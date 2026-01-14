Przecieraki pojadą nocą. Akcja przeciw oblodzeniu

W związku z prognozami przewidującymi wystąpienie marznącego deszczu, warszawskie służby transportowe oraz porządkowe wdrożyły procedury mające na celu utrzymanie przejezdności szlaków komunikacyjnych. Tej nocy, aby zapobiec oblodzeniom po Warszawie będzie krążyć m.in. dziesięć składów Tramwajów Warszawskich.



Kluczowe działania koncentrują się na zabezpieczeniu sieci trakcyjnej oraz oczyszczaniu torowisk i przystanków, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia utrudnień w ruchu tramwajowym i pieszym.

Foto: mat. pras.

Nocne zapobieganie oblodzeniu sieci trakcyjnej

Głównym zagrożeniem dla płynności ruchu tramwajowego podczas marznących opadów jest osadzanie się lodu na przewodach trakcyjnych. Aby temu zapobiec, od północy do czasu rozpoczęcia regularnych kursów rannych, na trasy wyjedzie dziesięć specjalnych składów, określanych jako przecieraki. Każda z zajezdni skieruje do tego zadania dwa wozy.

Liczba brygad skierowanych do prac została maksymalnie zwiększona

Zadaniem tych tramwajów jest stałe przecieranie sieci na wszystkich odcinkach infrastruktury, co uniemożliwia zamarznięcie wody na przewodach. Działania te mają zapewnić gotowość sieci do obsługi pasażerów od pierwszych planowych wyjazdów.