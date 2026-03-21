8°C
1022.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rusza sezon wielkiego frezowania. Nowy asfalt na ośmiu ważnych ulicach

Publikacja: 21.03.2026 07:00

Naprawa 40 kilometrów ulic rocznie pozwala zachować ich sieć w przyzwoitym stanie technicznym

Naprawa 40 kilometrów ulic rocznie pozwala zachować ich sieć w przyzwoitym stanie technicznym

Foto: mat. pras.

M.B.
Drogowcy otworzyli oferty w pierwszym tegorocznym przetargu na remonty warszawskich traktów. Prace obejmą osiem lokalizacji, m.in. w Śródmieściu i na Mokotowie, a plan na ten rok zakłada odnowienie przynajmniej 40 kilometrów dróg w całej stolicy.

Wraz z poprawą pogody drogowcy wznawiają prace przerwane zimą i przygotowują się do zupełnie nowych inwestycji. W pierwszym etapie działań wytypowano osiem ulic, które zyskają nową nawierzchnię. Analiza nadesłanych ofert pokazuje duże zainteresowanie wykonawców – w każdym z postępowań wystartowało od kilku do kilku nastu firm.

Ceny zaproponowane przez przedsiębiorców wahają się od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych za odcinek, co daje nadzieję na sprawne rozstrzygnięcie przetargów.

100 mln złotych

wynosi obecnie tegoroczny budżet przeznaczony na remonty ulic. Pula pieniędzy może zostać powiększona.

Gdzie pojawią się ekipy remontowe?

Największy zakres prac zaplanowano na ulicy Szwoleżerów. Na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej odnowiona zostanie nie tylko jezdnia, ale też chodnik po południowej stronie, przystanek oraz zatoki postojowe. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy 29 Listopada powstanie specjalny azyl.

Zmiany czekają także mieszkańców Mokotowa i Śródmieścia. Na ulicy Madalińskiego (między Puławską a al. Niepodległości) oraz na ulicy Koszykowej (od Chałubińskiego do Lindleya) stara kostka na chodnikach zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi. Remonty obejmą tam również krawężniki i miejsca parkingowe.

Reklama
Reklama
Nowy asfalt na Pradze i w Al. Jerozolimskich

Na liście remontowej znalazła się także ulica Szaserów na odcinku od ulicy Makowskiej do przystanku Garwolińska. Oprócz jezdni, ekipy zajmą się tam peronami przystankowymi oraz zatokami autobusowymi. W planach ujęto również ulice Krajewskiego, Spalinową oraz fragment ulicy Zajączka.

Kierowcy mogą spodziewać się nowej nawierzchni w Alejach Jerozolimskich, na odcinku między placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego „Grzymały”. Prace obejmą też aleję Sztandarów w Rembertowie. Wszystkie te działania mają na celu poprawę komfortu jazdy i trwałości miejskiej infrastruktury.

Ambitne plany na 2026 rok

Tegoroczny sezon remontowy startuje z budżetem wynoszącym 100 mln zł. Urzędnicy zakładają, że uda się wyremontować minimum 40 kilometrów dróg, co stanowi około 5 proc. wszystkich tras zarządzanych przez miasto.

Taki wskaźnik pozwala na systematyczne utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym. Jeśli po rozstrzygnięciu przetargów pojawią się oszczędności lub przyznane zostaną dodatkowe fundusze, skala prac może zostać rozszerzona, podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA