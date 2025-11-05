Duża przebudowa na Bemowie. Powstanie nowy przejazd i światła

Mieszkańcy warszawskiego Bemowa muszą przygotować się na znaczące zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Już od czwartku, 6 listopada, drogowcy rozpoczną prace modernizacyjne na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.



Inwestycja wiąże się ze zwężeniem Powstańców Śląskich oraz całkowitym wstrzymaniem ruchu tramwajowego na ponad tydzień. Prace potrwają do końca stycznia 2026 roku.

Zmiana organizacji ruchu i zwężenie Powstańców Śląskich

Prace rozpoczną się w czwartek, 6 listopada, ok. godz. 7. Na początek zamknięty zostanie lewy pas jezdni ulicy Powstańców Śląskich, prowadzący w stronę ulicy Połczyńskiej, na odcinku ok. 100 m. Spowoduje to zwężenie i spowolnienie ruchu w tym kierunku. Od soboty, 8 listopada, nastąpią kolejne zmiany, ponieważ zamknięte zostaną pasy przy torach na obu jezdniach, na odcinku do ulicy Szczotkarskiej. Taka organizacja ruchu ma potrwać do połowy listopada.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu

Celem inwestycji, za którą odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, jest kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sterniczej. W ramach projektu powstanie nowy przejazd przez tory tramwajowe, zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna, a także wybudowane zostaną chodniki, droga dla rowerów i nowe oświetlenie. Zadbano również o zieleń: cztery rosnące tam jarzębiny zostaną przesadzone w nowe miejsca, a dodatkowo posadzonych zostanie cztery nowych lipy. Wszystkie prace mają zostać ukończone do końca stycznia 2026 roku.

Wstrzymanie kursowania tramwajów i komunikacja zastępcza

Największe utrudnienia czekają pasażerów komunikacji miejskiej. Od soboty, 8 listopada, do niedzieli, 16 listopada, tramwaje zostaną wycofane z ulic Powstańców Śląskich i Połczyńskiej na odcinku pomiędzy pętlą Górczewska a Cmentarzem Wolskim.