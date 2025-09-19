21.4°C
1023.3 hPa
Życie Warszawy

Ważna decyzje dla Warszawy. Plany zagospodarowania zmienią Białołękę i Wawer

Publikacja: 19.09.2025 15:00

Jedna z ulic warszawskiego Anina, którego dotyczą zatwierdzone dokumenty

Jedna z ulic warszawskiego Anina, którego dotyczą zatwierdzone dokumenty

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy, radni podjęli dwie kluczowe decyzje dla rozwoju miasta. Uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Anecina Południowego na Białołęce oraz osiedla Anin w dzielnicy Wawer.

Nowo uchwalone plany mają na celu zachowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego, szczególnie na terenach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśliła, że są to bardzo potrzebne dokumenty dla stolicy, które chronią zieleń leśną, jednocześnie pozwalając na kontrolowany rozwój.

Polecane
Wizualizacja zazielenionego skweru na placu Powstańców Warszawy
przestrzeń miejska
Plac Powstańców Warszawy zmieni się w zielony skwer

Porządek na Białołęce

Plan dla obszaru Anecina Południowego, obejmujący teren o powierzchni około 59,5 ha, położony jest pomiędzy ulicami: Mehoffera, Modlińską, Milenijną i Majolikową. To obszar o zróżnicowanej zabudowie, gdzie na północy znajduje się między innymi ośrodek opiekuńczo-leczniczy im. Sue Ryder – jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Znajduje się tam również osiedle wielorodzinne, a na wschodzie dominuje zabudowa jednorodzinna z usługami. Zachodnia część terenu jest szczególnie cenna przyrodniczo, z lasem i śródlądową wydmą.

Nowy plan ma za zadanie zachować obecny układ i skalę zabudowy, a także wprowadzić szereg usprawnień. Przewidziano m.in. stworzenie nowych przestrzeni publicznych, uporządkowanie terenów mieszkalnych oraz poprawę zagospodarowania wzdłuż ulicy Modlińskiej. Kluczowym elementem jest także ochrona wartości przyrodniczych, w tym wspomnianego lasu.

Ochrona historycznego Anina w Wawrze

Drugi z uchwalonych planów dotyczy historycznego osiedla Anin w Wawrze, które powstało jako willowa enklawa na początku XX wieku. Obszar planu, o powierzchni około 232 ha, graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz linią kolejową Warszawa-Lublin. Charakteryzuje się dużą ilością zieleni, głównie lasów sosnowo-dębowych, oraz przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na tym terenie znajduje się również Narodowy Instytut Kardiologii, obiekt o znaczeniu ogólnokrajowym, a także tereny Kanału Wawerskiego.

Reklama
Reklama

Plan ma na celu ochronę cennego historycznego układu osiedla i ustalenie precyzyjnych zasad zagospodarowania dla nowej zabudowy. Wprowadzone regulacje mają zapobiec nadmiernemu rozwojowi, zwłaszcza w postaci dużych osiedli wielorodzinnych, oraz chronić lokalne zabytki, przyrodę i krajobraz.

Polecane
Plan ma na celu ochronę i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego
przestrzeń miejska
Jak zorganizować Stare Miasto? Konsultacje planu zagospodarowania

Dalsze plany i konsultacje społeczne

Rada m.st. Warszawy podjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnego planu przestrzennego, tym razem dla rejonu Parku Nad Balatonem. To ważna informacja dla mieszkańców, którzy liczą na uporządkowanie i rozwój tego terenu. Ponadto, władze miasta kontynuują procesy planistyczne. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące sześciu planów miejscowych, które zostały wyłożone do publicznego wglądu. Jednocześnie trwa zbieranie wniosków do trzech innych dokumentów, co świadczy o intensywności prac nad kształtowaniem przyszłego oblicza stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mężczyzna miał aż trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów
bezpieczeństwo

Pościg jak z filmu na Ursynowie

W sezonie Zima ’25 rozkład Ryanaira z Lotniska Chopina będzie obejmował łącznie 12 tras
samolot

Tanie city breaki z Warszawy. 6 nowych tras Ryanaira na zimę

Osobowość WTP. Katarzyna-Strzegowska, Rafał Trzaskowski i Monika Matulka podczas odbierania nagrody
kadry

Pracownica warszawskiego metra bohaterką. Pomogła osobie w kryzysie

Strażnicy fachowo odłowili ptaka, umieszczając go w specjalistycznym transporterze
zwierzę warszawskie

Egzotyczny ptak na ramieniu cudzoziemca. Interweniował Ekopatrol

Muzeum Narodowe w Warszawie zamierza zdigitalizować ponad 40 tys. nowych obiektów
Muzeum Narodowe

Projekt Apollo. Do sieci trafi ponad 40 tys. obiektów

Aktywiści zarzucają drogowcom opieszałość we wprowadzaniu zmian poprawiających bezpieczeństwo na dro
polityka

Protest przeciwko dyrektorowi ZDM. Komu i czym podpadł Puchalski?

Edward Dwurnik „Główna ulica”, 1976 w Galerii Raster
sztuka

15. edycja Warsaw Gallery Weekend: wystawy, spotkania, spacery

Radni Koalicji Obywatelskiej podczas czwartkowej sesji wysłuchali wielu słów krytyki
polityka

Nocna prohibicja w Warszawie. Koalicja Obywatelska zbiera cięgi

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama