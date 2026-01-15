0.8°C
Jest projektant świateł na Świderskiej. Ma być bezpieczniej

Publikacja: 15.01.2026 07:00

Decyzja o montażu świateł jest następstwem audytu przejść dla pieszych.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

M.B.
Bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego ulegnie poprawie dzięki budowie nowej sygnalizacji świetlnej. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Wybrana w postępowaniu firma Swarco opracuje projekt za kwotę blisko 267 tysięcy złotych, na co będzie miała 240 dni od momentu podpisania umowy.

Przyczyny zmian na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego

Skrzyżowanie to jest punktem o natężonym ruchu pieszym, ponieważ łączy osiedle mieszkaniowe z okolicznymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Dodatkowo w rejonie tym znajdują się przystanki obsługujące łącznie siedem linii autobusowych. Obecna geometria jezdni sprzyja rozwijaniu nadmiernych prędkości przez kierowców.

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego ma na celu przede wszystkim uspokojenie ruchu pojazdów. 

Ulica Świderska na tym odcinku jest szeroka, a pasy ruchu mają nawet 4 metry szerokości, co przy prostym przebiegu drogi i otwartych zatokach autobusowych negatywnie wpływa na bezpieczeństwo.

Krytyczna ocena audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Decyzja o montażu świateł jest następstwem audytu przejść dla pieszych. Szczególne zastrzeżenia wzbudziła zebra po zachodniej stronie skrzyżowania, która otrzymała notę 1 w pięciostopniowej skali. Przejście to charakteryzuje się dużą długością i brakiem azylu dla pieszych, który jest dostępny na przejściu po stronie wschodniej. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są autobusy stojące w zatokach, które ograniczają widoczność zarówno pieszym, jak i kierowcom nadjeżdżających pojazdów.

Cele budowy nowej sygnalizacji świetlnej

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Świętosławskiego ma na celu przede wszystkim uspokojenie ruchu pojazdów. Urządzenia te wymuszą na kierowcach redukcję prędkości oraz uregulują pierwszeństwo przejazdu i przejścia. Dzięki temu piesi zyskają bezpieczniejszą drogę do punktów handlowych i przystanków komunikacji miejskiej, a ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń drogowych zostanie zminimalizowane.

Planowany termin realizacji dokumentacji

Po podpisaniu kontraktu ze spółką Swarco rozpocznie się etap projektowy. Wykonawca ma osiem miesięcy na przygotowanie kompletnych planów budowlanych. Dopiero po zakończeniu tego etapu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń możliwe będzie ogłoszenie przetargu na faktyczne prace montażowe w terenie.

Inwestycja stanowi element szerszych działań miasta mających na celu poprawę warunków poruszania się pieszych w miejscach o statystycznie wyższym poziomie zagrożenia.

