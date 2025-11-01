Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia dojazd do kluczowych nekropolii, takich jak Cmentarz Bródnowski, Powązkowski i Wolski.
W oba świąteczne dni, 1 i 2 listopada, tramwaje będą kursować zasadniczo według sobotniego rozkładu jazdy. Niektóre zmiany dotyczą konkretnych linii: linia 25 zachowa standardowy rozkład, natomiast na linii 16 zawieszone zostaną kursy skrócone na trasie Miasteczko Wilanów – Muranowska. Kursy tej linii na pełnej trasie Miasteczko Wilanów – Piaski będą realizowane bez zmian.
Kluczowe dla dojazdu do cmentarzy będą trzy specjalne linie tramwajowe oznaczone literą "C":
Tramwaje tych linii specjalnych będą kursować w zmienionych godzinach. W sobotę 1 listopada będą dostępne w ramowych godz. 7-19, natomiast w niedzielę 2 listopada w godz. 9-17.
Wprowadzone ułatwienia wiążą się ze znaczącym zwiększeniem liczby tramwajów na torach. W sobotę wyjedzie łącznie 291 składów, w tym 33 brygady obsługujące linie specjalne, co oznacza 53 dodatkowe brygady w stosunku do standardowego rozkładu. W niedzielę pasażerów obsłuży 281 tramwajów, w tym 27 na liniach cmentarnych, czyli o 43 brygady więcej niż zwykle.
Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia dojazd do kluczowych nekropolii, takich jak Cmentarz Bródnowski, Powązkowski i Wolski. W ubiegłym roku, tylko 1 listopada, tramwaje na tej trasie przewiozły imponującą liczbę ponad 33 tysięcy pasażerów.
Wszystkich podróżujących zachęcamy do wcześniejszego planowania podróży i korzystania z rozbudowanej oferty komunikacji miejskiej, aby uniknąć problemów z parkowaniem i spędzić Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny w spokoju.