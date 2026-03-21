Rusza sezon wielkiego frezowania. Nowy asfalt na ośmiu ważnych ulicach

Drogowcy otworzyli oferty w pierwszym tegorocznym przetargu na remonty warszawskich traktów. Prace obejmą osiem lokalizacji, m.in. w Śródmieściu i na Mokotowie, a plan na ten rok zakłada odnowienie przynajmniej 40 kilometrów dróg w całej stolicy.



Wraz z poprawą pogody drogowcy wznawiają prace przerwane zimą i przygotowują się do zupełnie nowych inwestycji. W pierwszym etapie działań wytypowano osiem ulic, które zyskają nową nawierzchnię. Analiza nadesłanych ofert pokazuje duże zainteresowanie wykonawców – w każdym z postępowań wystartowało od kilku do kilku nastu firm.

Ceny zaproponowane przez przedsiębiorców wahają się od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych za odcinek, co daje nadzieję na sprawne rozstrzygnięcie przetargów.

100 mln złotych wynosi obecnie tegoroczny budżet przeznaczony na remonty ulic. Pula pieniędzy może zostać powiększona.

Gdzie pojawią się ekipy remontowe?

Największy zakres prac zaplanowano na ulicy Szwoleżerów. Na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej odnowiona zostanie nie tylko jezdnia, ale też chodnik po południowej stronie, przystanek oraz zatoki postojowe. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy 29 Listopada powstanie specjalny azyl.

Zmiany czekają także mieszkańców Mokotowa i Śródmieścia. Na ulicy Madalińskiego (między Puławską a al. Niepodległości) oraz na ulicy Koszykowej (od Chałubińskiego do Lindleya) stara kostka na chodnikach zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi. Remonty obejmą tam również krawężniki i miejsca parkingowe.