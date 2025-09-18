Nocna prohibicja w Warszawie. Obietnica pilotażu zamiast zakazu

Zamiast zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie – zapowiedziano po powtórnych konsultacjach pilotaż w dwóch dzielnicach. Radni postanowili zmienić plany dotyczące prohibicji w stolicy.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał złożony przez siebie projekt uchwały wprowadzającej nocną prohibicję w Warszawie. Zamiast tego zaproponował uchwałę, która po konsultacjach w dzielnicach wprowadzi pilotażowe ograniczenia w dwóch dzielnicach – w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

– To dwie centralne dzielnice – powiedział sekretarz miasta Maciej Fijałkowski. – Jedna z nich jest po lewej, druga po prawej stronie Wysły. Wiele miast zaczynało właśnie od takiego pilotażu - przekonywał.



„Bezpieczna noc” w Warszawie

Radni przyjęli też stanowisko dotyczące warszawskiego programu „bezpiecznej nocy” zawierającego m.in. mapowanie miejsc uciążliwych, wprowadzenia programu „odpowiedzialny sprzedawca” oraz dodatkowych kampanii edukacyjnych. Pomysł zamiany uchwały na stanowisko nie spodobał się opozycyjnym radnym.

– Stanowisko przyjmuje się wtedy, gdy nie mamy na coś wpływu – mówił radna Agata Dyduszko-Zyglewska. – Tymczasem tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy uchwalić odpowiednie przepisy. Mówimy przecież o zdrowiu publicznym. Ten pomysł jest po prostu przerzuceniem na sprzedawców odpowiedzialności za utrzymywanie bezpieczeństwa nocą w mieście.