Burmistrz Zielonki ogłosił nową wersję planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podleśnej. Prace nad dokumentem, zawieszone na początku tego roku, są kontynuowane. W międzyczasie do planu wprowadzono jednak kilka istotnych zmian.



Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki ogłosił kontynuację prac nad planem na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Z jego słów wynika, że decyzja o ich zawieszeniu podjęta na początku tego roku nie wynikała z protestu mieszkańców przeciwko założeniom projektu, tylko z powodów „prawnych i formalnych”. Tych przeszkód już teraz nie ma, więc prace są kontynuowane.

„Stan prawny i faktyczny z początku roku, który wstrzymał nasze dalsze prace, uległ zmianie. Dlatego mogliśmy przystąpić do dalszego etapu tworzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podleśnej. Dziś chcemy zaprezentować państwu ten etap i jego wynik” – mówi burmistrz Zielonki w filmie opublikowanym na Fb. Dalej Iwandowski tłumaczy, że w nowej wersji planu zostały wzięte pod uwagę „liczne głosy, które pojawiły się w dyskusji na początku tego roku”.

Dlaczego poprzedni plan zagospodarowania okolic ul. Podleśnej wzbudził kontrowersje?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) rejonu ul. Podleśnej w Zielonce obejmuje kilkanaście hektarów po dawnych zakładach ceramicznych. Burmistrz Zielonki tłumaczy, że według obecnego stanu prawnego ten obszar przewidziany jest pod inwestycje przemysłowe. Projekt MPZP zakłada, że ma się tam znaleźć zabudowa mieszkaniowa. Początkowo przewidywano, że nowe bloki będą mogły mieć po siedem kondygnacji. To wzbudziło emocje mieszkańców. W komentarzach zwracano uwagę m.in. na brak infrastruktury zdolnej udźwignąć potrzeby nowych mieszkańców. Dla miasta, które obecnie ma ok. 17 tys. mieszkańców, wzrost tej liczby nawet o kilka tysięcy oznacza dużą zmianę.

Na jakim etapie nowy MPZP jest obecnie?

W ślad za ogłoszeniem burmistrza na oficjalnej stronie internetowej urzędu miasta pojawiła się oddzielna zakładka z nowym projektem MPZP dla ul. Podleśnej oraz materiałami informacyjnymi na jego temat. W tej chwili prace nad planem są na etapie opiniowana przez instytucje, które zgodnie z przepisami powinny się wypowiedzieć na jego temat (np. inne samorządy, organa administracji rządowej). Kolejny etap to oficjalne konsultacje społeczne. Ten etap ma dopiero nastąpić, ale władze Zielonki zachęcają mieszkańców do tego, by już teraz zapoznali się z nową wersją MPZP dla okolic Podleśnej i zadawali pytania. Odpowiedzi na nie mają być publikowane na stronie.