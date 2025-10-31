Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Zajmuje powierzchnię 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie.
Kierowcy planujący podróż w te dni muszą liczyć się z zamknięciem kluczowych ulic. Policjanci będą kierować ruchem i prosi się o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.
W dniach 1 i 2 listopada zamknięte lub częściowo wyłączone z ruchu ogólnego zostaną następujące ulice:
|Ulica
|Odcinek / Ograniczenie
|Objaśnienie / Objazd
|Wólczyńska
|Od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza.
|Objazd ulicami Sokratesa i Conrada. Możliwy dojazd do posesji (m.in. przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej).
|Arkuszowa
|Od ulicy Estrady do Wólczyńskiej.
|Wjazd tylko dla pojazdów uprawnionych i dojeżdżających do posesji.
|Nocznickiego
|Od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej.
|Możliwy jedynie dojazd do Rokokowej.
|Wóycickiego
|Od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza.
|Zamknięcie ruchu ogólnego.
|Opłotek i Palisadowa
|Od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego.
|Dojazd do posesji możliwy, ale tylko w jednym kierunku – w stronę Wóycickiego.
Na ulice w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii wjadą wyłącznie:
W rejonie cmentarza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, aby umożliwić płynny przejazd pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji miejskiej. Zakaz ten dotyczy ulic:
Samochody będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach zlokalizowanych przy bramach Cmentarza Północnego:
Najlepszym sposobem na uniknięcie utrudnień jest skorzystanie z komunikacji miejskiej! Zwiększona częstotliwość kursowania autobusów WTP w rejonie Cmentarza Północnego zapewni sprawny i bezstresowy dojazd na groby bliskich.