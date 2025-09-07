16.4°C
Życie Warszawy

Rusza przetarg na remont kompleksu basenowego na Pradze. Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska

Publikacja: 07.09.2025 08:45

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na realizację I etapu modernizacji Ośrodka Namysłowska. Inwestycja, na którą Rada Warszawy przeznaczyła 66,5 mln zł, ma na celu stworzenie na prawym brzegu Wisły nowoczesnego kompleksu basenowego i sportowego.

Po latach oczekiwań, plany rewitalizacji basenów przy ul. Namysłowskiej nabierają realnych kształtów. Dzięki decyzji Rady Warszawy o przyznaniu znaczącej kwoty na pierwszy etap prac, inwestycja, która przez lata nie mogła ruszyć z miejsca, w końcu ma szansę na realizację. Mieszkańcy Pragi-Północ mogą spodziewać się kompleksowej modernizacji, która w miejscu zniszczonego obiektu stworzy nowoczesne centrum sportu i rekreacji.

Inwestycja warta miliony

Na realizację pierwszego etapu prac Rada Warszawy przeznaczyła 66,5 mln zł. Zgodnie z komunikatem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, fundusze te pokryją kluczowe prace, które rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni. W jego miejsce powstanie zupełnie nowy, nowoczesny obiekt, wraz z niezbędną infrastrukturą, taką jak miejsca postojowe, nowe tereny zielone oraz drogi dojazdowe i dojścia.

W ramach tego etapu planowana jest również budowa Miejsca Aktywności Sportów Miejskich, czyli otwartej przestrzeni, w której znajdą się urządzenia do rekreacji oraz strefa dla food-trucków.

W kompleksie przewidziano budowę zjeżdżalni wodnych oraz trybun dla publiczności

Foto: mat. pras.

Nowe oblicze obiektu

Nowy budynek basenowy ma zaoferować mieszkańcom znacznie więcej niż dotychczasowy. Oprócz basenów sportowych i rekreacyjnych, w kompleksie przewidziano budowę zjeżdżalni wodnych oraz trybun dla publiczności. Co więcej, w nowym obiekcie znajdzie się strefa saunarium z ogrodem, a także ogólnodostępna restauracja. Ta ostatnia ma być dostępna dla wszystkich, niezależnie od tego, czy korzystają z basenu, co uczyni obiekt atrakcyjnym miejscem spotkań.

W nowym obiekcie znajdzie się strefa saunarium z ogrodem

Foto: mat. pras.

Przełomowy moment i dalsze plany

Najważniejsza informacja, przekazana przez radnego Krzysztofa Michalskiego, dotyczy planowanego przetargu. Ma on zostać ogłoszony już w przyszłym tygodniu, co jest kluczowym, przełomowym momentem w całej inwestycji. Zgodnie z planem, roboty budowlane mają rozpocząć się w IV kwartale 2025 roku, a ich zakończenie przewidziane jest na I kwartał 2028 roku.

Radny podkreślił, że to "wielka szansa dla Pragi i całego prawego brzegu na porządną pływalnię i docelowo na kompleks basenowy", dodając, że po wielu latach trudności, inwestycja zyskała priorytet w obecnej kadencji samorządu. W przyszłości miasto planuje również rewitalizację basenów zewnętrznych, na którą będzie poszukiwać dodatkowych funduszy.

W przyszłości miasto planuje również rewitalizację basenów zewnętrznych

Foto: mat. pras.

Zmiana w zasięgu ręki

Po latach oczekiwań, planowana modernizacja Ośrodka Namysłowska staje się faktem. Dzięki przyznanym środkom i zapowiedzi ogłoszenia przetargu, mieszkańcy Pragi-Północ mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość, w której zaniedbany obiekt zamieni się w nowoczesne centrum sportu i wypoczynku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

