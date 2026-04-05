7.9°C
1014.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Utrudnienia na linii WKD. Pociągi będą jeździły po jednym torze

Publikacja: 05.04.2026 11:05

Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów będzie prowadzony w ob

Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (po

Foto: Warszawska Kolej Dojazdowa

rbi
Warszawska Kolej Dojazdowa wyłączy prawy tor (w kierunku Warszawy) od stacji Komorów do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.Na całej linii WKD zostanie zmieniona organizacja ruchu i będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Utrudnienia zaplanowano od 8 kwietnia (środa) do 3 maja (niedziela) wraz z nocą z niedzieli na poniedziałek. Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Po torze nr 2 (po torze prawym w kierunku Warszawy) pojadą w obydwu kierunkach dodatkowe pociągi w krótszej relacji Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa WKD, która uzupełni ofertę przewozową po wycofaniu z tego odcinka części pociągów. Punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami i autobusami komunikacji zastępczej zostaną zlokalizowane w obrębie stacji Komorów oraz w obrębie przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Polecane
Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń pr
kolej
Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Wszystkie pociągi dojeżdżające lub wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z/do przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, na którym obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą.

W związku z ograniczeniem liczby pociągów, bilety WKD będą honorowane w określonych środkach transportu kolejowego i autobusowego, za pomocą których możliwe będzie kontynuowanie podróży w kierunku centrum Warszawy, jak również rozpoczęcie tej podróży na odcinkach rozpoczynających się jeszcze przed granicami m.st. Warszawy.

Reklama
Reklama

Zasady organizacji ruchu na linii WKD

Na bezpośredniej relacji łączącej stacje Grodzisk Mazowiecki Radońska i Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywać się co 70 minut w danym kierunku. Dodatkowe pociągi wyruszą w dwóch krótszych relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów oraz Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD.

Na wspólnym odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów pociągi pojadą ze średnią częstotliwością co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę. Na stacji Komorów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD i autobusami komunikacji zastępczej.

Na wspólnym odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD pociągi pojadą również ze średnią częstotliwością co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę. Na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD, autobusami komunikacji zastępczej oraz środkami transportu zastępczego kolejowego i autobusowego funkcjonującego w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Polecane
Bilet miesięczny na transport publiczny w Warszawie można zakupić przez aplikację lub zakodować na k
statystyka
Warszawiacy stawiają na komunikację. Dane z Barometru Warszawskiego

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie, który zostanie częściowo wyłączony z ruchu, częstotliwość kursowania pociągów wyniesie co 70 minut w danym kierunku. Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa WKD z częstotliwością połączeń co 10 minut w dni robocze w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz średnio co 35 minut poza szczytem, dostosowana do częstotliwości kursowania pociągów w określonych relacjach, kończących lub rozpoczynających bieg na stacjach i przystankach pełniących funkcję punktów przesiadkowych (Komorów, Warszawa Aleje Jerozolimskie).

We wszystkie dni ruch pociągów na linii kolejowej do Milanówka będzie się odbywać wyłącznie w relacji Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Zachodnia z częstotliwością kursowania co 70 minut. Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pociągi z/do Milanówka będą skomunikowane z pociągami obsługującymi relacje do/z Grodziska Mazowieckiego.

Reklama
Reklama

Honorowanie biletów WKD u innych przewoźników

W czasie ograniczeń obowiązywać będą specjalne zasady honorowania biletów WKD w innych środkach transportu zbiorowego.

Pociągami Kolei Mazowieckich będzie można pojechać na podstawie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD we wszystkich pociągach KM na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna

Pasażer WKD korzystający z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” może podróżować pociągami KM na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Ursus Niedźwiadek (odpowiednik p.o. Opacz).

Polecane
Najważniejszym punktem zaplanowanych działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków
kolej
Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca?

Warszawski Transport Publiczny wprowadzi honorowanie biletów jednorazowych i okresowych WKD w następujących środkach transportu uruchamianych przez ZTM:

Autobusy

Reklama
Reklama
  • linie 127, 517 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dw. Centralny)
  • linia 717 (na odcinku Piastów Norwida – Warszawa Dw. Zachodni)
  • linia 817 (na całej trasie, tj. Pruszków Os. Staszica / Pętla – Warszawa Dw. Zachodni)
  • linia N35 (na odcinku Łopuszańska – Dw. Centralny)
  • linia N85 (na odcinku Pruszków Os. Staszica / Pętla – Dw. Centralny)
Reklama
Reklama

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM)

  • linia S1 (na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście)
  • linia S2 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście)
  • linia S3 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Centralna)

Pasażerowie rozpoczynający podróż środkami transportu uruchomionymi przez ZTM zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24 godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA