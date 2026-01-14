Przejście naziemne znów połączy obie części Brackiej

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
Inwestycja ma na celu ułatwienie komunikacji pieszej, spójne powiązanie zrewitalizowanych obszarów Śródmieścia i odtworzenie historycznego ciągu prowadzącego od Placu Trzech Krzyży do ulicy Sienkiewicza.
Planowane przejście w osi ulicy Brackiej jest kolejnym elementem szerszej strategii modernizacji przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie oddano do użytku przejście w osi ulicy Złotej, łączące plac Centralny z modernizowanym kwartałem ulic. Trwają również prace nad nowym przejściem przez ulicę Marszałkowską na wysokości ulicy Sienkiewicza, które ma zostać udostępnione mieszkańcom jeszcze w bieżącym roku.
Działania te są określane jako punktowe zmiany uzupełniające duże inwestycje obszarowe. Ich zadaniem jest eliminowanie barier architektonicznych i łączenie odseparowanych stref w jednolitą strukturę miejską.
W minionych latach modernizację przeszła ulica Chmielna oraz przylegający do niej odcinek ulicy Brackiej. Obecnie ten fragment Brackiej kończy się ślepo u zbiegu z Alejami Jerozolimskimi. Nowa zebra umożliwi naturalne przedłużenie tego ciągu komunikacyjnego.
Realizacja projektu pozwoli na odbudowę historycznych ciągów, które onegdaj prowadziły bądź to z placu Powstańców Warszawy do placu Trzech Krzyży lub okolic Filharmonii poprzez obecny Plac Pięciu Rogów do Placu Trzech Krzyży. Inwestycja ta była przewidziana w planach przebudowy Alej Jerozolimskich, jednak miasto zdecydowało o jej wcześniejszej realizacji, niezależnie od wciąż przeciągającego się harmonogramu prac nad kolejową linią średnicową.
W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej wzięły udział dwie firmy. Wybrano ofertę spółki Swarco, która opiewa na kwotę nieco ponad 371 tys. zł. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji od dnia podpisania umowy.
Według przyjętego harmonogramu można założyć, że rozpoczęcie prac budowlanych oraz oddanie przejścia do użytku będzie możliwe w 2027 roku. Dzięki tej inwestycji zielona i zrewitalizowana przestrzeń ulicy Brackiej zyska bezpośrednie połączenie z południową stroną Alej Jerozolimskich.