„Lalka” wraca w Aleje UJazdowskie. Filmowa atrakcja i kłopot w jednym

Aleja Róż: Scenografia pojawi się na odcinku od Alej Ujazdowskich do Ambasady Serbii (aleja Róż 5). Na tym fragmencie oraz na ulicy Sieroszewskiego wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Samochody pozostawione w tych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Ulica Chopina: Filmowcy wykorzystają wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane po stronie Doliny Szwajcarskiej.

W trakcie kręcenia ujęć, zarówno w Alejach Ujazdowskich, jak i w alei Róż, ruch pieszy również będzie czasowo wstrzymywany.

Autobusy na objeździe

Utrudnienia dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Przez cały weekend autobusy linii 116, 166, 180 i 503 będą kursować zmienionymi trasami. Ominą one zamknięty fragment Alej Ujazdowskich, kierując się ulicami: Spacerową, Goworka, Puławską, Waryńskiego, przez Plac Konstytucji i Piękną. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty Zarządu Transportu Miejskiego w celu uzyskania szczegółowych informacji o zmianach w rozkładach jazdy.

Wnioskując z komunikatu, kierowcy i pasażerowie proszeni są o uwzględnienie czasowych utrudnień przy planowaniu podróży w centrum Warszawy w nadchodzący weekend 15-16 listopada.