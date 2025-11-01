15.8°C
Życie Warszawy

Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Publikacja: 01.11.2025 00:15

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia dojazd do kluczowych nekropolii, takich jak Cmentarz Bródnowski, Powązkowski i Wolski.

Foto: KrzysztofJ

M.B.
Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada, przyniesie dla mieszkańców miasta ułatwienia w dojeździe do nekropolii. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne linie tramwajowe oraz zwiększa częstotliwość kursowania regularnych połączeń, aby umożliwić komfortowe dotarcie na cmentarze.

W oba świąteczne dni, 1 i 2 listopada, tramwaje będą kursować zasadniczo według sobotniego rozkładu jazdy. Niektóre zmiany dotyczą konkretnych linii: linia 25 zachowa standardowy rozkład, natomiast na linii 16 zawieszone zostaną kursy skrócone na trasie Miasteczko Wilanów – Muranowska. Kursy tej linii na pełnej trasie Miasteczko Wilanów – Piaski będą realizowane bez zmian.

Foto: mat. pras.

Najważniejsze trzy linie

Kluczowe dla dojazdu do cmentarzy będą trzy specjalne linie tramwajowe oznaczone literą "C":

  • Linia C1: Prowadzi z Annopola do Cmentarza Wolskiego, obsługując ważne punkty, w tym Cmentarz Bródnowski i Powązkowski (przystanki w okolicy). Trasa: ANNOPOL – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Aleja „Solidarności” – Wolska – CM. WOLSKI.
  • Linia C4: Łączy Żerań Wschodni z Miasteczkiem Wilanów, przejeżdżając przez al. „Solidarności”, Marszałkowską i Puławską. Trasa: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko–Dąbrowski – al. „Solidarności” – Marszałkowska – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – MIASTECZKO WILANÓW.
  • Linia C6: Kursuje między Żeraniem Wschodnim a Cmentarzem Wolskim. Trasa: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. Jacka Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – CM. WOLSKI.

Tramwaje tych linii specjalnych będą kursować w zmienionych godzinach. W sobotę 1 listopada będą dostępne w ramowych godz. 7-19, natomiast w niedzielę 2 listopada w godz. 9-17.

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Częstotliwość kursowania znacząco powiększona

Wprowadzone ułatwienia wiążą się ze znaczącym zwiększeniem liczby tramwajów na torach. W sobotę wyjedzie łącznie 291 składów, w tym 33 brygady obsługujące linie specjalne, co oznacza 53 dodatkowe brygady w stosunku do standardowego rozkładu. W niedzielę pasażerów obsłuży 281 tramwajów, w tym 27 na liniach cmentarnych, czyli o 43 brygady więcej niż zwykle.

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia dojazd do kluczowych nekropolii, takich jak Cmentarz Bródnowski, Powązkowski i Wolski. W ubiegłym roku, tylko 1 listopada, tramwaje na tej trasie przewiozły imponującą liczbę ponad 33 tysięcy pasażerów.

