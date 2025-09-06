Rewitalizacja zabytkowej fabryki przekształcona w budowę osiedla. Mieszkańcy zaniepokojeni

Nowy projekt i zaskakująca zmiana

Jak wynika z najświeższych doniesień radnego, pierwotna koncepcja uległa drastycznej zmianie. Inwestycję przejął deweloper SGI, który rozpoczyna projekt "Drucianka Praska". Zamiast biur i przestrzeni publicznych, powstanie osiedle mieszkaniowe.

Zaniepokojenie mieszkańców budzi skala planowanych budynków Foto: mat. pras.

Projekt przewiduje budowę dwóch nowych bloków oraz rewitalizację historycznych budynków, które również zostaną przekształcone w 104 apartamenty. Na stronie internetowej inwestora można przeczytać o licznych udogodnieniach, które mają zapewnić mieszkańcom komfort życia – od sali do jogi i przestrzeni coworkingowej, po pokój majsterkowicza czy plac zabaw. W podziemnym garażu zaplanowano 145 miejsc postojowych.

Mimo zapewnień, że nowy projekt jest integralną częścią szerszego "Campusu Drucianka", koncepcja w przeważającej mierze koncentruje się na funkcji mieszkalnej. To znaczące odejście od pierwotnej wizji, która miała służyć całej lokalnej społeczności.

Obawy mieszkańców

Najnowsze doniesienia na temat „Drucianki” rozczarowują i wywołują obawy w mediach społecznościowych. Komentatorzy pod wpisem radnego nie kryją, że zmiana koncepcji z biurowej na mieszkalną jest dla nich zaskakująca.

Wizualizacje pierwotnego projektu zakładały otwartą przestrzeń z biurami i restauracjami Foto: mat. pras.

Reklama Reklama

„O to akurat fatalna wiadomość. Miał być drugi Koneser, a będzie osiedle. Nawet nie widać punktów usługowych w parterach. Masakra” – pisze jeden z internautów, wyrażając swój żal, że historyczny teren nie będzie służył wszystkim mieszkańcom. Inny komentator dodaje: „Pierwsze wizualizacje były dużo lepsze – zwiastowały Konesera w wersji kameralnej. A te zapowiadają przeskalowane osiedle”. Głosy te jasno pokazują, że mieszkańcy spodziewali się tętniącego życiem, otwartego miejsca, a nie kolejnej zamkniętej enklawy.

Inwestycja miała przypominać pobliskie Centrum Praskie Koneser Foto: mat. pras.

Zaniepokojenie budzi również skala planowanych budynków, które są wydają się jako zbyt masywne, by harmonizować z zabytkową architekturą. Mieszkańcy obawiają się, że nowe bloki „przytłoczą” historyczne obiekty, zamiast je uzupełniać. Pojawiły się również pytania dotyczące dostępności terenu.

Mieszkańcy Pragi są przeciwni zmianie koncepcji inwestycji Foto: mat. pras.

Komentatorzy niepokoją się, że nowy projekt może zamknąć przestrzeń, uniemożliwiając swobodne przejście w kierunku Dworca Wschodniego. W ten sposób rewitalizacja, która miała otworzyć Pragę, paradoksalnie może ją jeszcze bardziej zamknąć.