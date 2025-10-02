12.2°C
Koniec obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Ile osób wzięło udział w wydarzeniach?

Publikacja: 02.10.2025 14:10

O godz. 18 rozpoczną się uroczystościi pod pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego

O godz. 18 rozpoczną się uroczystościi pod pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego

Foto: UM Warszawa

Uroczystościami pod pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego w czwartek 2 października o godz. 18 zakończą się obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. „Ogień pamięci” zostanie przeniesiony do Grobu Nieznanego Żołnierza.

W wydarzeniach towarzyszących obchodom 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 2025 roku łącznie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób.

1 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło ponad 2,7 tys. osób, a w sumie w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum wzięło udział ponad 100 tys. osób.

Jak co roku, ogromnym zainteresowaniem cieszył się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. 1 sierpnia na pl. Piłsudskiego zgromadziło się 20 tys. osób, a przed telewizorami w sumie 1,63 mln widzów.

Popularnością cieszyła się akcja „Wolność łączy”, zorganizowana 1 sierpnia w Godzinę „W”. 260 wolontariuszy i 500 harcerzy biorących udział w Zlocie Harcerskim pełniło wartę przy 175 miejscach pamięci na terenie Warszawy. Podczas akcji rozdali oni prawie 55,5 tys. przypinek ze znakiem Polski Walczącej.

Godzina „W” w Parku Wolności

Godzinę „W” w Muzeum Powstania Warszawskiego poprzedzało studio, w którym rozmawialiśmy z osobami, które na co dzień są zaangażowane w dzielenie się pamięcią, a także z Powstańcami – panem Tadeuszem Owczarskim ps. Ygrek, panem Jerzym Łakomskim ps. Kajtek, panią Danutą Dworakowską ps. Lena oraz panem Jerzym Zawadzkim ps. Mały. Wspólnie zaśpiewaliśmy marsz batalionu „Odwet II”. W Parku Wolności zgromadziło się 800 osób, a transmisję na żywo oglądało ponad 2 tys. osób.

Zainteresowanie wzbudzał także koncert „Sierpniowe” projektu PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA, którego w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wysłuchało ponad 3,6 tys. osób. Album „Sierpniowe” to spotkanie z historią widzianą oczami współczesnych ludzi, którzy swój ogromny szacunek do przeszłości wyrażają muzyką i słowem. Na płycie znalazło się 10 utworów, które w przejmujący sposób nawiązują do wydarzeń z sierpnia 1944 roku. Na płycie i podczas koncertu usłyszeliśmy także wyjątkowych gości, w tym Natalię Grosiak i Igora Nikiforowa.

W godzinie "W" rondo Dmowskiego zamieniło się w wielkie widowisko pirotechniczne
81. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
Na minutę Warszawa zamarła. Mieszkańcy w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego

Tradycyjne spotkanie Powstańców z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w Parku Wolności zgromadziło 2,2 tys. osób. Wśród gości byli m.in. Powstańcy Warszawscy, potomkowie Powstańców – uczestnicy projektu „Korzenie pamięci”, żołnierze-weterani działań poza granicami RP, żołnierze Jednostki Wojskowej 2305 GROM oraz harcerze.

Nie zabrakło także Powstańczej Masy Rowerowej. W tegorocznej edycji ponad 2 tys. rowerzystów przejechało ulicami Śródmieścia, szlakiem batalionu „Zaremba-Piorun”, tworząc na trasie długą biało-czerwoną flagę.

W Marszu Pamięci poświęconym cywilnym ofiarom Powstania uczestniczył ponad 1 tys. warszawiaków. Marsz poprzedziły uroczystości przy pomniku Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 przy skwerze Pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. „Solidarności”.

Z kolei w spotkaniu dla rodzin z dziećmi „Od konspiracji do wolności, czyli historie pradziadków” wzięło udział 680 osób.

Mural w hołdzie kobietom Powstania Warszawskiego

W dniu obchodów zakończenia walk na ścianie mokotowskiego liceum pojawił się mural przypominający o odwadze i sile młodych powstanek. Kobiety w Powstaniu Warszawskim pełniły ważne role – jako łączniczki, sanitariuszki, kurierki, peżetki, minerki czy wywiadowczynie, które podczas zrywu w 1944 roku służyły ramię w ramię z mężczyznami. Ich odwaga, solidarność i ofiarność na równi z walką zbrojną budowały fundament pamięci o Powstaniu.

Odsłonięty mural to nie tylko hołd dla kobiet Powstania Warszawskiego, lecz także zaproszenie do refleksji nad siłą wspólnoty i odpowiedzialnością za zachowanie pamięci historycznej

– To właśnie bohaterkom codziennej służby poświęcony został nowy mural na Wierzbnie, który oficjalnie od 2 października 2025 roku zdobi ściany CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego – informuje Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa.

Odsłonięty mural to nie tylko hołd dla kobiet Powstania Warszawskiego, lecz także zaproszenie do refleksji nad siłą wspólnoty i odpowiedzialnością za zachowanie pamięci historycznej.

– Projekt wykonałam zainspirowana artykułem „Kobiety Powstania”. Dowiedziałam się z niego, jak wiele funkcji pełniły kobiety w czasie walk. Takie słowa, jak: minerka czy peżetka zostały ze mną na długo. Postanowiłam zebrać wszystkie te nazwy i umieścić je na muralu pod wizerunkiem trzech kobiet, reprezentujących wszystkie powstanki – mówi Sabina Twardowska, autorka projektu.

Na malowidle przedstawiono młode kobiety. – W ten sposób chciałam zwrócić uwagę młodych ludzi i pokazać im, że ta dramatyczna historia wydarzyła się dekady temu ich rówieśnikom. Powstanki są wtopione w miejską, warszawską, dość umowną panoramę i są częścią tego miasta. Są gotowe oddać za nie życie. Miasto i ludzie to jeden organizm – tak to postrzegam – dodaje Twardowska.

