Gołoledź w Warszawie. Marznący deszcz i oblodzone drogi. Możliwe utrudnienia w komunikacji

Publikacja: 14.01.2026 08:27

SŁużby ostrzegają przed trudnymi warunkami i gołoledzią

SŁużby ostrzegają przed trudnymi warunkami i gołoledzią

Foto: pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne

Kacper Komaiszko
Zarząd Oczyszczania Miasta ostrzega przed gołoledzią i marznącym deszczem. Służby pracują od świtu, a temperatura gruntu spadła do -4 stopni.

Meteorolodzy zapowiadali trudne warunki już od wczorajszego popołudnia. Służby miejskie oraz synoptycy są zgodni, że w ciągu dnia aura ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, a kluczowym czynnikiem ryzyka stanie się marznący deszcz. W połączeniu z mocno wychłodzonym podłożem stworzy on na drogach i chodnikach warunki ekstremalnie niebezpieczne, potocznie nazywane „szklanką”.

Gdzie już pracują posypywarki?

Walka o przejezdność stołecznych arterii rozpoczęła się na długo przed porannym szczytem komunikacyjnym. Już o godzinie 4:30 Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał na ulice specjalistyczny sprzęt. W pierwszej kolejności działania objęły miejsca najbardziej newralgiczne, gdzie oblodzenie pojawia się najszybciej i niesie ze sobą najpoważniejsze skutki. Posypywarki koncentrują swoje wysiłki na mostach, wiaduktach oraz wszelkich drogach o nachyleniu spadkowym, gdzie utrzymanie przyczepności jest kluczowe dla bezpieczeństwa kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

7 tysięcy kluczowych punktów pod nadzorem

Równie intensywne działania prowadzone są z myślą o osobach poruszających się pieszo. Od wczesnych godzin porannych w miasto wyruszyły ekipy porządkowe, których zadaniem jest ręczne zabezpieczanie miejsc o dużym natężeniu ruchu. Pod szczególnym nadzorem znalazło się siedem tysięcy strategicznych punktów, takich jak przystanki komunikacji miejskiej, kładki nad trasami szybkiego ruchu, strome schody oraz przejścia dla pieszych.

Mimo pełnej mobilizacji miejskich ekip, ZOM wystosował pilny apel do zarządców terenów niebędących pod bezpośrednią opieką miasta. Mobilizacja właścicieli nieruchomości oraz administratorów osiedli jest niezbędna, aby zapewnić ciągłość bezpiecznych szlaków pieszych.

Jak bezpiecznie przetrwać atak zimy?

W obliczu tak trudnych warunków, Zarząd Oczyszczania Miasta prosi mieszkańców o weryfikację dzisiejszych planów. Jeśli jest to możliwe, warto rozważyć ograniczenie przemieszczania się po mieście lub zmianę spotkań wymagających dalekich podróży. Osoby, które muszą opuścić dom, powinny zarezerwować sobie znacznie więcej czasu na dotarcie do celu, ponieważ oblodzenie może znacząco wpłynąć na płynność kursowania autobusów i tramwajów, powodując nieuniknione opóźnienia w naziemnej komunikacji miejskiej.

Kluczowym elementem ekwipunku każdego pieszego staje się dzisiaj odpowiednie obuwie. Zaleca się wybór butów z grubą, antypoślizgową podeszwą, która zapewni stabilność na śliskim podłożu. Jednocześnie eksperci odradzają zakładanie obuwia o gładkiej strukturze pod spodem czy butów na wysokim obcasie, które w warunkach gołoledzi niemal gwarantują utratę równowagi.

Apel o solidarność sąsiedzką i czujność

Służby apelują do warszawiaków o wzajemną troskę i solidarność, szczególnie wobec osób starszych. Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na tragiczne skutki upadków na lodzie, dlatego warto skontaktować się z rodziną czy sąsiadami, aby upewnić się, że wiedzą o zagrożeniu i mają wszystko, czego potrzebują, bez konieczności wychodzenia z domu.

Warto również na bieżąco śledzić komunikaty nadawane w stacjach radiowych i telewizyjnych oraz monitorować portale miejskie. Informacja o aktualnym stanie dróg i prognozach na najbliższe godziny jest dzisiaj najskuteczniejszym narzędziem w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Wiedza o tym, co dzieje się za oknem, pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

