Nowe kierunki z lotniska Warszawa-Modlin. Ryanair uruchomił cztery trasy

Pasażerowie z Mazowsza mogą już korzystać z nowych połączeń lotniczych do Włoch, Słowacji i Szwecji. Ryanair zainaugurował loty do Bratysławy, Alghero, Malmö oraz Lamezii Terme, rozszerzając letnią siatkę połączeń z podwarszawskiego portu.



Pierwsze rejsy na nowych trasach odbyły się w ostatnich dniach marca. W niedzielę 29 marca pasażerowie po raz pierwszy polecieli do słowackiej Bratysławy oraz Alghero położonego na Sardynii. Dzień później, w poniedziałek 30 marca, zainaugurowano połączenia do szwedzkiego Malmö oraz Lamezii Terme w południowych Włoszech. Nowe kierunki są częścią szerokiego planu rozwoju przewoźnika na sezon letni 2026.

Reklama Reklama

Bogata oferta na sezon letni

Rozkład lotów Ryanair z lotniska Warszawa-Modlin obejmuje obecnie 49 tras. Wśród nich znajduje się siedem zupełnie nowych propozycji, które pozwalają dotrzeć do popularnych europejskich kurortów oraz miast idealnych na krótkie wyjazdy typu city break. Wybór nowych miejsc jest zróżnicowany – od słonecznych plaż basenu Morza Śródziemnego po klimatyczne zakątki Skandynawii.

Loty na trasach do Bratysławy, Alghero, Malmö i Lamezii Terme będą obsługiwane przez cały sezon letni 2026.

Komfort planowania urlopu

Wszystkie nowe połączenia są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Przedstawiciele linii lotniczej wskazują, że wprowadzenie tych kierunków to odpowiedź na rosnące zainteresowanie tanimi podróżami po Europie. Dzięki nowym trasom podróżni zyskują dostęp do atrakcyjnych cenowo wycieczek do Europy Środkowej i Północnej oraz bezpośrednie połączenia z regionami turystycznymi Włoch.