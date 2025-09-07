Jak hipopotamica Pelagia trafiła do dentysty. Udany zabieg międzynarodwego zespołu w warszawskim zoo.

Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy
Hipopotamica Pelagia, licząca prawie 38 lat, zaczęła mieć problemy z pobieraniem pokarmu, a jej żuchwa wykazywała niepokojące zmiany. Ze względu na wiek zwierzęcia i złożoność zabiegu, do Warszawy przybył międzynarodowy zespół specjalistów, w tym lekarze weterynarii, stomatolodzy oraz eksperci od dzikich zwierząt.
Zabieg rozpoczął się od podania Pelagii środków usypiających. Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy. Pierwszym krokiem było wykonanie zdjęć rentgenowskich, które pozwoliły precyzyjnie zlokalizować problem. Dr Gerhard Putter i dr Katarzyna Jodkowska ocenili sytuację i zdecydowali o usunięciu jednego z zębów.
Ekstrakcja okazała się długa i wymagająca, ale zakończyła się sukcesem. Po usunięciu zęba wraz z korzeniami, ubytek zabezpieczono specjalnym opatrunkiem, który ma chronić ranę i wspomóc gojenie. Cały proces był monitorowany przez weterynarzy z warszawskiego zoo, w tym dr Agnieszkę Czujkowską, lek. wet. Martę Gałązkę i lek. wet. Katarzynę Miazgę. Dr hab. Magdalena Garncarz na bieżąco kontrolowała stan serca pacjentki.
Zabieg nie tylko rozwiązał problem z zębem, ale także pozwolił lekarzom na dokładne przebadanie Pelagii i ocenę jej ogólnego stanu zdrowia. Pobrana została również krew.
Po zakończeniu operacji Pelagia została wybudzona, a opiekunowie z sekcji Hipopotamiarni, Katarzyna Zdulska i Łukasz Banaszek, czuwali nad jej powrotem do formy. Wstanie zajęło jej około półtorej godziny, ale Pelagia pokazała, że nawet w podeszłym wieku jest silną i waleczną pacjentką.
Obecnie seniorka zoo przebywa w pawilonie, gdzie pod troskliwą opieką dochodzi do siebie. Pracownicy zoo proszą odwiedzających o zachowanie ciszy i spokoju, aby Pelagia mogła spokojnie wrócić do pełni zdrowia. Trzymajmy kciuki za pomyślną rekonwalescencję!