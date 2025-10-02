Koniec obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Ile osób wzięło udział w wydarzeniach?

Zainteresowanie wzbudzał także koncert „Sierpniowe” projektu PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA, którego w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wysłuchało ponad 3,6 tys. osób. Album „Sierpniowe” to spotkanie z historią widzianą oczami współczesnych ludzi, którzy swój ogromny szacunek do przeszłości wyrażają muzyką i słowem. Na płycie znalazło się 10 utworów, które w przejmujący sposób nawiązują do wydarzeń z sierpnia 1944 roku. Na płycie i podczas koncertu usłyszeliśmy także wyjątkowych gości, w tym Natalię Grosiak i Igora Nikiforowa.

Tradycyjne spotkanie Powstańców z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w Parku Wolności zgromadziło 2,2 tys. osób. Wśród gości byli m.in. Powstańcy Warszawscy, potomkowie Powstańców – uczestnicy projektu „Korzenie pamięci”, żołnierze-weterani działań poza granicami RP, żołnierze Jednostki Wojskowej 2305 GROM oraz harcerze.

Nie zabrakło także Powstańczej Masy Rowerowej. W tegorocznej edycji ponad 2 tys. rowerzystów przejechało ulicami Śródmieścia, szlakiem batalionu „Zaremba-Piorun”, tworząc na trasie długą biało-czerwoną flagę.

W Marszu Pamięci poświęconym cywilnym ofiarom Powstania uczestniczył ponad 1 tys. warszawiaków. Marsz poprzedziły uroczystości przy pomniku Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 przy skwerze Pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. „Solidarności”.

Z kolei w spotkaniu dla rodzin z dziećmi „Od konspiracji do wolności, czyli historie pradziadków” wzięło udział 680 osób.

Mural w hołdzie kobietom Powstania Warszawskiego



W dniu obchodów zakończenia walk na ścianie mokotowskiego liceum pojawił się mural przypominający o odwadze i sile młodych powstanek. Kobiety w Powstaniu Warszawskim pełniły ważne role – jako łączniczki, sanitariuszki, kurierki, peżetki, minerki czy wywiadowczynie, które podczas zrywu w 1944 roku służyły ramię w ramię z mężczyznami. Ich odwaga, solidarność i ofiarność na równi z walką zbrojną budowały fundament pamięci o Powstaniu.

– To właśnie bohaterkom codziennej służby poświęcony został nowy mural na Wierzbnie, który oficjalnie od 2 października 2025 roku zdobi ściany CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego – informuje Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa.

Odsłonięty mural to nie tylko hołd dla kobiet Powstania Warszawskiego, lecz także zaproszenie do refleksji nad siłą wspólnoty i odpowiedzialnością za zachowanie pamięci historycznej.

– Projekt wykonałam zainspirowana artykułem „Kobiety Powstania”. Dowiedziałam się z niego, jak wiele funkcji pełniły kobiety w czasie walk. Takie słowa, jak: minerka czy peżetka zostały ze mną na długo. Postanowiłam zebrać wszystkie te nazwy i umieścić je na muralu pod wizerunkiem trzech kobiet, reprezentujących wszystkie powstanki – mówi Sabina Twardowska, autorka projektu.

Na malowidle przedstawiono młode kobiety. – W ten sposób chciałam zwrócić uwagę młodych ludzi i pokazać im, że ta dramatyczna historia wydarzyła się dekady temu ich rówieśnikom. Powstanki są wtopione w miejską, warszawską, dość umowną panoramę i są częścią tego miasta. Są gotowe oddać za nie życie. Miasto i ludzie to jeden organizm – tak to postrzegam – dodaje Twardowska.