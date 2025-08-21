W niedzielę 24 sierpnia krwiodawcy mogą sprawdzić się w nietypowym, warszawskim biegu
Jak dotrzeć z ideą krwiodawstwa do możliwie szerokiej publiczności? Stowarzyszenie Ultrakrew już po raz czwarty organizuje akcję „Bieg Razem w górę”. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia w wieżowcu Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51. Partnerem strategicznym imprezy jest Globalworth.
Zgodnie z zasadami akcji w biegu może wziąć udział osoba, która oddała krew (lub jej składniki) w okresie od 14 czerwca 2025 do 20 sierpnia 2025. Krwiodawca musi potwierdzić udział w donacji robiąc sobie zdjęcie z napisem „Ratuję życie z Ultrakrew 2025” i podając hasło „Ultrakrew” w trakcie rejestracji donacji. Kolejny, wymagany krok to rejestracja uczestnictwa w biegu na stronie organizatora akcji.
Udział w wydarzeniu jest też możliwy w przypadku osób, które (z dowolnego powodu) nie mogą oddać krwi, ale zachęcą do donacji inną osobę.
Udział w biegu jest w pełni bezpłatny. Obowiązuje limit zgłoszeń wynoszący w tym roku 300 osób, ale organizatorzy zastrzegają prawo do zwiększenia limitu. Zapisy kończą się dokładnie o północy 22 sierpnia (piątek). Według danych z systemu zgłoszeń, wciąż są wolne miejsca dla biegaczy chętnych na udział w wydarzeniu. W biegu w 2024 r. wzięło udział ponad 150 uczestników.
Biegacze muszą wykazać się dość dobrą kondycją fizyczną, chociaż bardziej niż wytrzymałość liczy się podejście i pozytywna motywacja. Trasa biegu obejmuje dokładnie 35 pięter, 777 schodów i 123 metry w górę wieżowca Warsaw Trade Tower. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy będą czuwać profesjonalne ekipy ratownicze. Na czas wydarzenia biegacze zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Biuro zawodów będzie czynne w sobotę i w niedzielę (dzień startu):
Bieg obejmuje starty indywidualne i dwuosobowe sztafety. Jako ostatnia wystartuje grupa strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ubrana w pełne stroje ratownicze i kompletny sprzęt ratunkowy (w tym butle tlenowe).
Czas przebiegu każdego z uczestników będzie mierzony profesjonalnie. Przewidziano także wręczenie medali za uczestnictwo i losowanie symbolicznych nagród.