Już w najbliższą niedzielę krwiodawcy wezmą udział w biegu na wieżowiec Warsaw Trade Tower. Akcja ma na celu promowanie krwiodawstwa i aktywności fizycznej. Uczestnictwo wymaga zapisu, a liczba biegaczy jest limitowana.



Jak dotrzeć z ideą krwiodawstwa do możliwie szerokiej publiczności? Stowarzyszenie Ultrakrew już po raz czwarty organizuje akcję „Bieg Razem w górę”. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia w wieżowcu Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51. Partnerem strategicznym imprezy jest Globalworth.

Reklama Reklama

Oddaj krew i sprawdź się w biegu na szczyt wieżowca

Zgodnie z zasadami akcji w biegu może wziąć udział osoba, która oddała krew (lub jej składniki) w okresie od 14 czerwca 2025 do 20 sierpnia 2025. Krwiodawca musi potwierdzić udział w donacji robiąc sobie zdjęcie z napisem „Ratuję życie z Ultrakrew 2025” i podając hasło „Ultrakrew” w trakcie rejestracji donacji. Kolejny, wymagany krok to rejestracja uczestnictwa w biegu na stronie organizatora akcji.

Udział w wydarzeniu jest też możliwy w przypadku osób, które (z dowolnego powodu) nie mogą oddać krwi, ale zachęcą do donacji inną osobę.

Bieg Razem w górę. Informacje dla uczestników

Udział w biegu jest w pełni bezpłatny. Obowiązuje limit zgłoszeń wynoszący w tym roku 300 osób, ale organizatorzy zastrzegają prawo do zwiększenia limitu. Zapisy kończą się dokładnie o północy 22 sierpnia (piątek). Według danych z systemu zgłoszeń, wciąż są wolne miejsca dla biegaczy chętnych na udział w wydarzeniu. W biegu w 2024 r. wzięło udział ponad 150 uczestników.