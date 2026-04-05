Utrudnienia na linii WKD. Pociągi będą jeździły po jednym torze

Utrudnienia zaplanowano od 8 kwietnia (środa) do 3 maja (niedziela) wraz z nocą z niedzieli na poniedziałek. Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Po torze nr 2 (po torze prawym w kierunku Warszawy) pojadą w obydwu kierunkach dodatkowe pociągi w krótszej relacji Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie.
Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa WKD, która uzupełni ofertę przewozową po wycofaniu z tego odcinka części pociągów. Punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami i autobusami komunikacji zastępczej zostaną zlokalizowane w obrębie stacji Komorów oraz w obrębie przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
Wszystkie pociągi dojeżdżające lub wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z/do przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, na którym obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą.
W związku z ograniczeniem liczby pociągów, bilety WKD będą honorowane w określonych środkach transportu kolejowego i autobusowego, za pomocą których możliwe będzie kontynuowanie podróży w kierunku centrum Warszawy, jak również rozpoczęcie tej podróży na odcinkach rozpoczynających się jeszcze przed granicami m.st. Warszawy.
Na bezpośredniej relacji łączącej stacje Grodzisk Mazowiecki Radońska i Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywać się co 70 minut w danym kierunku. Dodatkowe pociągi wyruszą w dwóch krótszych relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów oraz Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD.
Na wspólnym odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów pociągi pojadą ze średnią częstotliwością co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę. Na stacji Komorów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD i autobusami komunikacji zastępczej.
Na wspólnym odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD pociągi pojadą również ze średnią częstotliwością co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę. Na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD, autobusami komunikacji zastępczej oraz środkami transportu zastępczego kolejowego i autobusowego funkcjonującego w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego.
Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie, który zostanie częściowo wyłączony z ruchu, częstotliwość kursowania pociągów wyniesie co 70 minut w danym kierunku. Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa WKD z częstotliwością połączeń co 10 minut w dni robocze w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz średnio co 35 minut poza szczytem, dostosowana do częstotliwości kursowania pociągów w określonych relacjach, kończących lub rozpoczynających bieg na stacjach i przystankach pełniących funkcję punktów przesiadkowych (Komorów, Warszawa Aleje Jerozolimskie).
We wszystkie dni ruch pociągów na linii kolejowej do Milanówka będzie się odbywać wyłącznie w relacji Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Zachodnia z częstotliwością kursowania co 70 minut. Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pociągi z/do Milanówka będą skomunikowane z pociągami obsługującymi relacje do/z Grodziska Mazowieckiego.
W czasie ograniczeń obowiązywać będą specjalne zasady honorowania biletów WKD w innych środkach transportu zbiorowego.
Pociągami Kolei Mazowieckich będzie można pojechać na podstawie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD we wszystkich pociągach KM na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
Pasażer WKD korzystający z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” może podróżować pociągami KM na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Ursus Niedźwiadek (odpowiednik p.o. Opacz).
Warszawski Transport Publiczny wprowadzi honorowanie biletów jednorazowych i okresowych WKD w następujących środkach transportu uruchamianych przez ZTM:
Autobusy
Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM)
Pasażerowie rozpoczynający podróż środkami transportu uruchomionymi przez ZTM zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24 godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk