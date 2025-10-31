Nie prowadź „na pamięć". Policja przypomina o błędach kierowców w czasie Wszystkich Świętych

Przed nami Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jak co roku 1 i 2 listopada to dla wielu osób czas wyjazdów w rodzinne strony. Wybierając się na cmentarze w okresie wzmożonego ruchu warto zachować szczególną ostrożność, nie tylko na drodze. O bezpieczeństwo w rejonach warszawskich nekropolii zadbają stołeczni policjanci.



Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie, w którym przypomina główne zasady bezpieczeństwa w czasie wyjazdów na groby bliskich i apeluje o ostrożność na drogach.

Akcja „Znicz” na drogach. Wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości

Policyjna akcja „Znicz” potrwa od 31 października do 3 listopada. Podczas tegorocznej edycji ponad 5 tysięcy policjantów będzie kontrolować prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców w całym kraju.

W 2024 r. od 31 października do 3 listopada doszło do 161 wypadków drogowych w całej Polsce, w których zginęło 11 osób, a 193 zostały ranne. Policjanci zatrzymali też 935 nietrzeźwych kierowców.

O bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających warszawskie cmentarze i wyjeżdżających w rodzinne strony będą dbać również policjanci ruchu drogowego i prewencji Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze apelują o wzmożoną ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.