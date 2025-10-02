8.5°C
1027.6 hPa
Życie Warszawy

Popularny w Warszawie sklep odzieżowy zostanie zamknięty. Znika ze stolicy po 21 latach

Publikacja: 02.10.2025 16:20

H&M na Marszałkowskiej zostanie zamknięty / zdjęcie ilustracyjne

H&M na Marszałkowskiej zostanie zamknięty / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Flagowy warszawski sklep H&M, znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej, zostanie zamknięty 3 października 2025 roku. Z tej okazji odbędzie się pożegnanie z klientami.

Sklep H&M na Marszałkowskiej działał w kompleksie Wars Sawa Junior przez 21 lat. Zostanie zamknięty ze względu na zmianę strategii właściciela centrum handlowego. W piątek i sobotę sklep przygotował atrakcje dla klientów.

30 procent

rabatu otrzymają uczestnicy Klubu H&M, którzy 3 października zrobią zakupy za minimum 120 zł

Co dalej z H&M w Warszawie?

Flagowy sklep znika z ul. Marszałkowskiej, to jednak nie oznacza, że w jego zastępstwie nie pojawi się nowa lokalizacja. Główny warszawski salon zostanie otwarty w Złotych Tarasach.

Do tej pory to właśnie na Marszałkowskiej odbywały się wszystkie ważne wydarzenia specjalne związane z marką, w tym na przykład premiera limitowanej kolekcji H&M i Balmain czy współpracy z Magdą Butrym.

Pożegnanie klientów H&M przy ul. Marszałkowskiej

Sklep nie chce kończyć działalności po cichu. Dlatego też 3 października uczestnicy Klubu H&M otrzymają przy zakupach za minimum 120 zł 30 proc. rabatu.

To jednak nie koniec. W sobotę, 4 października od 18.00 do 20.00 w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni sklepu odbędzie się impreza pożegnalna Bye Bye Party. Klubowicze będą mogli przy dźwiękach muzyki pożegnać to miejsce. Na miejscu czeka ich wiele niespodzianek oraz catering, który zostanie dostarczony przez firmę The Cool Cat, partnera wydarzenia. Aby uczestniczyć w imprezie, konieczne jest aktywowanie wejściówki w aplikacji H&M. W klubie jednocześnie będzie mogło przebywać 300 osób.

Źródło: zyciewarszawy.pl

