Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym

W związku ze Wszystkimi Świętymi i tradycyjnym wzmożonym ruchem, w rejonie Cmentarza Północnego zostaną wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Największe utrudnienia i restrykcje będą obowiązywać w Dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz w Dzień Zaduszny (2 listopada).



Kierowcy planujący podróż w te dni muszą liczyć się z zamknięciem kluczowych ulic. Policjanci będą kierować ruchem i prosi się o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

Reklama Reklama

Zamknięte ulice i ograniczenia dostępu (1 i 2 listopada)

W dniach 1 i 2 listopada zamknięte lub częściowo wyłączone z ruchu ogólnego zostaną następujące ulice:

Ulica Odcinek / Ograniczenie Objaśnienie / Objazd Wólczyńska Od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza. Objazd ulicami Sokratesa i Conrada. Możliwy dojazd do posesji (m.in. przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej). Arkuszowa Od ulicy Estrady do Wólczyńskiej. Wjazd tylko dla pojazdów uprawnionych i dojeżdżających do posesji. Nocznickiego Od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej. Możliwy jedynie dojazd do Rokokowej. Wóycickiego Od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza. Zamknięcie ruchu ogólnego. Opłotek i Palisadowa Od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego. Dojazd do posesji możliwy, ale tylko w jednym kierunku – w stronę Wóycickiego.

Ruch wyłącznie w stronę cmentarza

Na ulicy Wóycickiego, na odcinku od Pułkowej do Żubrowej, ruch będzie odbywał się tylko w kierunku cmentarza.

Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Kto wjedzie na zamknięte ulice?

Na ulice w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii wjadą wyłącznie: