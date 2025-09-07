19.1°C
1022.5 hPa
Życie Warszawy

Jak hipopotamica Pelagia trafiła do dentysty. Udany zabieg międzynarodwego zespołu w warszawskim zoo.

Publikacja: 07.09.2025 13:35

Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy

Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy

Foto: Warszawskie Zoo

M.B.
Warszawskie zoo przeprowadziło skomplikowaną operację stomatologiczną u hipopotamicy Pelagii. Międzynarodowy zespół specjalistów usunął problematyczny ząb u prawie 38-letniej seniorki, która odczuwała problemy z jedzeniem.

Hipopotamica Pelagia, licząca prawie 38 lat, zaczęła mieć problemy z pobieraniem pokarmu, a jej żuchwa wykazywała niepokojące zmiany. Ze względu na wiek zwierzęcia i złożoność zabiegu, do Warszawy przybył międzynarodowy zespół specjalistów, w tym lekarze weterynarii, stomatolodzy oraz eksperci od dzikich zwierząt.

Jak wyglądała operacja?

Zabieg rozpoczął się od podania Pelagii środków usypiających. Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy. Pierwszym krokiem było wykonanie zdjęć rentgenowskich, które pozwoliły precyzyjnie zlokalizować problem. Dr Gerhard Putter i dr Katarzyna Jodkowska ocenili sytuację i zdecydowali o usunięciu jednego z zębów.

Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem

Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem

Foto: Warszawskie Zoo

Ekstrakcja okazała się długa i wymagająca, ale zakończyła się sukcesem. Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem, który ma chronić ranę i wspomóc gojenie. Cały proces był monitorowany przez weterynarzy z warszawskiego zoo, w tym dr Agnieszkę Czujkowską, lek. wet. Martę Gałązkę i lek. wet. Katarzynę Miazgę. Dr hab. Magdalena Garncarz na bieżąco kontrolowała stan serca pacjentki.

Nad przebiegiem operacji czuwało liczne grono specjalistów, oprócz usunięcia zęba przeprowadzono tak

Nad przebiegiem operacji czuwało liczne grono specjalistów, oprócz usunięcia zęba przeprowadzono także badania krwi

Foto: Warszawskie zoo

Reklama
Reklama

Rekonwalescencja i wsparcie opiekunów

Zabieg nie tylko rozwiązał problem z zębem, ale także pozwolił lekarzom na dokładne przebadanie Pelagii i ocenę jej ogólnego stanu zdrowia. Pobrana została również krew.

Po zakończeniu operacji Pelagia została wybudzona, a opiekunowie z sekcji Hipopotamiarni, Katarzyna Zdulska i Łukasz Banaszek, czuwali nad jej powrotem do formy. Wstanie zajęło jej około półtorej godziny, ale Pelagia pokazała, że nawet w podeszłym wieku jest silną i waleczną pacjentką.

Obecnie seniorka zoo przebywa w pawilonie, gdzie pod troskliwą opieką dochodzi do siebie. Pracownicy zoo proszą odwiedzających o zachowanie ciszy i spokoju, aby Pelagia mogła spokojnie wrócić do pełni zdrowia. Trzymajmy kciuki za pomyślną rekonwalescencję!

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkańcy przedstawili obszerną fotorelację z miejsca inwestycji
zieleń miejska

Park Żerański gotowy? Mieszkańcy ujawniają prawdę o fuszerce

Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych
bezpieczeństwo

Spłonęła restauracja w centrum. Podpalaczowi grozi 10 lat więzienia

Od rana tłumy ustawiają się w kolejce przed grochowskim OSiR-em
targi ZooEgzotyka 2025

Tłumy przed OSiR-em na Grochowie. Co przyciągnęło fanów?

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury
kadry

Prezydent Warszawy powołał szefa Centrum Myśli Jana Pawła II

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni
rewitalizacja

Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska. Rusza przetarg

Projekt odbudowy Nowej Tęczy będzie kosztować miasto 700 tys. zł
przestrzeń miejska

Tęcza na Placu Zbawiciela ma tworzyć prawdziwą tęczę

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
bezpieczeństwo

Dwaj cywile ranni na poligonie w Rembertowie

Manifestacja przeszła centralnymi ulicami stolicy
demonstracja

Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez stolicę

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama