Ważna decyzje dla Warszawy. Plany zagospodarowania zmienią Białołękę i Wawer

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy, radni podjęli dwie kluczowe decyzje dla rozwoju miasta. Uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Anecina Południowego na Białołęce oraz osiedla Anin w dzielnicy Wawer.



Nowo uchwalone plany mają na celu zachowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego, szczególnie na terenach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśliła, że są to bardzo potrzebne dokumenty dla stolicy, które chronią zieleń leśną, jednocześnie pozwalając na kontrolowany rozwój.

Porządek na Białołęce

Plan dla obszaru Anecina Południowego, obejmujący teren o powierzchni około 59,5 ha, położony jest pomiędzy ulicami: Mehoffera, Modlińską, Milenijną i Majolikową. To obszar o zróżnicowanej zabudowie, gdzie na północy znajduje się między innymi ośrodek opiekuńczo-leczniczy im. Sue Ryder – jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Znajduje się tam również osiedle wielorodzinne, a na wschodzie dominuje zabudowa jednorodzinna z usługami. Zachodnia część terenu jest szczególnie cenna przyrodniczo, z lasem i śródlądową wydmą.

Nowy plan ma za zadanie zachować obecny układ i skalę zabudowy, a także wprowadzić szereg usprawnień. Przewidziano m.in. stworzenie nowych przestrzeni publicznych, uporządkowanie terenów mieszkalnych oraz poprawę zagospodarowania wzdłuż ulicy Modlińskiej. Kluczowym elementem jest także ochrona wartości przyrodniczych, w tym wspomnianego lasu.

Ochrona historycznego Anina w Wawrze

Drugi z uchwalonych planów dotyczy historycznego osiedla Anin w Wawrze, które powstało jako willowa enklawa na początku XX wieku. Obszar planu, o powierzchni około 232 ha, graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz linią kolejową Warszawa-Lublin. Charakteryzuje się dużą ilością zieleni, głównie lasów sosnowo-dębowych, oraz przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na tym terenie znajduje się również Narodowy Instytut Kardiologii, obiekt o znaczeniu ogólnokrajowym, a także tereny Kanału Wawerskiego.