Światowy Dzień Słonia w warszawskim zoo

Słonie w warszawskim zoo
Dzień Słonia to okazja, aby nie tylko lepiej poznać te największe lądowe ssaki, ale także zwrócić uwagę na zagrożenia, z jakimi się mierzą w naturze, takie jak kłusownictwo, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne. Święto tych majestatycznych, inteligentnych i zagrożonych ssaków jest także możliwością lepszego poznania warszawskich słoni – Fryderyki, Buby i Leona.
W programie przewidziane są spotkania z opiekunami słoni Fryderyki, Buby i Leona – największego mieszkańca zoo. Uczestnicy będą mogli poznać ciekawostki i opowieści z życia słoni, a dla dzieci przygotowano warsztaty plastyczne. Ponadto odbędą się konkursy wiedzy z nagrodami oraz będzie można wykonać pamiątkowy stempel z odciskiem słonia. Wszyscy uczestnicy otrzymają słoniowe przypinki, a także będą mieli możliwość obserwacji codziennego życia słoni w zoo.
Do 17 sierpnia w Słoniarni prowadzona będzie zbiórka przysmaków dla słoni. Zbierane będą orzechy różnych rodzajów, także solone, daktyle, suszone owoce, wiórki kokosowe oraz masło orzechowe. Należy pamiętać, że wszystkie produkty muszą być w fabrycznych opakowaniach. Dary można zostawiać w specjalnych koszach. Wstęp na wydarzenie możliwy jest tylko z ważnym biletem do zoo.
Warszawskie zoo zaprasza odwiedzających do lepszego poznawania biologii słoni, ich sytuacji na świecie oraz głównych zagrożeń. Podczas obchodów Dnia Słonia opiekunowie opowiedzą o metodach zaspokajania potrzeb tych zwierząt w warunkach ogrodów zoologicznych i codziennej opiece.
Światowy Dzień Słonia to międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony tych zwierząt, ustanowiona w 2012 roku. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat sytuacji i zagrożeń słoni afrykańskich i azjatyckich, takich jak kłusownictwo, utrata siedlisk, handel kością słoniową, konflikty ze społecznościami ludzkimi czy zmiany klimatyczne. To także okazja, by dzielić się wiedzą i rozwiązaniami na rzecz lepszej opieki i zarządzania słoniami, które wciąż są wykorzystywane w Azji jako zwierzęta pracujące, szczególnie w tradycyjnych sektorach (na przykład w logistyce w lasach) oraz w turystyce i ceremoniach religijnych.
Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) prowadzi szereg działań na rzecz słoni, które dotyczą zarówno ochrony tych gatunków na wolności, jak i standardów ich utrzymywania. warszawskie zoo, jako aktywny członek EAZA, w pełni stosuje się do zaleceń wypracowanych przez ekspertów, dbając o najwyższy standard opieki nad słoniami i wspierając wspólne działania na rzecz ich ochrony.
Warszawskie zoo bierze udział w Europejskim Programie Hodowlanym (EEP) dla słoni afrykańskich, koordynowanym przez EAZA. Celem programu jest utrzymanie zdrowej, stabilnej i genetycznie zróżnicowanej populacji tego zagrożonego gatunku w warunkach hodowlanych, jako długoterminowego wsparcia dla jego ochrony.