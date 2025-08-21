10.7°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy

Nie żyje Marcel Łoziński. Odszedł wybitny dokumentalista

Publikacja: 21.08.2025 01:00

Marcel Łoziński 1940-2025

Marcel Łoziński 1940-2025

Foto: Thomas.lozinski1988

M.B.
W wieku 85 lat zmarł Marcel Łoziński, legendarny polski dokumentalista, uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców gatunku. O jego śmierci poinformował przyjaciel, reżyser Feliks Falk.

Marcel Łoziński, nagradzany na całym świecie i nominowany do Oscara, wypracował unikalny styl, który odmienił polski film dokumentalny.

Twórca, który „potrząsał akwarium”

Marcel Łoziński był mistrzem w „zagęszczaniu rzeczywistości” – metodzie, która polegała na wprowadzaniu do filmowego świata „agentów” mających sprowokować rzeczywistość i ujawnić jej ukryte aspekty. Przykładem takiej prowokacji jest film „Wszystko może się przytrafić”, w którym 6-letni syn reżysera, Tomek, rozmawiał z napotkanymi w parku przechodniami. Ten nietypowy zabieg sprawił, że film stał się cenionym esejem filozoficznym o naturze życia i śmierci, a w plebiscycie z 2016 roku został uznany za najlepszy polski film dokumentalny w historii.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w latach 90. dzięki nagradzanym filmom, takim jak „89 mm od Europy” (nominacja do Oscara) i wspomniane już „Wszystko może się przytrafić”.

Filmy, które demaskowały rzeczywistość

Łoziński nie bał się poruszać trudnych, a często niewygodnych tematów. W swoich filmach krytykował indoktrynację partyjną, manipulację propagandową i demaskował mechanizmy marketingu politycznego. Był też autorem jednych z pierwszych szeroko dostępnych dokumentów o zbrodni katyńskiej („Las Katyński”) oraz o pogromie kieleckim („Świadkowie”). Jego filmy były ostrymi komentarzami społecznymi, które zmuszały do refleksji zarówno w okresie PRL, jak i po transformacji ustrojowej.

Burzliwa kariera i międzynarodowy sukces

Po studiach na Politechnice Warszawskiej, Łoziński ukończył słynną łódzką „Filmówkę”. W latach 70. i 80. jego kariera była ściśle związana z burzliwymi wydarzeniami w Polsce. Został usunięty z Wytwórni Filmów Dokumentalnych po tym, jak cenzura zatrzymała jego filmy. Mimo to, w czasie stanu wojennego aktywnie rejestrował działalność podziemnej „Solidarności”. Międzynarodowy rozgłos zyskał w latach 90. dzięki nagradzanym filmom, takim jak „89 mm od Europy” (nominacja do Oscara) i wspomniane już „Wszystko może się przytrafić”.

Pozostał wierny swojej pasji do końca

Oprócz reżyserowania Marcel Łoziński dzielił się swoją wiedzą jako wykładowca w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Był również członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jego unikalny styl i bezkompromisowe podejście do dokumentu pozostawiły trwały ślad w historii polskiego kina.

W swoich filmach krytykował indoktrynację partyjną, manipulację propagandową i demaskował mechanizmy marketingu politycznego.

Marcel Łoziński zmarł 20 sierpnia 2025 roku w wieku 85 lat. Pozostaną z nami jego filmy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dziś PAST-a jest ważnym miejscem pamięci o Powstaniu Warszawskim
81. rocznica powstania warszawskiego

Zdobycie gmachu PAST-y – sukces powstańców

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zach
zwierzę warszawskie

„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

13 adresów na Pradze zyska centralne ogrzewanie
modernizacja

Przetarg na CO w kamienicach na Pradze ogłoszony

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzict
festiwal

Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
inwestycje

Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Rejon ulicy Złotej i Zgoda to jedna z miejskich wysp ciepła w stolicy
klimat

Miejska wyspa ciepła w centrum Warszawy. Te ulice nagrzewają się najszybciej

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat
list otwarty

Sportowcy i ludzie kultury piszą do Trzaskowskiego. „Czas dotrzymać obietnic”

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych
przestrzeń miejska

Miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

© Copyright by GREMI MEDIA SA