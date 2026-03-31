Coraz bliżej dodatkowych pasów na A2. Umowy na Mazowszu priorytetem

Dotychczasowy przekrój autostrady A2 od momentu budowy w 2012 roku był niewsytarczający
Najistotniejszy postęp odnotowano na odcinkach położonych w województwie mazowieckim. Marcowe rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, która oddaliła skargi oferentów, usunęło główną barierę prawną. Dzięki temu dokumentacja trafiła do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
To ostatni krok przed podpisaniem umów, co zgodnie z aktualnymi przewidywaniami ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja. Dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej oznacza to przejście z fazy planowania do realnej realizacji trzeciego i czwartego pasa ruchu.
Wybrany wykonawca spełnił wszystkie kryteria budżetowe i merytoryczne, co pozwala sądzić, że prace w stronę Warszawy będą prowadzone bez zbędnych opóźnień technicznych.
Do pełnego zamknięcia etapu wyboru wykonawców brakuje już tylko decyzji dla fragmentu od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. Procedura oceny ofert na tym odcinku jest w toku i powinna zakończyć się jeszcze w kwietniu. Domknięcie tego etapu pozwoli na spójne zarządzanie placem budowy na całym dystansie dzielącym Łódź od węzła Konotopa.
Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę komfortu codziennych dojazdów do Warszawy, ale również przygotowanie przepustowości dróg pod kątem planowanych w regionie dużych inwestycji infrastrukturalnych.