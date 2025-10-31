Cmentarz Bródnowski 1 i 2 listopada. Zmiany w ruchu wokół nekropolii

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny (1-2 listopada), a wraz z nim tradycyjne, coroczne zmiany w organizacji ruchu oraz wzmocnienia Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) w rejonie Cmentarza Bródnowskiego. Zarząd Transportu Miejskiego stanowczo zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej.



Przedstawiamy szczegółowy informator o zamknięciach ulic, ruchu jednokierunkowym oraz trasach autobusów specjalnych w dniach 1 i 2 listopada.

Komunikacja miejska z priorytetem

Najbliżej do bram cmentarza dowiozą specjalne i stałe linie autobusowe WTP. Specjalna komunikacja miejska będzie miała priorytetowy przejazd, co jest najszybszym sposobem dotarcia na cmentarz.

Ulica Dojazdu Linie Autobusowe (Specjalne + Stałe) Św. Wincentego C11, C13, C20, C69, M2, C27, 120, 156, 169, 500 Odrowąża C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 Chodecka C26, C56, 156, 169, 414

Całkowite zamknięcia ulic (1-2 listopada)

W rejonie cmentarza na weekend Wszystkich Świętych wprowadzony zostanie szereg całkowitych zakazów ruchu (z wyłączeniem uprawnionych pojazdów i dojazdu do posesji).

Do najważniejszych zamknięć należą: