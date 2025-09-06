17.3°C
1022 hPa
Życie Warszawy

Eksplozja w Rembertowie: Dwaj cywile ranni po wejściu na teren poligonu

Publikacja: 06.09.2025 21:30

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Foto: Adobe Stock

M.B.
Na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie doszło do poważnego zdarzenia. Dwaj cywile zostali ranni w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.

Mężczyźni weszli na teren wojskowy, mimo wyraźnych zakazów wstępu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń i zostali przewiezieni do szpitali, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Gdzie weszli poszkodowani mężczyźni?

Do wybuchu doszło w sobotę w lesie na terenie wojskowym. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobnie był to niewybuch, być może pocisk. Jak podaje Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, poszkodowani cywile zignorowali oznaczenia i weszli na teren, który jest wyraźnie wyłączony z dostępu dla osób postronnych.

Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się liczne służby, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja, a także saperzy, którzy zajęli się zabezpieczeniem terenu. Dźwięk eksplozji był na tyle silny, że zaniepokoił okolicznych mieszkańców, którzy w mediach społecznościowych pisali o „dużym huku”.

Polecane
Rembertów od początku istnienia związany jest z wojskiem i trwa to do dziś
Sprawy urzędowe
Dzielnice Warszawy: Rembertów. Lokalizacja, liczba mieszkańców, komunikacja, atrakcje

Trwa śledztwo w sprawie eksplozji

Żandarmeria Wojskowa prowadzi intensywne działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz pochodzenia ładunku. Sprawa jest w toku, a dalsze postępowanie ma wyjaśnić, co dokładnie spowodowało wybuch.

Reklama
Reklama

To tragiczne zdarzenie jest przypomnieniem o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z wchodzeniem na tereny wojskowe. Poligony są miejscami o podwyższonym ryzyku, a ignorowanie zakazów wstępu może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym utraty zdrowia lub życia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Manifestacja przeszła centralnymi ulicami stolicy
demonstracja

Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez stolicę

W inwestycji ma powstać ponad 100 nowoczesnych apartamentów
inwestycje

Rewitalizacja fabryki zamieniała się w budowę osiedla

Plan ma na celu ochronę i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego
przestrzeń miejska

Jak zorganizować Stare Miasto? Konsultacje planu zagospodarowania

W Hotel Warszawa Art Fair uczestniczą także zagraniczne galerie. Obraz z lewej „Tygrys i motyl”, eks
targi sztuki

Ekskluzywna sztuka w Hotelu Warszawa i szalone aranżacje

56-latek i 40-latka zostali tymczasowo aresztowani
bezpieczeństwo

Usiłowanie zabójstwa. W tle narkotyki i zacieranie śladów

Wydarzenie będzie zwieńczeniem serii manifestacji antyimigracyjnych, które wcześniej odbywały się w
manifestacja

„Polska dla Polaków. Polacy dla Polski”. Dziś marsz antyimigracyjny

Członkowie PO coraz częściej proponują, by Rafał Trzaskowski wszedł do rządu
polityka

Rafał Trzaskowski do rządu? Kto na prezydenta Warszawy?

Wraz z odnowionym targowiskiem, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w wyjątkowych wydarzeni
handel

Wolumen w nowej odsłonie. Kultowy bazar zaprasza na wielkie otwarcie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama