Prezydent powołał dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Kto objął to stanowisko?

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury
Michał Senk funkcję dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II pełni od sierpnia 2017, ale w centrum pracuje od roku 2008.
Wcześniej był odpowiedzialny za projekty badawcze, edukacyjne i społeczne, w tym za sztandarowy program instytucji – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. W 2015 roku objął stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. organizacyjnych. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbywały się w lipcu 2016. W latach 2017 i 2018 był członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Michał Senk został powołany na dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II na drugą kadencję
Z wykształcenia politolog, uczestnik podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP.
Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury, w której podejmowane są pytania o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum to miejsce, w którym kreowana jest przestrzeń współpracy między środowiskami naukowymi i artystycznymi oraz międzyreligijnymi ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.
Działa w obszarach kultury i edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Programowo Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.
Co roku organizuje: interdyscyplinarny Festiwal „Nowe Epifanie”, konfrontujący tradycję wielkopostną z nowoczesnymi formami artystycznego wyrazu oraz międzykulturowy Festiwal „Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary”, który tworzy mosty pomiędzy różnorodnymi wrażliwościami, łącząc to, co świeckie i święte w muzyce.
Jako operator Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, wspiera rozwój młodych, utalentowanych osób, które w przyszłości będą kształtować naszą rzeczywistość społeczną i kulturalną.
Propagując ideę wolontariatu, centrum umacnia postawy obywatelskie w oparciu o potrzebę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne.
Z kolei multimedialny portal JP2online.pl – stanowi pierwsze w Polsce i na świecie, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu i jego dziedzictwie.