Utrudnienia na linii WKD. Pociągi będą jeździły po jednym torze

Warszawska Kolej Dojazdowa wyłączy prawy tor (w kierunku Warszawy) od stacji Komorów do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.Na całej linii WKD zostanie zmieniona organizacja ruchu i będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.



Utrudnienia zaplanowano od 8 kwietnia (środa) do 3 maja (niedziela) wraz z nocą z niedzieli na poniedziałek. Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Po torze nr 2 (po torze prawym w kierunku Warszawy) pojadą w obydwu kierunkach dodatkowe pociągi w krótszej relacji Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa WKD, która uzupełni ofertę przewozową po wycofaniu z tego odcinka części pociągów. Punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami i autobusami komunikacji zastępczej zostaną zlokalizowane w obrębie stacji Komorów oraz w obrębie przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Wszystkie pociągi dojeżdżające lub wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z/do przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, na którym obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą.

W związku z ograniczeniem liczby pociągów, bilety WKD będą honorowane w określonych środkach transportu kolejowego i autobusowego, za pomocą których możliwe będzie kontynuowanie podróży w kierunku centrum Warszawy, jak również rozpoczęcie tej podróży na odcinkach rozpoczynających się jeszcze przed granicami m.st. Warszawy.