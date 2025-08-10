Oryginalne fotele z Sali Kongresowej i mnóstwo unikalnych pamiątek. Wystawa na 70-lecie Pałacu Kultury

Z okazji 70. rocznicy swojego powstania Pałac Kultury i Nauki zaprasza na bezpłatną i wyjątkową wystawę pamiątek. Zwiedzający zobaczą unikalne eksponaty, w tym oryginalne fotele z Sali Kongresowej i historyczne uniformy. To doskonała okazja do poznania 70-letniej historii Pałacu.



Pałac Kultury i Nauki zaprasza w sierpniu na niezwykłą ekspozycję, zorganizowaną w ramach obchodów 70-lecia. Na 31. piętrze budynku otwarto wystawę pamiątek, która jest opowieścią o historii tego miejsca - jego budowie, architekturze i codziennym życiu na przestrzeni dekad. Wystawa, dostępna w pięciu salach, to podróż w czasie, podczas której można zobaczyć, jak PKiN zmieniał się i stawał się tłem dla najważniejszych wydarzeń w stolicy.

Unikalne eksponaty na 31. piętrze

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć z bliska unikalne eksponaty, które mają ogromną wartość historyczną. Wśród prezentowanych pamiątek znajdują się m.in. oryginalne fotele z Sali Kongresowej, fragmenty historycznego wystroju oraz meble. Szczególną atrakcją jest dawna winda turystyczna oraz uniformy pań windziarek, które przez lata były nieodłącznym elementem Pałacu.

Wystawa prezentowana będzie w pięciu salach pałacu Foto: mat. pras.

Jak zwiedzać? Warunki uczestnictwa

Zwiedzanie wystawy odbywa się w ramach zorganizowanych wycieczek, prowadzonych przez członków Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK. Czas trwania jednej to około 40 minut. Aby wziąć w niej udział, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie mailowe. Należy je kierować na adres: [email protected]. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a w jednej grupie może się znaleźć maksymalnie 14 osób. Uczestnicy otrzymają mail zwrotny z potwierdzeniem terminu zwiedzania lub informacją o braku miejsc.