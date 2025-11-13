10.2°C
Życie Warszawy

„Lalka” wraca w Aleje UJazdowskie. Filmowa atrakcja i kłopot w jednym

Publikacja: 13.11.2025 09:20

Filmowcy wracają w weekend na Trakt Królewski a konkretniej w Aleje Ujazdowskie i Aleję Róż i ulicę

Foto: mat. pras.

M.B.
W dniach 15 i 16 listopada (sobota i niedziela) Aleje Ujazdowskie staną się planem filmowym, co spowoduje zamknięcie kluczowego odcinka drogi oraz zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Ograniczenia dotyczą zarówno ruchu samochodowego, jak i pieszego.

Blokada Alei Ujazdowskich rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, 14 na 15 listopada, i obejmie odcinek od placu Na Rozdrożu do ulicy Chopina.

  • Na placu Na Rozdrożu: Z kierunków Belwederskiej i alei Szucha możliwy będzie tylko skręt w ulicę Koszykową. Wjazd z Trasy Łazienkowskiej na plac Na Rozdrożu w stronę ulicy Pięknej zostanie całkowicie zablokowany.
  • Od strony placu Trzech Krzyży: Ruch samochodowy będzie możliwy jedynie do ulicy Chopina. Wyjazd z ulicy Chopina na Aleje Ujazdowskie będzie dozwolony wyłącznie w kierunku ulicy Pięknej.

Zmiany w parkowaniu i ruchu pieszym

Oprócz głównej arterii, ekipa filmowa zajmie również aleję Róż oraz część ulicy Chopina.

  • Aleja Róż: Scenografia pojawi się na odcinku od Alej Ujazdowskich do Ambasady Serbii (aleja Róż 5). Na tym fragmencie oraz na ulicy Sieroszewskiego wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Samochody pozostawione w tych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
  • Ulica Chopina: Filmowcy wykorzystają wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane po stronie Doliny Szwajcarskiej.

W trakcie kręcenia ujęć, zarówno w Alejach Ujazdowskich, jak i w alei Róż, ruch pieszy również będzie czasowo wstrzymywany.

