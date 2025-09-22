Co znalazło się w nowej wersji projektu MPZP dla okolic ul. Podleśnej w Zielonce? (Zdjęcie ilustracyjne)
Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki ogłosił kontynuację prac nad planem na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Z jego słów wynika, że decyzja o ich zawieszeniu podjęta na początku tego roku nie wynikała z protestu mieszkańców przeciwko założeniom projektu, tylko z powodów „prawnych i formalnych”. Tych przeszkód już teraz nie ma, więc prace są kontynuowane.
„Stan prawny i faktyczny z początku roku, który wstrzymał nasze dalsze prace, uległ zmianie. Dlatego mogliśmy przystąpić do dalszego etapu tworzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podleśnej. Dziś chcemy zaprezentować państwu ten etap i jego wynik” – mówi burmistrz Zielonki w filmie opublikowanym na Fb. Dalej Iwandowski tłumaczy, że w nowej wersji planu zostały wzięte pod uwagę „liczne głosy, które pojawiły się w dyskusji na początku tego roku”.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) rejonu ul. Podleśnej w Zielonce obejmuje kilkanaście hektarów po dawnych zakładach ceramicznych. Burmistrz Zielonki tłumaczy, że według obecnego stanu prawnego ten obszar przewidziany jest pod inwestycje przemysłowe. Projekt MPZP zakłada, że ma się tam znaleźć zabudowa mieszkaniowa. Początkowo przewidywano, że nowe bloki będą mogły mieć po siedem kondygnacji. To wzbudziło emocje mieszkańców. W komentarzach zwracano uwagę m.in. na brak infrastruktury zdolnej udźwignąć potrzeby nowych mieszkańców. Dla miasta, które obecnie ma ok. 17 tys. mieszkańców, wzrost tej liczby nawet o kilka tysięcy oznacza dużą zmianę.
W ślad za ogłoszeniem burmistrza na oficjalnej stronie internetowej urzędu miasta pojawiła się oddzielna zakładka z nowym projektem MPZP dla ul. Podleśnej oraz materiałami informacyjnymi na jego temat. W tej chwili prace nad planem są na etapie opiniowana przez instytucje, które zgodnie z przepisami powinny się wypowiedzieć na jego temat (np. inne samorządy, organa administracji rządowej). Kolejny etap to oficjalne konsultacje społeczne. Ten etap ma dopiero nastąpić, ale władze Zielonki zachęcają mieszkańców do tego, by już teraz zapoznali się z nową wersją MPZP dla okolic Podleśnej i zadawali pytania. Odpowiedzi na nie mają być publikowane na stronie.
W nowej wersji MPZP teren pod zabudowę mieszkaniową został podzielony na kwartały. Od północy i wschodu (od strony Kobyłki) zaplanowano kwartały z blokami trzykondygnacyjnymi (2 piętra+parter). W centralnej części działki – kwartały z blokami pięciokondygnacyjnymi (4 pietra + parter). Od strony ul. Podleśnej – trzy kwartały z zabudową siedmiokondygnacyjną (6 pięter + parter). „W każdym kwartale co najmniej 35 proc. powierzchni zajmie przestrzeń biologicznie czynna, czyli tereny zielone wolne od zabudowy (kolor zielony na każdym kwartale). Od strony sąsiedniej gminy oraz istniejących już zabudowań zaplanowany został pas zieleni o szerokości od 15 do nawet 100 m (…) Między kwartałami zaplanowano duże odległości – od 20 do 26 metrów. Przestrzeń ta będzie przeznaczona przede wszystkim na drogi i chodniki, ścieżki rowerowe, deptaki, ale dodatkowo zostaną tam posadzone szpalery drzew w odstępach od 5 do 12 metrów, w zależności od gatunku” – czytamy w materiałach informacyjnych urzędu.
Jedno z pytań zadawanych w trakcie prac nad MPZP brzmi: dlaczego Zielonka nie czeka z przyjęciem planu dla okolic ul. Podleśnej do momentu uchwalenia planu ogólnego? „Podstawowe motywy są dwa: po pierwsze uniemożliwienie budowy tam bazy paliw (która będzie znacząco oddziaływać na środowisko – zarówno poprzez wzmożony ruch ciężarowy jak i niebezpieczeństwa wybuchu czy zatrucia środowiska), po drugie zapewnienie w najbliższej dekadzie zrównoważonego rozwoju miasta potrzebującego nowych dobrze zaprojektowanych dzielnic mieszkaniowych, nowych mieszkańców, dzieci w przedszkolach i szkołach” – odpowiada urząd.