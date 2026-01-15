Jest projektant świateł na Świderskiej. Ma być bezpieczniej

Bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego ulegnie poprawie dzięki budowie nowej sygnalizacji świetlnej. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.



Wybrana w postępowaniu firma Swarco opracuje projekt za kwotę blisko 267 tysięcy złotych, na co będzie miała 240 dni od momentu podpisania umowy.

Przyczyny zmian na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego

Skrzyżowanie to jest punktem o natężonym ruchu pieszym, ponieważ łączy osiedle mieszkaniowe z okolicznymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Dodatkowo w rejonie tym znajdują się przystanki obsługujące łącznie siedem linii autobusowych. Obecna geometria jezdni sprzyja rozwijaniu nadmiernych prędkości przez kierowców.

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego ma na celu przede wszystkim uspokojenie ruchu pojazdów.

Ulica Świderska na tym odcinku jest szeroka, a pasy ruchu mają nawet 4 metry szerokości, co przy prostym przebiegu drogi i otwartych zatokach autobusowych negatywnie wpływa na bezpieczeństwo.