Utrudnienia komunikacyjne podczas 35. Biegu Niepodległości

11 listopada 2025 roku na ulicach Warszawy odbędzie się 35. Bieg Niepodległości. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zamknięte będą kluczowe arterie miasta, w tym Aleje Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleje Niepodległości. Kierowcy powinni zaplanować podróż z wyprzedzeniem i korzystać z wyznaczonych objazdów.



W dniu 11 listopada 2025 r. w rejonie startu i mety biegu – na odcinku Al. Jana Pawła II od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Anielewicza – obowiązywać będzie zamknięcie jezdni wschodniej i zachodniej w godzinach 3:00–20:00. W tym czasie nie będą kursowały również tramwaje wzdłuż tego odcinka. Organizatorzy proszą mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie dojazdów oraz korzystanie z komunikacji miejskiej na sąsiednich trasach.

Trasa 35. Biegu Niepodległości – całkowite zamknięcia ulic

W związku z biegiem, który tradycyjnie wystartuje o godz. 11:11, wprowadzone zostaną czasowe zamknięcia ruchu drogowego na trasie wydarzenia:

Al. Jana Pawła II (od ul. Anielewicza do Al. Solidarności) – zamknięta w godzinach 9-15,

Al. Jana Pawła II (od Al. Solidarności do ul. Chałubińskiego) – zamknięta w godzinach 10-15,

ul. Chałubińskiego (do Al. Niepodległości) – nieprzejezdna w godzinach 10-15,

Al. Niepodległości (od ul. Koszykowej do ul. Batorego) – zamknięta w godzinach 10-15,

ul. Prosta (od Ronda ONZ do ul. Żelaznej) – całkowite zamknięcie obu pasów w obu kierunkach w godzinach 10-15.

Organizatorzy apelują do kierowców o cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.