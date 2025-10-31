9.8°C
Życie Warszawy

Nie prowadź „na pamięć". Policja przypomina o błędach kierowców w czasie Wszystkich Świętych

Publikacja: 31.10.2025 14:15

Stołeczni policjanci zadbają o bezpieczeństwo ruchu we Wszystkich Świętych

Foto: FotoDax - stock.adobe.com

Anna Rogalska
Przed nami Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jak co roku 1 i 2 listopada to dla wielu osób czas wyjazdów w rodzinne strony. Wybierając się na cmentarze w okresie wzmożonego ruchu warto zachować szczególną ostrożność, nie tylko na drodze. O bezpieczeństwo w rejonach warszawskich nekropolii zadbają stołeczni policjanci.

Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie, w którym przypomina główne zasady bezpieczeństwa w czasie wyjazdów na groby bliskich i apeluje o ostrożność na drogach. 

Akcja „Znicz” na drogach. Wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości

Policyjna akcja „Znicz” potrwa od 31 października do 3 listopada. Podczas tegorocznej edycji ponad 5 tysięcy policjantów będzie kontrolować prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców w całym kraju. 

W 2024 r. od 31 października do 3 listopada doszło do 161 wypadków drogowych w całej Polsce, w których zginęło 11 osób, a 193 zostały ranne. Policjanci zatrzymali też 935 nietrzeźwych kierowców.

O bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających warszawskie cmentarze i wyjeżdżających w rodzinne strony będą dbać również policjanci ruchu drogowego i prewencji Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze apelują o wzmożoną ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.

Jak być bezpiecznym na drodze? Oto co radzą policjanci

Policjanci radzą, by podczas wyjazdów na cmentarze w czasie Wszystkich Świętych stosować się do kilku podstawowych zasad. Oto ich rady:

  • przed wyjazdem zaplanujmy trasę i zadbajmy, by nasz samochód był odpowiednio przygotowany do podróży
  • nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu
  • stosujmy się do znaków i sygnałów na drodze i przestrzegajmy ograniczeń prędkości
  • częstym widokiem, zwłaszcza w rejonie cmentarzy, może być policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu - pamiętajmy, że wydawane przez niego polecenia i sygnały mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi
  • nie jeździjmy „na pamięć". Organizacja ruchu przy wielu cmentarzach zostanie zmieniona po to, aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu
  • zaparkujmy pojazd w miejscu wyznaczonym i dozwolonym, zgodnie z przepisami
  • nie blokujmy wjazdu i wyjazdu z jakiejkolwiek drogi, ani dostępu do innych zaparkowanych pojazdów
  • nie utrudniajmy ruchu pieszym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom idącym z wózkiem 
  • telefony komórkowe odłóżmy na bok
Jak zadbać o bezpieczeństwo w czasie Wszystkich Świętych? Warto być czujnym nie tylko na drodze

Policja radzi również, by pamiętać o ostrożności na cmentarzu i zadbać o bezpieczeństwo domu, aby uniknąć kradzieży. Wybierając się na groby:

  • nie zabierajmy ze sobą większej gotówki czy biżuterii
  • na cmentarzu czy w środkach komunikacji miejskiej trzymajmy torebki i plecaki przed sobą.
  • portfel czy telefon pozostawione na ławce lub pomniku miejmy cały czas w zasięgu wzroku. 
  • uczulmy nasze dzieci, żeby trzymały się blisko. Jeśli się zgubią, ustalmy z nimi, jak mają postępować. Dobrym rozwiązaniem jest powrót do pozostawionego na parkingu samochodu, a jeśli jest to niemożliwe, to o pomoc zawsze mogą się zwrócić do policjanta
W przypadku gdy wyjeżdżamy w rodzinne strony, pamiętajmy, by:

  • przed wyjściem z domu sprawdzić, czy zamknęliśmy drzwi i wszystkie okna
  • włączmy kamery, alarm czy czujki ruchu
  • porozmawiajmy z zaufanym sąsiadem, by zwrócił uwagę na nasz dobytek podczas naszej nieobecności

Komenda Stołeczna Policji opublikowała także nagranie dotyczące bezpieczeństwa w dniu Wszystkich Świętych.

Źródło: rp.pl

