Życie Warszawy
Ratusz kończy zimową akcję wsparcia. „Zabrakło kasy na rozpuszczalną kawę?”

Publikacja: 14.01.2026 12:20

Zimowa akcja wsparcia została wstrzymana po zaledwie kilku dniach

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Zaledwie kilka dni po hucznym ogłoszeniu walki z mrozem, władze Warszawy wygaszają punkty pomocy. Mieszkańcy nie kryją oburzenia, wytykając urzędnikom PR-owe podejście do bezpieczeństwa i błędną ocenę realiów pogodowych.

Warszawa, która jeszcze przed chwilą prężyła muskuły w walce z nadchodzącym atakiem zimy, niespodziewanie ogłosiła odwrót. Decyzja o wstrzymaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa zapadła nagle, budząc zdziwienie nie tylko osób potrzebujących wsparcia, ale i tysięcy warszawiaków obserwujących działania ratusza w mediach społecznościowych. Choć urzędnicy przekonują, że sytuacja pogodowa uległa poprawie, pod ich komunikatami zawrzało od komentarzy osób, które wciąż odczuwają skutki ujemnych temperatur na własnej skórze.

Jak Warszawa miała walczyć z mrozem?

Jeszcze kilka dni temu, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego ogłoszono stan podwyższonej gotowości. Miasto deklarowało, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są absolutnym priorytetem, co miało potwierdzić uruchomienie pięciu specjalnych namiotów grzewczych. Punkty te stanęły w najbardziej newralgicznych węzłach przesiadkowych, takich jak Metro Centrum, Rondo Wiatraczna czy Dworzec Południowy. Przy współpracy ze Strażą Pożarną oraz MPWiK zapewniono w nich schronienie oraz ciepłe napoje. Ratusz zapowiadał wówczas, że w razie potrzeby liczba takich punktów zostanie zwiększona, a dla osób w kryzysie bezdomności przygotowano dodatkowe 250 miejsc noclegowych.

Mobilne ogrzewalnie – krótka historia linii A i B

Gdy fala mrozów uderzyła z pełną siłą, miasto zdecydowało się na jeszcze odważniejszy krok, wysyłając na ulice mobilne ogrzewalnie na kołach. Od 10 stycznia pasażerowie mogli korzystać z dwóch specjalnych, bezpłatnych linii autobusowych oznaczonych jako „OGRZEJ SIĘ”. Linia A obsługiwała lewobrzeżną część miasta, krążąc między Dworcem Centralnym a Wolą, natomiast linia B dbała o mieszkańców Pragi, łącząc Plac Hallera z Grochowem. Pojazdy kursowały przez całą noc, od godziny 18:00 aż do rana, oferując ciepło każdemu, kto zasygnalizował potrzebę wejścia do autobusu na dowolnym przystanku na trasie. Rozwiązanie to prezentowano jako innowacyjną i skuteczną metodę docierania do najbardziej potrzebujących, którzy z różnych przyczyn nie mogli skorzystać ze stacjonarnych noclegowni.

Nagły zwrot akcji

Nadzieje na stały system wsparcia w trakcie mroźnych miesięcy zostały jednak brutalnie zweryfikowane już 14 stycznia. Urząd Miasta poinformował dziś o wstrzymaniu kursowania linii autobusowych A i B oraz o zakończeniu wydawania kawy i herbaty w namiotach. Jako główny powód podano łagodniejsze temperatury, które według urzędników nie uzasadniają już kontynuowania akcji w dotychczasowej formie. Choć w komunikacie zapewniono, że służby monitorują sytuację na bieżąco i są gotowe wznowić działania w przypadku powrotu ekstremalnych mrozów, dla wielu mieszkańców ta argumentacja okazała się niewystarczająca. Decyzja ta oznacza powrót do standardowego trybu funkcjonowania miasta, w którym ciężar pomocy osobom w kryzysie bezdomności ponownie spoczywa niemal wyłącznie na stacjonarnych placówkach.

„PR-owy szum” czy realna pomoc? Głos mieszkańców

Pod nowym komunikatem ratusza pojawiła się lawina komentarzy, w których dominowało poczucie rozczarowania i irytacji. Internauci bezlitośnie punktowali urzędników, sugerując, że cała akcja była jedynie dobrze zaplanowanym zabiegiem wizerunkowym, który zakończył się, gdy tylko opadł medialny kurz. Wiele osób zwracało uwagę na fakt, że mimo zapewnień o ociepleniu, termometry wciąż pokazują wartości znacznie poniżej zera, a temperatura odczuwalna jest bardzo niska. Pojawiły się również ironiczne pytania o stan miejskich finansów i sugestie, że urzędnikom zabrakło pieniędzy nawet na najtańszą kawę rozpuszczalną. Mieszkańcy podkreślali, że składanie namiotów w momencie, gdy zima wcale nie odpuściła, jest działaniem przedwczesnym i świadczy o braku empatii oraz oderwaniu władz od rzeczywistości panującej na ulicach.

Reklama