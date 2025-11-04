12.3°C
1025 hPa
Życie Warszawy

Utrudnienia komunikacyjne podczas 35. Biegu Niepodległości

Publikacja: 04.11.2025 09:30

Władze miasta i organizatorzy 35. Biegu Niepodległości apelują do mieszkańców o zrozumienie i cierpl

Władze miasta i organizatorzy 35. Biegu Niepodległości apelują do mieszkańców o zrozumienie i cierpliwość w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi jakie spowoduje bieg

Foto: mat. pras.

M.B.
11 listopada 2025 roku na ulicach Warszawy odbędzie się 35. Bieg Niepodległości. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zamknięte będą kluczowe arterie miasta, w tym Aleje Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleje Niepodległości. Kierowcy powinni zaplanować podróż z wyprzedzeniem i korzystać z wyznaczonych objazdów.

W dniu 11 listopada 2025 r. w rejonie startu i mety biegu – na odcinku Al. Jana Pawła II od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Anielewicza – obowiązywać będzie zamknięcie jezdni wschodniej i zachodniej w godzinach 3:00–20:00. W tym czasie nie będą kursowały również tramwaje wzdłuż tego odcinka. Organizatorzy proszą mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie dojazdów oraz korzystanie z komunikacji miejskiej na sąsiednich trasach.

Trasa 35. Biegu Niepodległości – całkowite zamknięcia ulic

W związku z biegiem, który tradycyjnie wystartuje o godz. 11:11, wprowadzone zostaną czasowe zamknięcia ruchu drogowego na trasie wydarzenia:

  • Al. Jana Pawła II (od ul. Anielewicza do Al. Solidarności) – zamknięta w godzinach 9-15,
  • Al. Jana Pawła II (od Al. Solidarności do ul. Chałubińskiego) – zamknięta w godzinach 10-15,
  • ul. Chałubińskiego (do Al. Niepodległości) – nieprzejezdna w godzinach 10-15,
  • Al. Niepodległości (od ul. Koszykowej do ul. Batorego) – zamknięta w godzinach 10-15,
  • ul. Prosta (od Ronda ONZ do ul. Żelaznej) – całkowite zamknięcie obu pasów w obu kierunkach w godzinach 10-15.

Organizatorzy apelują do kierowców o cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Polecane
Bieg niepodległości w Warszawie
11 listopada
35. Bieg Niepodległości – ostatnia szansa na zapisy
Reklama
Reklama

Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – brak przejazdu i wyznaczone objazdy

Jednym z najbardziej newralgicznych punktów będzie Rondo Zgrupowania AK „Radosław”, które zostanie zamknięte dla ruchu w godzinach 9-16. W tym czasie obowiązywać będą następujące objazdy:

  • Od ul. Słomińskiego – przez ul. Pamiętajcie o Ogrodach, ul. Kłopot, ul. Burakowską, ul. Powązkowską i ul. Okopową,
  • Od ul. Popiełuszki – przez Al. Jana Pawła II, ul. Okopową, ul. Powązkowską, ul. Kłopot oraz ul. Pamiętajcie o Ogrodach,
  • Od ul. Okopowej – przez ul. Powązkowską, ul. Burakowską, ul. Kłopot, Al. Jana Pawła II i ul. Pamiętajcie o Ogrodach.

Organizatorzy proszą o wyrozumiałość

Władze miasta i organizatorzy 35. Biegu Niepodległości apelują do mieszkańców o zrozumienie i cierpliwość. Jak podkreślają, dołożą wszelkich starań, by przywrócić normalny ruch tak szybko, jak to możliwe. – „Liczymy na wyrozumiałość i wsparcie mieszkańców. Wierzymy, że wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w sportowym duchu zrekompensuje chwilowe utrudnienia” – informują organizatorzy wydarzenia.

Bieg Niepodległości – sport i patriotyzm na ulicach Warszawy

Bieg Niepodległości w Warszawie to jedno z największych wydarzeń sportowych w kraju, które od 35 lat gromadzi tysiące uczestników w biało-czerwonych barwach. Start biegu zaplanowano na godzinę 11:11, a uczestnicy tradycyjnie rozpoczną wydarzenie od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na podstawie biletu wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kil
turystyka

Koleje Mazowieckie przedłużają ważność biletu wycieczkowego

Standardowy hangar zajmuje powierzchnię równą połowie jednego miejsca parkingowego dla samochodu
z perspektywy siodełka

Hangary rowerowe. Rozwiązanie z Londynu pojawi się w Warszawie?

Za 14 zł można pojechać w ciągu dnia z Warszawy do Kielc lub Białegostoku.
kolej

Bilety na pociąg do Kielc po 14 zł. „Stosujemy większą pulę promocyjną”

Prowadzone prace remontowe będą miały na celu także zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
przebudowa

Remonty na ulicach Osadniczej, Brata Alberta i Czerniowieckiej

Na poniedziałek, 3 listopada, wykonawca zapowiada kolejny etap robót pod wiaduktem mostu Poniatowski
remonty

Zamkną dwa pasy. Zmiany pod Poniatoszczakiem

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony
wszystkich świętych i dzień zaduszny

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama