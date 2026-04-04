Życie Warszawy
Parafia zapowiada szybką odbudowę krzyża. Policja wyklucza podpalenie

Publikacja: 04.04.2026 17:05

Proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego zapewnił , że Krzyż Papieski zostanie odbudowan

Proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego zapewnił , że Krzyż Papieski zostanie odbudowany tak szybko, jak będzie to możliwe.

Foto: Leszek Szymański / PAP

M.B.
W piątek po południu przy ulicy Rzymowskiego doszło do pożaru Krzyża Papieskiego stojącego na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego. Strażacy szybko opanowali sytuację, a proboszcz już zadeklarował, że symbol i pamiątka po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny zostanie odrestaurowany. Policja wykluczyła podpalenie

Ogień pojawił się ok. godz. 15 przy kościele na Służewcu. Jeden z wiernych zauważył płomienie o 15.25 i natychmiast zaalarmował służby. Straż pożarna dotarła na miejsce w ciągu ośmiu minut. Dzięki sprawnej i profesjonalnej interwencji ratowników pożar został szybko ugaszony, a metalowa konstrukcja krzyża, na której opierały się drewniane elementy, nie uległa zniszczeniu.

Bezpieczeństwo na terenie parafii

Zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Nikt z przechodniów ani wiernych nie odniósł obrażeń w wyniku pojawienia się ognia. Obecnie teren wokół obiektu jest zabezpieczony, a nadpalony Krzyż Papieski zostanie w najbliższym czasie położony, aby umożliwić przeprowadzenie dalszych prac. Przyczyny wybuchu pożaru nie są jeszcze znane, a sprawę wyjaśniają odpowiednie służby.

Uroczystości wielkanocne bez zmian

Mimo incydentu, życie parafialne toczy się normalnym trybem. Ksiądz kanonik Andrzej Krzesiński, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego, uspokaja mieszkańców i wiernych, że pożar nie wpłynie na zaplanowany przebieg nabożeństw. Wszystkie uroczystości związane z Triduum Paschalnym odbędą się zgodnie z ogłoszonym wcześniej porządkiem. Proboszcz zapewnił również, że Krzyż Papieski zostanie odbudowany tak szybko, jak będzie to możliwe.

Policja wyklucza podpalenie

Stołeczna policja w wydanym w sobotę 4 kwietnia komunikacie stwierdziła: „Na obecnym etapie postępowania wykluczono celowe działanie osób trzecich. Czynności w tej sprawie są kontynuowane, a ich celem jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.”.

