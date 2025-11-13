„Lalka” wraca w Aleje UJazdowskie. Filmowa atrakcja i kłopot w jednym

Filmowcy wracają w weekend na Trakt Królewski a konkretniej w Aleje Ujazdowskie i Aleję Róż i ulicę Chopina
Blokada Alei Ujazdowskich rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, 14 na 15 listopada, i obejmie odcinek od placu Na Rozdrożu do ulicy Chopina.
Oprócz głównej arterii, ekipa filmowa zajmie również aleję Róż oraz część ulicy Chopina.
W trakcie kręcenia ujęć, zarówno w Alejach Ujazdowskich, jak i w alei Róż, ruch pieszy również będzie czasowo wstrzymywany.
Utrudnienia dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Przez cały weekend autobusy linii 116, 166, 180 i 503 będą kursować zmienionymi trasami. Ominą one zamknięty fragment Alej Ujazdowskich, kierując się ulicami: Spacerową, Goworka, Puławską, Waryńskiego, przez Plac Konstytucji i Piękną. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty Zarządu Transportu Miejskiego w celu uzyskania szczegółowych informacji o zmianach w rozkładach jazdy.
Wnioskując z komunikatu, kierowcy i pasażerowie proszeni są o uwzględnienie czasowych utrudnień przy planowaniu podróży w centrum Warszawy w nadchodzący weekend 15-16 listopada.