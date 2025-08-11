Światowy Dzień Słonia w warszawskim zoo

We wtorek, 12 lipca, Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich zaprasza wszystkich na obchody Światowego Dnia Słonia. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11-14 przed wybiegiem słoni.



Dzień Słonia to okazja, aby nie tylko lepiej poznać te największe lądowe ssaki, ale także zwrócić uwagę na zagrożenia, z jakimi się mierzą w naturze, takie jak kłusownictwo, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne. Święto tych majestatycznych, inteligentnych i zagrożonych ssaków jest także możliwością lepszego poznania warszawskich słoni – Fryderyki, Buby i Leona.

W programie przewidziane są spotkania z opiekunami słoni Fryderyki, Buby i Leona – największego mieszkańca zoo. Uczestnicy będą mogli poznać ciekawostki i opowieści z życia słoni, a dla dzieci przygotowano warsztaty plastyczne. Ponadto odbędą się konkursy wiedzy z nagrodami oraz będzie można wykonać pamiątkowy stempel z odciskiem słonia. Wszyscy uczestnicy otrzymają słoniowe przypinki, a także będą mieli możliwość obserwacji codziennego życia słoni w zoo.

Prezenty dla słoni z warszawskiego zoo – zbiórka darów

Do 17 sierpnia w Słoniarni prowadzona będzie zbiórka przysmaków dla słoni. Zbierane będą orzechy różnych rodzajów, także solone, daktyle, suszone owoce, wiórki kokosowe oraz masło orzechowe. Należy pamiętać, że wszystkie produkty muszą być w fabrycznych opakowaniach. Dary można zostawiać w specjalnych koszach. Wstęp na wydarzenie możliwy jest tylko z ważnym biletem do zoo.

Warszawskie zoo zaprasza odwiedzających do lepszego poznawania biologii słoni, ich sytuacji na świecie oraz głównych zagrożeń. Podczas obchodów Dnia Słonia opiekunowie opowiedzą o metodach zaspokajania potrzeb tych zwierząt w warunkach ogrodów zoologicznych i codziennej opiece.