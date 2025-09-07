Jak hipopotamica Pelagia trafiła do dentysty. Udany zabieg międzynarodwego zespołu w warszawskim zoo.

Warszawskie zoo przeprowadziło skomplikowaną operację stomatologiczną u hipopotamicy Pelagii. Międzynarodowy zespół specjalistów usunął problematyczny ząb u prawie 38-letniej seniorki, która odczuwała problemy z jedzeniem.



Hipopotamica Pelagia, licząca prawie 38 lat, zaczęła mieć problemy z pobieraniem pokarmu, a jej żuchwa wykazywała niepokojące zmiany. Ze względu na wiek zwierzęcia i złożoność zabiegu, do Warszawy przybył międzynarodowy zespół specjalistów, w tym lekarze weterynarii, stomatolodzy oraz eksperci od dzikich zwierząt.

Reklama Reklama

Jak wyglądała operacja?

Zabieg rozpoczął się od podania Pelagii środków usypiających. Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy. Pierwszym krokiem było wykonanie zdjęć rentgenowskich, które pozwoliły precyzyjnie zlokalizować problem. Dr Gerhard Putter i dr Katarzyna Jodkowska ocenili sytuację i zdecydowali o usunięciu jednego z zębów.

Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem Foto: Warszawskie Zoo

Ekstrakcja okazała się długa i wymagająca, ale zakończyła się sukcesem. Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem, który ma chronić ranę i wspomóc gojenie. Cały proces był monitorowany przez weterynarzy z warszawskiego zoo, w tym dr Agnieszkę Czujkowską, lek. wet. Martę Gałązkę i lek. wet. Katarzynę Miazgę. Dr hab. Magdalena Garncarz na bieżąco kontrolowała stan serca pacjentki.