Rusza przetarg na remont kompleksu basenowego na Pradze. Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska

W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na realizację I etapu modernizacji Ośrodka Namysłowska. Inwestycja, na którą Rada Warszawy przeznaczyła 66,5 mln zł, ma na celu stworzenie na prawym brzegu Wisły nowoczesnego kompleksu basenowego i sportowego.



Po latach oczekiwań, plany rewitalizacji basenów przy ul. Namysłowskiej nabierają realnych kształtów. Dzięki decyzji Rady Warszawy o przyznaniu znaczącej kwoty na pierwszy etap prac, inwestycja, która przez lata nie mogła ruszyć z miejsca, w końcu ma szansę na realizację. Mieszkańcy Pragi-Północ mogą spodziewać się kompleksowej modernizacji, która w miejscu zniszczonego obiektu stworzy nowoczesne centrum sportu i rekreacji.

Reklama Reklama

Inwestycja warta miliony

Na realizację pierwszego etapu prac Rada Warszawy przeznaczyła 66,5 mln zł. Zgodnie z komunikatem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, fundusze te pokryją kluczowe prace, które rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni. W jego miejsce powstanie zupełnie nowy, nowoczesny obiekt, wraz z niezbędną infrastrukturą, taką jak miejsca postojowe, nowe tereny zielone oraz drogi dojazdowe i dojścia.

W ramach tego etapu planowana jest również budowa Miejsca Aktywności Sportów Miejskich, czyli otwartej przestrzeni, w której znajdą się urządzenia do rekreacji oraz strefa dla food-trucków.