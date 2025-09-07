Tłumy przed OSiR-em na Grochowie. Co przyciągnęło tysiące fanów? Trwa ZooEgzotyka 2025 w Warszawie

Gigantyczna kolejka ustawiła się dziś przed wejściem na OSiR Praga-Południe, gdzie odbywają się targi ZooEgzotyka. Wydarzenie przyciągnęło olbrzymią publiczność, co zaskoczyło nawet organizatorów, a w mediach społecznościowych zainteresowanie nim wyraziło ponad 7 tysięcy internautów.



Dla wielu warszawiaków i przyjezdnych dzisiejsza niedziela upływa pod znakiem fascynującej podróży do świata egzotycznych zwierząt. Targi ZooEgzotyka 2025, odbywające się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Praga-Południe przy ul. Siennickiej, przyciągnęły tłumy, które od wczesnych godzin porannych czekały na wejście.

Wygląda na to, że miłość do terrarystyki, akwarystyki i botaniki w Polsce rośnie w siłę, a amatorska hodowla fauny i flory z najodleglejszych zakątków świata staje się coraz popularniejszym hobby.

Co kryje się za drzwiami ZooEgzotyki?

Targi ZooEgzotyka to wydarzenie, które łączy w sobie edukację, pasję i możliwość zakupu rzadkich gatunków. Na miejscu można znaleźć setki stanowisk, oferujących szeroki wachlarz zwierząt. Od potężnych węży, przez kolorowe jaszczurki i żółwie, aż po delikatne płazy i owady.

Osobny, obszerny dział akwarystyczny prezentuje unikalne okazy ryb i roślin wodnych, natomiast strefa botaniczna zachwyca miłośników zieleni, oferując rośliny tropikalne i kolekcjonerskie. Jedną z głównych atrakcji, która niewątpliwie przyczyniła się do tak dużego zainteresowania, jest specjalna wystawa jadowitych pająków, pozwalająca przyjrzeć się tym budzącym respekt stworzeniom z bezpiecznej odległości.