Utrudnienia komunikacyjne podczas 35. Biegu Niepodległości

W dniu 11 listopada 2025 r. w rejonie startu i mety biegu – na odcinku Al. Jana Pawła II od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Anielewicza – obowiązywać będzie zamknięcie jezdni wschodniej i zachodniej w godzinach 3:00–20:00. W tym czasie nie będą kursowały również tramwaje wzdłuż tego odcinka. Organizatorzy proszą mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie dojazdów oraz korzystanie z komunikacji miejskiej na sąsiednich trasach.
W związku z biegiem, który tradycyjnie wystartuje o godz. 11:11, wprowadzone zostaną czasowe zamknięcia ruchu drogowego na trasie wydarzenia:
Organizatorzy apelują do kierowców o cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.
Jednym z najbardziej newralgicznych punktów będzie Rondo Zgrupowania AK „Radosław”, które zostanie zamknięte dla ruchu w godzinach 9-16. W tym czasie obowiązywać będą następujące objazdy:
Władze miasta i organizatorzy 35. Biegu Niepodległości apelują do mieszkańców o zrozumienie i cierpliwość. Jak podkreślają, dołożą wszelkich starań, by przywrócić normalny ruch tak szybko, jak to możliwe. – „Liczymy na wyrozumiałość i wsparcie mieszkańców. Wierzymy, że wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w sportowym duchu zrekompensuje chwilowe utrudnienia” – informują organizatorzy wydarzenia.
Bieg Niepodległości w Warszawie to jedno z największych wydarzeń sportowych w kraju, które od 35 lat gromadzi tysiące uczestników w biało-czerwonych barwach. Start biegu zaplanowano na godzinę 11:11, a uczestnicy tradycyjnie rozpoczną wydarzenie od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.