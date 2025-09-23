Dziś są sklepy, usługi i parkingi, w przyszłości również mieszkania i szkoła? Jest projekt zagospodarowania dla terenów dawnego Tesco przy Górczewskiej

Znamy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po Tesco przy ul. Górczewskiej na Bemowie. Miejscy planiści przypisali tym działkom kilka funkcji – będą tu mogły powstać kolejne obiekty handlowe, ale też mieszkania, park oraz usługi publiczne. Uwagi do projektu można zgłaszać do 22 października.



Teren objęty planem ma powierzchnię ok. 10 ha i jest położony pomiędzy ulicą Górczewską a gen. Tadeusza Pełczyńskiego. Stanowi on fragment osiedla Górce i położony jest wśród zabudowy mieszkaniowej. W tej chwili zajmują go głównie punkty handlowo-usługowe: Kaufland (który znajduje się w hali po Tesco, stacja benzynowa, duży sklep zoologiczny, sklep ze sprzętem RTV i AGD czy ze sprzętem remontowo-budowlanym. Dużą część zajmują parkingi.

Jak czytamy w informacji urzędu m.st. Warszawy, teren ten cechuje „niska jakość przestrzeni”. „W okolicy brakuje terenów pod nowe obiekty użyteczności publicznej oraz terenów zieleni” – czytamy.

Sklepy, mieszkania, tereny zielone, a może też szkoła lub hala sportowa

Jaki sposób zagospodarowania tego terenu przewiduje projekt „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części osiedla Górce dzielnicy Bemowo” (tak brzmi oficjalna nazwa tego dokumentu) przedstawiony właśnie przez urząd miasta?

Uwagi do planu może zgłaszać każdy zainteresowany tym tematem

Terenom między Górczewską a Pełczyńskiego przypisanych zostało kilka funkcji. Dominować mają usługi. Oprócz tego część terenu znajdującego się przy ul. Górczewskiej przewidziano pod zabudową mieszkaniową wielorodzinną z usługami. W jego centrum znajduję się obszar oznaczony na planach jako UP – czyli usługi publiczne. Otwiera to pole do tego, by w przyszłości w tym miejscu powstała na przykład szkoła czy hala sportowa. Od strony ul. Pełczyńskiej dużą część terenu ma z kolei zajmować tzw. zieleń urządzona, czyli park.