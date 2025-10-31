Nie prowadź „na pamięć". Policja przypomina o błędach kierowców w czasie Wszystkich Świętych

Stołeczni policjanci zadbają o bezpieczeństwo ruchu we Wszystkich Świętych
Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie, w którym przypomina główne zasady bezpieczeństwa w czasie wyjazdów na groby bliskich i apeluje o ostrożność na drogach.
Policyjna akcja „Znicz” potrwa od 31 października do 3 listopada. Podczas tegorocznej edycji ponad 5 tysięcy policjantów będzie kontrolować prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców w całym kraju.
W 2024 r. od 31 października do 3 listopada doszło do 161 wypadków drogowych w całej Polsce, w których zginęło 11 osób, a 193 zostały ranne. Policjanci zatrzymali też 935 nietrzeźwych kierowców.
O bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających warszawskie cmentarze i wyjeżdżających w rodzinne strony będą dbać również policjanci ruchu drogowego i prewencji Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze apelują o wzmożoną ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.
Policjanci radzą, by podczas wyjazdów na cmentarze w czasie Wszystkich Świętych stosować się do kilku podstawowych zasad. Oto ich rady:
Policja radzi również, by pamiętać o ostrożności na cmentarzu i zadbać o bezpieczeństwo domu, aby uniknąć kradzieży. Wybierając się na groby:
W przypadku gdy wyjeżdżamy w rodzinne strony, pamiętajmy, by:
Komenda Stołeczna Policji opublikowała także nagranie dotyczące bezpieczeństwa w dniu Wszystkich Świętych.