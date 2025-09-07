16.4°C
1022.7 hPa
Życie Warszawy

Prezydent powołał dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Kto objął to stanowisko?

Publikacja: 07.09.2025 12:00

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury

Foto: mat. pras.

rbi
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Michała Senka na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Kadencja będzie trwała od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2030 roku.

Michał Senk funkcję dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II pełni od sierpnia 2017, ale w centrum pracuje od roku 2008.

Kim jest Michał Senk?

Wcześniej był odpowiedzialny za projekty badawcze, edukacyjne i społeczne, w tym za sztandarowy program instytucji – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. W 2015 roku objął stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. organizacyjnych. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbywały się w lipcu 2016. W latach 2017 i 2018 był członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Michał Senk został powołany na dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II na drugą kadencję

Michał Senk został powołany na dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II na drugą kadencję

Foto: Marta Ankiersztejn

Z wykształcenia politolog, uczestnik podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP.

Czym jest Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury, w której podejmowane są pytania o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum to miejsce, w którym kreowana jest przestrzeń współpracy między środowiskami naukowymi i artystycznymi oraz międzyreligijnymi ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.

Reklama
Reklama
Polecane
Wśród jednostek podlegających WCK znajduje się Dom Kultury Działdowska
kadry
Wolskie Centrum Kultury będzie miało dwóch szefów? Urzędnicy zmieniają konkurs

Działa w obszarach kultury i edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Programowo Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Co roku organizuje: interdyscyplinarny Festiwal „Nowe Epifanie”, konfrontujący tradycję wielkopostną z nowoczesnymi formami artystycznego wyrazu oraz międzykulturowy Festiwal „Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary”, który tworzy mosty pomiędzy różnorodnymi wrażliwościami, łącząc to, co świeckie i święte w muzyce.

Jako operator Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, wspiera rozwój młodych, utalentowanych osób, które w przyszłości będą kształtować naszą rzeczywistość społeczną i kulturalną.

Polecane
Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za kompleksową koordynację działań różnych jednostek organizac
transport
Nowy komitet sterujący w ratuszu. Ułatwi budowę metra w mieście?

Propagując ideę wolontariatu, centrum umacnia postawy obywatelskie w oparciu o potrzebę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne.

Reklama
Reklama

Z kolei multimedialny portal JP2online.pl – stanowi pierwsze w Polsce i na świecie, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu i jego dziedzictwie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni
rewitalizacja

Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska. Rusza przetarg

Projekt odbudowy Nowej Tęczy będzie kosztować miasto 700 tys. zł
przestrzeń miejska

Tęcza na Placu Zbawiciela ma tworzyć prawdziwą tęczę

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
bezpieczeństwo

Dwaj cywile ranni na poligonie w Rembertowie

Manifestacja przeszła centralnymi ulicami stolicy
demonstracja

Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez stolicę

W inwestycji ma powstać ponad 100 nowoczesnych apartamentów
inwestycje

Rewitalizacja fabryki zamieniała się w budowę osiedla

Plan ma na celu ochronę i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego
przestrzeń miejska

Jak zorganizować Stare Miasto? Konsultacje planu zagospodarowania

W Hotel Warszawa Art Fair uczestniczą także zagraniczne galerie. Obraz z lewej „Tygrys i motyl”, eks
targi sztuki

Ekskluzywna sztuka w Hotelu Warszawa i szalone aranżacje

56-latek i 40-latka zostali tymczasowo aresztowani
bezpieczeństwo

Usiłowanie zabójstwa. W tle narkotyki i zacieranie śladów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama