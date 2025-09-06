Eksplozja w Rembertowie: Dwaj cywile ranni po wejściu na teren poligonu

Na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie doszło do poważnego zdarzenia. Dwaj cywile zostali ranni w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.



Mężczyźni weszli na teren wojskowy, mimo wyraźnych zakazów wstępu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń i zostali przewiezieni do szpitali, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Gdzie weszli poszkodowani mężczyźni?

Do wybuchu doszło w sobotę w lesie na terenie wojskowym. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobnie był to niewybuch, być może pocisk. Jak podaje Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, poszkodowani cywile zignorowali oznaczenia i weszli na teren, który jest wyraźnie wyłączony z dostępu dla osób postronnych.

Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się liczne służby, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja, a także saperzy, którzy zajęli się zabezpieczeniem terenu. Dźwięk eksplozji był na tyle silny, że zaniepokoił okolicznych mieszkańców, którzy w mediach społecznościowych pisali o „dużym huku”.

Trwa śledztwo w sprawie eksplozji

Żandarmeria Wojskowa prowadzi intensywne działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz pochodzenia ładunku. Sprawa jest w toku, a dalsze postępowanie ma wyjaśnić, co dokładnie spowodowało wybuch.