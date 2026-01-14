-1.9°C
Życie Warszawy
Przejście naziemne znów połączy obie części Brackiej

Publikacja: 14.01.2026 15:45

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa kontynuuje proces integrowania przestrzeni miejskiej w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Rozstrzygnięty właśnie przetarg na projektanta nowego starego przejścia dla pieszych w osi ulicy Brackiej pozwoli na powtórne połączenie dwóch fragmentów tej ulicy, rozdzielonych błędnymi decyzjami przez Aleje Jerozolimskie.

Inwestycja ma na celu ułatwienie komunikacji pieszej, spójne powiązanie zrewitalizowanych obszarów Śródmieścia i odtworzenie historycznego ciągu prowadzącego od Placu Trzech Krzyży do ulicy Sienkiewicza.

Rozwój infrastruktury pieszej w centrum stolicy

Planowane przejście w osi ulicy Brackiej jest kolejnym elementem szerszej strategii modernizacji przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie oddano do użytku przejście w osi ulicy Złotej, łączące plac Centralny z modernizowanym kwartałem ulic. Trwają również prace nad nowym przejściem przez ulicę Marszałkowską na wysokości ulicy Sienkiewicza, które ma zostać udostępnione mieszkańcom jeszcze w bieżącym roku.

Działania te są określane jako punktowe zmiany uzupełniające duże inwestycje obszarowe. Ich zadaniem jest eliminowanie barier architektonicznych i łączenie odseparowanych stref w jednolitą strukturę miejską.

Zszywanie ulicy Brackiej

W minionych latach modernizację przeszła ulica Chmielna oraz przylegający do niej odcinek ulicy Brackiej. Obecnie ten fragment Brackiej kończy się ślepo u zbiegu z Alejami Jerozolimskimi. Nowa zebra umożliwi naturalne przedłużenie tego ciągu komunikacyjnego.

Przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej powstało w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy
komunikacja piesza
Będą nowe przejścia dla pieszych w centrum Warszawy

Realizacja projektu pozwoli na odbudowę historycznych ciągów, które onegdaj prowadziły bądź to z placu Powstańców Warszawy do placu Trzech Krzyży lub okolic Filharmonii poprzez obecny Plac Pięciu Rogów do Placu Trzech Krzyży. Inwestycja ta była przewidziana w planach przebudowy Alej Jerozolimskich, jednak miasto zdecydowało o jej wcześniejszej realizacji, niezależnie od wciąż przeciągającego się harmonogramu prac nad kolejową linią średnicową.

Szczegóły realizacji i terminy

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej wzięły udział dwie firmy. Wybrano ofertę spółki Swarco, która opiewa na kwotę nieco ponad 371 tys. zł. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji od dnia podpisania umowy.

Przejście na wyskości Brackiej było od dawna w planach przebudowy Alej Jerozolimskich, jednak miasto

Przejście na wyskości Brackiej było od dawna w planach przebudowy Alej Jerozolimskich, jednak miasto zdecydowało o wcześniejszej realizacji w związku z wciąż przeciągającym się harmonogramem prac nad kolejową linią średnicową.

Foto: mat. pras.

Według przyjętego harmonogramu można założyć, że rozpoczęcie prac budowlanych oraz oddanie przejścia do użytku będzie możliwe w 2027 roku. Dzięki tej inwestycji zielona i zrewitalizowana przestrzeń ulicy Brackiej zyska bezpośrednie połączenie z południową stroną Alej Jerozolimskich.

