Ważna decyzje dla Warszawy. Plany zagospodarowania zmienią Białołękę i Wawer

Jedna z ulic warszawskiego Anina, którego dotyczą zatwierdzone dokumenty
Nowo uchwalone plany mają na celu zachowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego, szczególnie na terenach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśliła, że są to bardzo potrzebne dokumenty dla stolicy, które chronią zieleń leśną, jednocześnie pozwalając na kontrolowany rozwój.
Plan dla obszaru Anecina Południowego, obejmujący teren o powierzchni około 59,5 ha, położony jest pomiędzy ulicami: Mehoffera, Modlińską, Milenijną i Majolikową. To obszar o zróżnicowanej zabudowie, gdzie na północy znajduje się między innymi ośrodek opiekuńczo-leczniczy im. Sue Ryder – jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Znajduje się tam również osiedle wielorodzinne, a na wschodzie dominuje zabudowa jednorodzinna z usługami. Zachodnia część terenu jest szczególnie cenna przyrodniczo, z lasem i śródlądową wydmą.
Nowy plan ma za zadanie zachować obecny układ i skalę zabudowy, a także wprowadzić szereg usprawnień. Przewidziano m.in. stworzenie nowych przestrzeni publicznych, uporządkowanie terenów mieszkalnych oraz poprawę zagospodarowania wzdłuż ulicy Modlińskiej. Kluczowym elementem jest także ochrona wartości przyrodniczych, w tym wspomnianego lasu.
Drugi z uchwalonych planów dotyczy historycznego osiedla Anin w Wawrze, które powstało jako willowa enklawa na początku XX wieku. Obszar planu, o powierzchni około 232 ha, graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz linią kolejową Warszawa-Lublin. Charakteryzuje się dużą ilością zieleni, głównie lasów sosnowo-dębowych, oraz przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na tym terenie znajduje się również Narodowy Instytut Kardiologii, obiekt o znaczeniu ogólnokrajowym, a także tereny Kanału Wawerskiego.
Plan ma na celu ochronę cennego historycznego układu osiedla i ustalenie precyzyjnych zasad zagospodarowania dla nowej zabudowy. Wprowadzone regulacje mają zapobiec nadmiernemu rozwojowi, zwłaszcza w postaci dużych osiedli wielorodzinnych, oraz chronić lokalne zabytki, przyrodę i krajobraz.
Rada m.st. Warszawy podjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnego planu przestrzennego, tym razem dla rejonu Parku Nad Balatonem. To ważna informacja dla mieszkańców, którzy liczą na uporządkowanie i rozwój tego terenu. Ponadto, władze miasta kontynuują procesy planistyczne. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące sześciu planów miejscowych, które zostały wyłożone do publicznego wglądu. Jednocześnie trwa zbieranie wniosków do trzech innych dokumentów, co świadczy o intensywności prac nad kształtowaniem przyszłego oblicza stolicy.