Rusza przetarg na remont kompleksu basenowego na Pradze. Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni
Po latach oczekiwań, plany rewitalizacji basenów przy ul. Namysłowskiej nabierają realnych kształtów. Dzięki decyzji Rady Warszawy o przyznaniu znaczącej kwoty na pierwszy etap prac, inwestycja, która przez lata nie mogła ruszyć z miejsca, w końcu ma szansę na realizację. Mieszkańcy Pragi-Północ mogą spodziewać się kompleksowej modernizacji, która w miejscu zniszczonego obiektu stworzy nowoczesne centrum sportu i rekreacji.
Na realizację pierwszego etapu prac Rada Warszawy przeznaczyła 66,5 mln zł. Zgodnie z komunikatem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, fundusze te pokryją kluczowe prace, które rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni. W jego miejsce powstanie zupełnie nowy, nowoczesny obiekt, wraz z niezbędną infrastrukturą, taką jak miejsca postojowe, nowe tereny zielone oraz drogi dojazdowe i dojścia.
W ramach tego etapu planowana jest również budowa Miejsca Aktywności Sportów Miejskich, czyli otwartej przestrzeni, w której znajdą się urządzenia do rekreacji oraz strefa dla food-trucków.
W kompleksie przewidziano budowę zjeżdżalni wodnych oraz trybun dla publiczności
Nowy budynek basenowy ma zaoferować mieszkańcom znacznie więcej niż dotychczasowy. Oprócz basenów sportowych i rekreacyjnych, w kompleksie przewidziano budowę zjeżdżalni wodnych oraz trybun dla publiczności. Co więcej, w nowym obiekcie znajdzie się strefa saunarium z ogrodem, a także ogólnodostępna restauracja. Ta ostatnia ma być dostępna dla wszystkich, niezależnie od tego, czy korzystają z basenu, co uczyni obiekt atrakcyjnym miejscem spotkań.
W nowym obiekcie znajdzie się strefa saunarium z ogrodem
Najważniejsza informacja, przekazana przez radnego Krzysztofa Michalskiego, dotyczy planowanego przetargu. Ma on zostać ogłoszony już w przyszłym tygodniu, co jest kluczowym, przełomowym momentem w całej inwestycji. Zgodnie z planem, roboty budowlane mają rozpocząć się w IV kwartale 2025 roku, a ich zakończenie przewidziane jest na I kwartał 2028 roku.
Radny podkreślił, że to "wielka szansa dla Pragi i całego prawego brzegu na porządną pływalnię i docelowo na kompleks basenowy", dodając, że po wielu latach trudności, inwestycja zyskała priorytet w obecnej kadencji samorządu. W przyszłości miasto planuje również rewitalizację basenów zewnętrznych, na którą będzie poszukiwać dodatkowych funduszy.
W przyszłości miasto planuje również rewitalizację basenów zewnętrznych
Po latach oczekiwań, planowana modernizacja Ośrodka Namysłowska staje się faktem. Dzięki przyznanym środkom i zapowiedzi ogłoszenia przetargu, mieszkańcy Pragi-Północ mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość, w której zaniedbany obiekt zamieni się w nowoczesne centrum sportu i wypoczynku.