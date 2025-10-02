Flagowy warszawski sklep H&M, znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej, zostanie zamknięty 3 października 2025 roku. Z tej okazji odbędzie się pożegnanie z klientami.



Sklep H&M na Marszałkowskiej działał w kompleksie Wars Sawa Junior przez 21 lat. Zostanie zamknięty ze względu na zmianę strategii właściciela centrum handlowego. W piątek i sobotę sklep przygotował atrakcje dla klientów.

30 procent rabatu otrzymają uczestnicy Klubu H&M, którzy 3 października zrobią zakupy za minimum 120 zł

Co dalej z H&M w Warszawie?

Flagowy sklep znika z ul. Marszałkowskiej, to jednak nie oznacza, że w jego zastępstwie nie pojawi się nowa lokalizacja. Główny warszawski salon zostanie otwarty w Złotych Tarasach.

Do tej pory to właśnie na Marszałkowskiej odbywały się wszystkie ważne wydarzenia specjalne związane z marką, w tym na przykład premiera limitowanej kolekcji H&M i Balmain czy współpracy z Magdą Butrym.

Pożegnanie klientów H&M przy ul. Marszałkowskiej

