Życie Warszawy

Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym

Publikacja: 31.10.2025 00:00

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Zajmuje powierzchnię 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie.

Foto: Cezary Warś

M.B.
W związku ze Wszystkimi Świętymi i tradycyjnym wzmożonym ruchem, w rejonie Cmentarza Północnego zostaną wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Największe utrudnienia i restrykcje będą obowiązywać w Dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz w Dzień Zaduszny (2 listopada).

Kierowcy planujący podróż w te dni muszą liczyć się z zamknięciem kluczowych ulic. Policjanci będą kierować ruchem i prosi się o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

Zamknięte ulice i ograniczenia dostępu (1 i 2 listopada)

W dniach 1 i 2 listopada zamknięte lub częściowo wyłączone z ruchu ogólnego zostaną następujące ulice:

Ulica Odcinek / Ograniczenie Objaśnienie / Objazd
Wólczyńska Od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza. Objazd ulicami Sokratesa i Conrada. Możliwy dojazd do posesji (m.in. przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej).
Arkuszowa Od ulicy Estrady do Wólczyńskiej. Wjazd tylko dla pojazdów uprawnionych i dojeżdżających do posesji.
Nocznickiego Od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej. Możliwy jedynie dojazd do Rokokowej.
Wóycickiego Od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza. Zamknięcie ruchu ogólnego.
Opłotek i Palisadowa Od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego. Dojazd do posesji możliwy, ale tylko w jednym kierunku – w stronę Wóycickiego.

Ruch wyłącznie w stronę cmentarza

  • Na ulicy Wóycickiego, na odcinku od Pułkowej do Żubrowej, ruch będzie odbywał się tylko w kierunku cmentarza.
  • Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Kto wjedzie na zamknięte ulice?

Na ulice w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii wjadą wyłącznie:

  1. Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP)
  2. Taksówki
  3. Pojazdy posiadające specjalne identyfikatory „H”, „T” i „M”.
  4. Pojazdy dojeżdżające do posesji (w wyznaczonych rejonach).

Foto: mat. pras.

Gdzie zaparkować? Zakaz zatrzymywania i parkingi

W rejonie cmentarza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, aby umożliwić płynny przejazd pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji miejskiej. Zakaz ten dotyczy ulic:

  • Wólczyńska (od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza)
  • Estrady (od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej)
  • Palisadowa

Parkingi dla odwiedzających

Samochody będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach zlokalizowanych przy bramach Cmentarza Północnego:

  • Brama Północna: Dojazd ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej.
  • Brama Zachodnia: Dojazd ulicą Estrady.
  • Brama Południowa: Dojazd ulicami Estrady i Wólczyńską.
Najlepszym sposobem na uniknięcie utrudnień jest skorzystanie z komunikacji miejskiej! Zwiększona częstotliwość kursowania autobusów WTP w rejonie Cmentarza Północnego zapewni sprawny i bezstresowy dojazd na groby bliskich.

