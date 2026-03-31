Coraz bliżej dodatkowych pasów na A2. Umowy na Mazowszu priorytetem

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą nabiera tempa. Po pomyślnym zakończeniu etapów odwoławczych dla odcinków na Mazowszu, drogowcy finalizują procedury przetargowe, które pozwolą na rozpoczęcie prac przy wjeździe do stolicy.



Najistotniejszy postęp odnotowano na odcinkach położonych w województwie mazowieckim. Marcowe rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, która oddaliła skargi oferentów, usunęło główną barierę prawną. Dzięki temu dokumentacja trafiła do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Reklama Reklama

Do pełnego zamknięcia etapu wyboru wykonawców brakuje już tylko decyzji dla fragmentu od węzła Łódź Północ do Łyszkowic.

To ostatni krok przed podpisaniem umów, co zgodnie z aktualnymi przewidywaniami ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja. Dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej oznacza to przejście z fazy planowania do realnej realizacji trzeciego i czwartego pasa ruchu.

Foto: GDDKiA

Wykonawca odcinka do granicy województwa wybrany

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie kryteria budżetowe i merytoryczne, co pozwala sądzić, że prace w stronę Warszawy będą prowadzone bez zbędnych opóźnień technicznych.