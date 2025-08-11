24.3°C
1023.9 hPa
Życie Warszawy

Światowy Dzień Słonia w warszawskim zoo

Publikacja: 11.08.2025 13:15

Słonie w warszawskim zoo

Słonie w warszawskim zoo

Foto: Patrycja Kasprzak/materiały prasowe

rbi
We wtorek, 12 lipca, Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich zaprasza wszystkich na obchody Światowego Dnia Słonia. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11-14 przed wybiegiem słoni.

Dzień Słonia to okazja, aby nie tylko lepiej poznać te największe lądowe ssaki, ale także zwrócić uwagę na zagrożenia, z jakimi się mierzą w naturze, takie jak kłusownictwo, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne. Święto tych majestatycznych, inteligentnych i zagrożonych ssaków jest także możliwością lepszego poznania warszawskich słoni – Fryderyki, Buby i Leona.

Polecane
14 tys. warszawiaków zadecydowało o wyborze imienia dla małej wikunii z warszawskiego ZOO
zwierzę warszawskie
Mieszkańcy wybrali imię dla wikunii. Zakończył się plebiscyt zoo

W programie przewidziane są spotkania z opiekunami słoni Fryderyki, Buby i Leona – największego mieszkańca zoo. Uczestnicy będą mogli poznać ciekawostki i opowieści z życia słoni, a dla dzieci przygotowano warsztaty plastyczne. Ponadto odbędą się konkursy wiedzy z nagrodami oraz będzie można wykonać pamiątkowy stempel z odciskiem słonia. Wszyscy uczestnicy otrzymają słoniowe przypinki, a także będą mieli możliwość obserwacji codziennego życia słoni w zoo.

Prezenty dla słoni z warszawskiego zoo – zbiórka darów

Do 17 sierpnia w Słoniarni prowadzona będzie zbiórka przysmaków dla słoni. Zbierane będą orzechy różnych rodzajów, także solone, daktyle, suszone owoce, wiórki kokosowe oraz masło orzechowe. Należy pamiętać, że wszystkie produkty muszą być w fabrycznych opakowaniach. Dary można zostawiać w specjalnych koszach. Wstęp na wydarzenie możliwy jest tylko z ważnym biletem do zoo.

Warszawskie zoo zaprasza odwiedzających do lepszego poznawania biologii słoni, ich sytuacji na świecie oraz głównych zagrożeń. Podczas obchodów Dnia Słonia opiekunowie opowiedzą o metodach zaspokajania potrzeb tych zwierząt w warunkach ogrodów zoologicznych i codziennej opiece.

Światowy Dzień Słonia

Światowy Dzień Słonia to międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony tych zwierząt, ustanowiona w 2012 roku. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat sytuacji i zagrożeń słoni afrykańskich i azjatyckich, takich jak kłusownictwo, utrata siedlisk, handel kością słoniową, konflikty ze społecznościami ludzkimi czy zmiany klimatyczne. To także okazja, by dzielić się wiedzą i rozwiązaniami na rzecz lepszej opieki i zarządzania słoniami, które wciąż są wykorzystywane w Azji jako zwierzęta pracujące, szczególnie w tradycyjnych sektorach (na przykład w logistyce w lasach) oraz w turystyce i ceremoniach religijnych.

Polecane
Kangury rude dobrze czują siew stołecznym zoo
zwierzę warszawskie
Kangurzyca z maleństwem czekają na imię dla malucha

Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) prowadzi szereg działań na rzecz słoni, które dotyczą zarówno ochrony tych gatunków na wolności, jak i standardów ich utrzymywania. warszawskie zoo, jako aktywny członek EAZA, w pełni stosuje się do zaleceń wypracowanych przez ekspertów, dbając o najwyższy standard opieki nad słoniami i wspierając wspólne działania na rzecz ich ochrony.

Warszawskie zoo bierze udział w Europejskim Programie Hodowlanym (EEP) dla słoni afrykańskich, koordynowanym przez EAZA. Celem programu jest utrzymanie zdrowej, stabilnej i genetycznie zróżnicowanej populacji tego zagrożonego gatunku w warunkach hodowlanych, jako długoterminowego wsparcia dla jego ochrony.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od 11 sierpnia obowiązuje nowy rozkład promów po Wiśle
dzielnica wisła

Więcej promów przez Wisłę od poniedziałku. WTP podaje nowy rozkład

Kulminacją tegorocznej edycji będzie wielki koncert finałowy 13 września
festiwal

Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. 46 piosenek w finale

Psy i koty, podobnie jak najmłodsi, nie są w stanie skutecznie regulować temperatury ciała w tak eks
bezpieczeństwo

Apel. Nie zostawiaj dziecka, psa lub kota w aucie podczas upału

Bloki z "Zatoki Czerownych Świń" mają przejść gruntowny lifting
inwestycje

Nowe życie „Zatoki Czerwonych Świń”. PHN zmodernizuje osiedle

Muzeum Powstania Warszawskiego po rozbudowie - wizualizacja Nizio Design International z 2018 r.
Muzeum Powstania Warszawskiego

Przetarg na rozbudowę w decydującej fazie. Jak się zmieni budynek?

Scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja dzieje się w Warszawie lub na Mazowsz
Script Wars 2025

Konkurs dla scenarzystów z pomysłem na Warszawę i Mazowsze

Imprezy stacjonarne odbędą się 11 października w Warszawie, natomiast Bieg Wirtualny potrwa od 1 sie
sporty miejskie

Nowy bieg. W Raw Paleo Warsaw Dog Run możne będzie pobiec z psem

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym
Po koncercie Maxa Korzha

Banderowska flaga na PGE Narodowym. Fani białoruskiego rapera bulwersują po raz drugi

© Copyright by GREMI MEDIA SA