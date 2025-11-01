Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada, przyniesie dla mieszkańców miasta ułatwienia w dojeździe do nekropolii. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne linie tramwajowe oraz zwiększa częstotliwość kursowania regularnych połączeń, aby umożliwić komfortowe dotarcie na cmentarze.



W oba świąteczne dni, 1 i 2 listopada, tramwaje będą kursować zasadniczo według sobotniego rozkładu jazdy. Niektóre zmiany dotyczą konkretnych linii: linia 25 zachowa standardowy rozkład, natomiast na linii 16 zawieszone zostaną kursy skrócone na trasie Miasteczko Wilanów – Muranowska. Kursy tej linii na pełnej trasie Miasteczko Wilanów – Piaski będą realizowane bez zmian.

Najważniejsze trzy linie

Kluczowe dla dojazdu do cmentarzy będą trzy specjalne linie tramwajowe oznaczone literą "C":

Linia C1: Prowadzi z Annopola do Cmentarza Wolskiego, obsługując ważne punkty, w tym Cmentarz Bródnowski i Powązkowski (przystanki w okolicy). Trasa: ANNOPOL – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Aleja „Solidarności” – Wolska – CM. WOLSKI.

Tramwaje tych linii specjalnych będą kursować w zmienionych godzinach. W sobotę 1 listopada będą dostępne w ramowych godz. 7-19, natomiast w niedzielę 2 listopada w godz. 9-17.