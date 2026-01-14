Przejście naziemne znów połączy obie części Brackiej

Warszawa kontynuuje proces integrowania przestrzeni miejskiej w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Rozstrzygnięty właśnie przetarg na projektanta nowego starego przejścia dla pieszych w osi ulicy Brackiej pozwoli na powtórne połączenie dwóch fragmentów tej ulicy, rozdzielonych błędnymi decyzjami przez Aleje Jerozolimskie.



Inwestycja ma na celu ułatwienie komunikacji pieszej, spójne powiązanie zrewitalizowanych obszarów Śródmieścia i odtworzenie historycznego ciągu prowadzącego od Placu Trzech Krzyży do ulicy Sienkiewicza.

Rozwój infrastruktury pieszej w centrum stolicy

Planowane przejście w osi ulicy Brackiej jest kolejnym elementem szerszej strategii modernizacji przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie oddano do użytku przejście w osi ulicy Złotej, łączące plac Centralny z modernizowanym kwartałem ulic. Trwają również prace nad nowym przejściem przez ulicę Marszałkowską na wysokości ulicy Sienkiewicza, które ma zostać udostępnione mieszkańcom jeszcze w bieżącym roku.

Działania te są określane jako punktowe zmiany uzupełniające duże inwestycje obszarowe. Ich zadaniem jest eliminowanie barier architektonicznych i łączenie odseparowanych stref w jednolitą strukturę miejską.

Zszywanie ulicy Brackiej

W minionych latach modernizację przeszła ulica Chmielna oraz przylegający do niej odcinek ulicy Brackiej. Obecnie ten fragment Brackiej kończy się ślepo u zbiegu z Alejami Jerozolimskimi. Nowa zebra umożliwi naturalne przedłużenie tego ciągu komunikacyjnego.