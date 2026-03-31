10.9°C
1016.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Coraz bliżej dodatkowych pasów na A2. Umowy na Mazowszu priorytetem

Publikacja: 31.03.2026 17:05

Dotychczasowy przekrój autostrady A2 od momentu budowy w 2012 roku był niewsytarczający

Foto: mat. pras.

M.B.
Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą nabiera tempa. Po pomyślnym zakończeniu etapów odwoławczych dla odcinków na Mazowszu, drogowcy finalizują procedury przetargowe, które pozwolą na rozpoczęcie prac przy wjeździe do stolicy.

Najistotniejszy postęp odnotowano na odcinkach położonych w województwie mazowieckim. Marcowe rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, która oddaliła skargi oferentów, usunęło główną barierę prawną. Dzięki temu dokumentacja trafiła do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Do pełnego zamknięcia etapu wyboru wykonawców brakuje już tylko decyzji dla fragmentu od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. 

To ostatni krok przed podpisaniem umów, co zgodnie z aktualnymi przewidywaniami ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja. Dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej oznacza to przejście z fazy planowania do realnej realizacji trzeciego i czwartego pasa ruchu.

Foto: GDDKiA

Wykonawca odcinka do granicy województwa wybrany

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie kryteria budżetowe i merytoryczne, co pozwala sądzić, że prace w stronę Warszawy będą prowadzone bez zbędnych opóźnień technicznych.

Reklama
Reklama
Ostatnie rozstrzygnięcia na trasie do stolicy

Do pełnego zamknięcia etapu wyboru wykonawców brakuje już tylko decyzji dla fragmentu od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. Procedura oceny ofert na tym odcinku jest w toku i powinna zakończyć się jeszcze w kwietniu. Domknięcie tego etapu pozwoli na spójne zarządzanie placem budowy na całym dystansie dzielącym Łódź od węzła Konotopa.

Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę komfortu codziennych dojazdów do Warszawy, ale również przygotowanie przepustowości dróg pod kątem planowanych w regionie dużych inwestycji infrastrukturalnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA