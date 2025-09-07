Prezydent powołał dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Kto objął to stanowisko?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Michała Senka na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Kadencja będzie trwała od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2030 roku.



Michał Senk funkcję dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II pełni od sierpnia 2017, ale w centrum pracuje od roku 2008.

Kim jest Michał Senk?

Wcześniej był odpowiedzialny za projekty badawcze, edukacyjne i społeczne, w tym za sztandarowy program instytucji – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. W 2015 roku objął stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. organizacyjnych. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbywały się w lipcu 2016. W latach 2017 i 2018 był członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Michał Senk został powołany na dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II na drugą kadencję Foto: Marta Ankiersztejn

Z wykształcenia politolog, uczestnik podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP.

Czym jest Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury, w której podejmowane są pytania o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum to miejsce, w którym kreowana jest przestrzeń współpracy między środowiskami naukowymi i artystycznymi oraz międzyreligijnymi ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.