedziach urzędników.

Plan dla 150 hektarów w centralnej części Włoch

Projektu planu miejscowego dla rejonu ul. Działkowej na Włochach trafił do konsultacji 16 września, uwagi można składać do 23 października. Plan obejmuje tereny o łącznej powierzchni ok. 150 ha położone w centralnej części dzielnicy Włochy (ograniczone ulicami: Krakowiaków, Leonidasa, Muszkieterów, Mineralna, Dzwonkowa, Municypalna, Perlonowa i Jutrzenki). W obszarze objętym planem występuje zabudowa o zróżnicowanych funkcjach. Głównym celem planu jest: określenie przeznaczenia terenów, w tym dla usług publicznych; kontrolowany, zaplanowany rozwój obszaru tej części dzielnicy Włochy; wprowadzenie nowej zabudowy, porządkującej przestrzeń tego obszaru; uzupełnienie układu komunikacyjnego.

Wesoła – zabudowa mieszkaniowa zamiast lasu na obszarze Groszówka-Południe

11 września urząd miasta ogłosił, że rozpoczął prace nad planem miejscowym dla obszaru Groszówka-Południe w Wesołej. To odpowiedź na obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Wnioski do planu są przyjmowane do 6 października. Obszar objęty projektem planu obejmuje powierzchnię ok. 45 ha. Zlokalizowany jest na południe od ulicy Słowackiego i ograniczony ulicami: Rejtana, Staszica i Sienkiewicza. Obszar w całości położony jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Przeważnie są to grunty leśne. Na pojedynczych działkach znajdują się domy jednorodzinne.

„Podstawowym zadaniem planu jest przede wszystkim dopuszczenie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej na prywatnych działkach, objętych przymusowym zalesieniem w latach 50-tych ubiegłego wieku (…) Ze względu na dominujące w tym terenie użytki leśne, konieczne jest uzyskanie w procedurze planistycznej zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne” – informują urzędnicy.

Mokotów – plan miejscowy dla okolic klasztoru Dominikanów na Służewie

Obszar objęty planem położony jest w południowej części Mokotowa i zajmuje powierzchnię ok. 24 ha. Od 22 września do 27 października 2025 r. trwają konsultacje projektu. Celem planu jest m.in. zachowanie istniejącej zróżnicowanej struktury funkcjonalnej na obszarze planu oraz „zachowanie i ochrona zabytkowego zespołu Klasztoru oo. Dominikanów oraz pozostałych budynków na terenie dawnego Folwarku Służewieckiego”.

Wola – plan dla okolic ul. Twardej (część B)

Obszar objęty projektem planu znajduje się we wschodniej części Woli, pomiędzy ulicami: Pańską, Żelazną, Chmielną i Miedzianą. Jest to obszar o powierzchni 9 ha. „Głównym celem sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego jest określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne uzupełnienie struktury przestrzennej, której w związku z brakiem obowiązującego planu miejscowego może zagrażać niekontrolowane zagospodarowanie oraz chaos przestrzenny” – informują urzędnicy. Konsultacje społeczne planu rozpoczęły się 25 września, potrwają do 30 października 2025 r.

Mokotów – plan dla okolic Jeziorka Czerniakowskiego (Czerniaków Południowy)

Prace nad tym dokumentem podjęto po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność poprzedniego planu (uchwały o planie) w części dotyczącej otuliny F rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. Dlatego urząd miasta przygotował projekt planu miejscowego dla części, która została unieważniona. Dotyczy on obszaru o powierzchni 39 ha, jest położony w centralno-wschodniej części Mokotowa. W przeważającym zakresie obszar jest niezabudowany, stanowi w przewadze nieużytki, pola uprawne i ogrody działkowe. Tereny te są cenne przyrodniczo, znajdują się w strefie otuliny rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

Konsultacje tego planu odbywały się w maju i czerwcu 2025. 22 września urząd poinformował, że projekt planu został już przekazany miejskim radnym. Prace nad nim wkraczają w końcową fazę.

Śródmieście – plan dla rejonu Placu Małachowskiego (Ściana Wschodnia – Część A)

Od 1 października będzie można się zapoznać z projektem plany miejscowego dla okolic tzw. Ściany Wschodniej – część A – rejon Placu Małachowskiego w Śródmieściu. Obszar ten ok. 13,5 ha i znajduje się w centrum Śródmieścia. Obszar ten wynika z podziału wcześniej procedowanego planu miejscowego okolic Ściany Wschodniej. „Projekt planu zachowuje i chroni istniejącą strukturę przestrzenną obszaru” – informują urzędnicy. Konsultacje społeczne planu rozpoczną się 1 października i potrwają do 6 listopada 2025 r. Na 8 października zaplanowano dyskusję publiczną nad planem. Odbędzie się online.

Bielany – plan miejscowy dla okolic ul. Conrada na Chomiczówce

Projekt planu zostanie upubliczniony 2 października. Wtedy również ruszą konsultacje społeczne które potrwają do 7 listopada. Będzie to już drugie wyłożenie tego planu. Do poprzedniego projektu zostały wprowadzone zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy. Drugie wyłożenie planu ograniczy się do części rysunku i zapisów planu, które uległy zmianie.

„Celem planu jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych w obszarze, tj. kształtowanie nowej zabudowy w sposób harmonijny, zapobiegający nadmiernemu zagęszczaniu zabudowy, uwzględnienie możliwości rozbudowy i budowy nowych obiektów usług, w tym usług publicznych, ochrona ogólnodostępnych terenów zieleni” – informuje urząd miasta.

Plany miejscowe vs plan ogólny

Ostanie miesiące w Warszawie to nie tylko prace nad planami miejscowymi. Do połowy 2026 r. Warszawa, podobnie jak inne samorządy, powinna przyjąć tzw. plan ogólny. To nowy dokument planistyczny zasięgiem obejmującym teren całego miasta czy gminy. Bez planu ogólnego nie będzie można uchwalać w przyszłości planów miejscowych. To może nawet uniemożliwić wydawanie pozwoleń na budowę.

Co ważne jednak, wejście w życie planu ogólnego nie wpłynie na ważność planów miejscowych które zostaną przyjęte wcześniej. Plany miejscowe przyjmowane teraz nie muszą być zgodne z przyszłym planem ogólnym (powinny być jednak zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy).