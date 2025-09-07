19.1°C
Życie Warszawy

Tłumy przed OSiR-em na Grochowie. Co przyciągnęło tysiące fanów? Trwa ZooEgzotyka 2025 w Warszawie

Publikacja: 07.09.2025 12:35

Od rana tłumy ustawiają się w kolejce przed grochowskim OSiR-em

Od rana tłumy ustawiają się w kolejce przed grochowskim OSiR-em

Foto: facebook.com / ZooEgzotyka / kadr z wideo

Kacper Komaiszko
Gigantyczna kolejka ustawiła się dziś przed wejściem na OSiR Praga-Południe, gdzie odbywają się targi ZooEgzotyka. Wydarzenie przyciągnęło olbrzymią publiczność, co zaskoczyło nawet organizatorów, a w mediach społecznościowych zainteresowanie nim wyraziło ponad 7 tysięcy internautów.

Dla wielu warszawiaków i przyjezdnych dzisiejsza niedziela upływa pod znakiem fascynującej podróży do świata egzotycznych zwierząt. Targi ZooEgzotyka 2025, odbywające się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Praga-Południe przy ul. Siennickiej, przyciągnęły tłumy, które od wczesnych godzin porannych czekały na wejście.

Wygląda na to, że miłość do terrarystyki, akwarystyki i botaniki w Polsce rośnie w siłę, a amatorska hodowla fauny i flory z najodleglejszych zakątków świata staje się coraz popularniejszym hobby.

Co kryje się za drzwiami ZooEgzotyki?

Targi ZooEgzotyka to wydarzenie, które łączy w sobie edukację, pasję i możliwość zakupu rzadkich gatunków. Na miejscu można znaleźć setki stanowisk, oferujących szeroki wachlarz zwierząt. Od potężnych węży, przez kolorowe jaszczurki i żółwie, aż po delikatne płazy i owady.

Osobny, obszerny dział akwarystyczny prezentuje unikalne okazy ryb i roślin wodnych, natomiast strefa botaniczna zachwyca miłośników zieleni, oferując rośliny tropikalne i kolekcjonerskie. Jedną z głównych atrakcji, która niewątpliwie przyczyniła się do tak dużego zainteresowania, jest specjalna wystawa jadowitych pająków, pozwalająca przyjrzeć się tym budzącym respekt stworzeniom z bezpiecznej odległości.

Gigantyczna kolejka i organizacyjne wyzwania

Już przed godziną 11:00 w mediach społecznościowych organizatora pojawiło się nagranie, na którym widać było imponującą kolejkę chętnych, czekających na wejście na teren targów. Choć ruch był płynny, a obsługa zapewniała, że kolejka "bardzo szybko idzie", sytuacja ta pokazuje skalę zainteresowania wydarzeniem.

Duża popularność targów stworzyła pewne wyzwania organizatorom, zwłaszcza w kwestii zarządzania ruchem zwiedzających. Warto pamiętać, że bilety kupowane online gwarantowały wcześniejsze wejście – od godz. 10, co pozwoliło uniknąć największego tłoku. Osoby decydujące się na zakup biletów na miejscu musiały czekać na otwarcie kas, które zaplanowano na godz. 13.

Praktyczne porady dla odwiedzających

Mimo że do końca wydarzenia pozostało niewiele czasu (targi kończą się o godz. 16), organizatorzy wciąż zapraszają, a frekwencja nie maleje. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Po pierwsze, należy spodziewać się dużego tłoku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Po drugie, wejście na teren targów może zająć więcej czasu, niż się początkowo zakładało, dlatego warto przygotować się na dłuższą chwilę w kolejce.

