Wakacyjne zajęcia w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa przygotowało na lato 2025 bogatą ofertę edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.



Do 25 sierpnia w każdy poniedziałek najmłodsi w wieku 7-11 lat mogą uczestniczyć w „Poniedziałkowych spacerach przyrodniczych” – cyklu tematycznych wędrówek, które pozwalają bliżej poznać otaczającą naturę.

Zajęcia edukacyjne w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

We wtorki, do 19 sierpnia, dzieci w wieku 8-12 lat wraz z opiekunami mogą wybrać się na „Wtorkowe spotkania tropicieli tajemnic przyrody”. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu przyrodniczemu, co stwarza okazję do eksperymentowania i obserwacji pod przewodnictwem doświadczonych edukatorów.

Dla miłośników koni przygotowano cykl hippiczno-plastycznych warsztatów „Wakacje z koniem”, które odbywają się do 21 sierpnia i skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat z opiekunami. To również doskonała propozycja dla rodzin z maluchami – dla dzieci w wieku 1-3 lat zaplanowano warsztaty muzyczne o tematyce hippicznej „Wio koniku”, które rozpoczęły się 29 lipca.

W programie przewidziano także kreatywne zajęcia stolarsko-plastyczne: 25 lipca dzieci 7-10 lat wraz z opiekunami mogą tworzyć „Drewniane żaglówki”, a 8 sierpnia odbędą się warsztaty „Drewniane koniki”. Dla tych samych grup wiekowych, 22 sierpnia, zaplanowano tworzenie „Drewnianych jeży i choinek”. W lipcu i sierpniu, konkretnie 24 lipca oraz 3 i 24 sierpnia, organizowane będą „Międzypokoleniowe warsztaty tkania na ramkach tkackich”, w których mogą uczestniczyć dzieci od 8 lat, opiekunowie, młodzież oraz dorośli.