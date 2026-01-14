-4.6°C
Przecieraki pojadą nocą. Akcja przeciw oblodzeniu

Publikacja: 14.01.2026 14:50

Na trasy wyjedzie dziesięć specjalnych składów, określanych jako przecieraki

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z prognozami przewidującymi wystąpienie marznącego deszczu, warszawskie służby transportowe oraz porządkowe wdrożyły procedury mające na celu utrzymanie przejezdności szlaków komunikacyjnych. Tej nocy, aby zapobiec oblodzeniom po Warszawie będzie krążyć m.in. dziesięć składów Tramwajów Warszawskich.

Kluczowe działania koncentrują się na zabezpieczeniu sieci trakcyjnej oraz oczyszczaniu torowisk i przystanków, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia utrudnień w ruchu tramwajowym i pieszym.

Foto: mat. pras.

Nocne zapobieganie oblodzeniu sieci trakcyjnej

Głównym zagrożeniem dla płynności ruchu tramwajowego podczas marznących opadów jest osadzanie się lodu na przewodach trakcyjnych. Aby temu zapobiec, od północy do czasu rozpoczęcia regularnych kursów rannych, na trasy wyjedzie dziesięć specjalnych składów, określanych jako przecieraki. Każda z zajezdni skieruje do tego zadania dwa wozy.

Liczba brygad skierowanych do prac została maksymalnie zwiększona

Zadaniem tych tramwajów jest stałe przecieranie sieci na wszystkich odcinkach infrastruktury, co uniemożliwia zamarznięcie wody na przewodach. Działania te mają zapewnić gotowość sieci do obsługi pasażerów od pierwszych planowych wyjazdów.

Mobilizacja ekip technicznych i torowych

Oprócz stałego kursowania wagonów przecierających, nadzór nad infrastrukturą sprawować będzie trzynaście wozów sieciowych. Brygady techniczne będą pełnić dyżury zarówno w zajezdniach, jak i w punktach strategicznych na terenie miasta.

Do zadań kilkunastu brygad torowych należeć będzie bieżące odśnieżanie oraz odladzanie torów. Służby te są przygotowane do natychmiastowego usuwania ewentualnych awarii infrastruktury, które mogą wystąpić w wyniku trudnych warunków atmosferycznych. Równolegle w zajezdniach wzmocniono obsady techniczne, odpowiedzialne za przygotowanie taboru do bezpiecznego wyjazdu na linie.

Zabezpieczenie przystanków i ciągów pieszych

Za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na przystankach, dojściach oraz przejściach odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, ekipy ZOM rozpoczęły wyprzedzające posypywanie piaskiem chodników i jezdni. Działanie to ma na celu zwiększenie szorstkości nawierzchni jeszcze przed wystąpieniem gołoledzi.

Liczba brygad skierowanych do prac została maksymalnie zwiększona, a intensywność ich działań będzie na bieżąco dostosowywana do zmieniającej się sytuacji pogodowej.

Apel o zachowanie ostrożności

Zarządcy infrastruktury zwracają się do pasażerów i pieszych z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po mieście. Marznące opady mogą powodować śliskość nawierzchni mimo prowadzonych działań zabezpieczających. Jednocześnie pasażerowie proszeni są o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia punktowych opóźnień wynikających z trudnej sytuacji meteorologicznej.

