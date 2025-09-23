Dziś są sklepy, usługi i parkingi, w przyszłości również mieszkania i szkoła? Jest projekt zagospodarowania dla terenów dawnego Tesco przy Górczewskiej

Trwają konsultacje społeczne projektu planu zagospodarowania przestzrennego części osiedla Górce na Bemowie (okolice dawnego Tesco przy Górczewskiej)
Teren objęty planem ma powierzchnię ok. 10 ha i jest położony pomiędzy ulicą Górczewską a gen. Tadeusza Pełczyńskiego. Stanowi on fragment osiedla Górce i położony jest wśród zabudowy mieszkaniowej. W tej chwili zajmują go głównie punkty handlowo-usługowe: Kaufland (który znajduje się w hali po Tesco, stacja benzynowa, duży sklep zoologiczny, sklep ze sprzętem RTV i AGD czy ze sprzętem remontowo-budowlanym. Dużą część zajmują parkingi.
Jak czytamy w informacji urzędu m.st. Warszawy, teren ten cechuje „niska jakość przestrzeni”. „W okolicy brakuje terenów pod nowe obiekty użyteczności publicznej oraz terenów zieleni” – czytamy.
Jaki sposób zagospodarowania tego terenu przewiduje projekt „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części osiedla Górce dzielnicy Bemowo” (tak brzmi oficjalna nazwa tego dokumentu) przedstawiony właśnie przez urząd miasta?
Terenom między Górczewską a Pełczyńskiego przypisanych zostało kilka funkcji. Dominować mają usługi. Oprócz tego część terenu znajdującego się przy ul. Górczewskiej przewidziano pod zabudową mieszkaniową wielorodzinną z usługami. W jego centrum znajduję się obszar oznaczony na planach jako UP – czyli usługi publiczne. Otwiera to pole do tego, by w przyszłości w tym miejscu powstała na przykład szkoła czy hala sportowa. Od strony ul. Pełczyńskiej dużą część terenu ma z kolei zajmować tzw. zieleń urządzona, czyli park.
Plan proponuje także wskaźniki dotyczące minimalnej liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Dla bloków które mogłyby tu powstać przewiduje się nie mniej niż 1 miejsce na 1 mieszkanie dla mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej lub równej 60 mkw., natomiast dla mieszkań o powierzchni użytkowej większej niż 60 mkw. – nie mniej niż 1 miejsce na 60 mkw. łącznej powierzchni użytkowej tych mieszkań.
W przypadku biur i administracji publicznej przewidziano nie mniej niż 10 i nie więcej niż 18 miejsc na 1000 mkw. powierzchni użytkowej. Oprócz tego urzędnicy przewidują, że bloki mieszkaniowe, które mogą tu powstać nie powinny mieć więcej niż 20 m wysokości (czyli ok. 6-7 pięter).
Uchwalenie MPZP dla części osiedla Górce nie oznacza, że wielkopowierzchniowe sklepy znajdujące się się obecnie na tym terenie znikną. Plan dotyczyć będzie obiektów, które dopiero maja powstać na tym obszarze. Jego zapisów będą musieli przestrzegać ci, którzy będą w tym miejscu prowadzić inwestycje.
Konsultacje społeczne projektu trwają od 17 września do 22 października 2025 r. Uwagi do planu można składać:
Uwagi do planu może zgłaszać każdy zainteresowany tym tematem. „Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych” – czytamy w informacji przygotowanej przez urzędników.