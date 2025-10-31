8.6°C
1011.9 hPa
Życie Warszawy

Cmentarz Bródnowski 1 i 2 listopada. Zmiany w ruchu wokół nekropolii

Publikacja: 31.10.2025 00:30

Bezpośredni dojazd włąsnym pojazdem w okolice nekropolii będzie niemożliwy

Bezpośredni dojazd włąsnym pojazdem w okolice nekropolii będzie niemożliwy

Foto: mat. pras.

M.B.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny (1-2 listopada), a wraz z nim tradycyjne, coroczne zmiany w organizacji ruchu oraz wzmocnienia Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) w rejonie Cmentarza Bródnowskiego. Zarząd Transportu Miejskiego stanowczo zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej.

Przedstawiamy szczegółowy informator o zamknięciach ulic, ruchu jednokierunkowym oraz trasach autobusów specjalnych w dniach 1 i 2 listopada.

Komunikacja miejska z priorytetem

Najbliżej do bram cmentarza dowiozą specjalne i stałe linie autobusowe WTP. Specjalna komunikacja miejska będzie miała priorytetowy przejazd, co jest najszybszym sposobem dotarcia na cmentarz.

Ulica Dojazdu Linie Autobusowe (Specjalne + Stałe)
Św. Wincentego C11, C13, C20, C69, M2, C27, 120, 156, 169, 500
Odrowąża C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25
Chodecka C26, C56, 156, 169, 414

Całkowite zamknięcia ulic (1-2 listopada)

W rejonie cmentarza na weekend Wszystkich Świętych wprowadzony zostanie szereg całkowitych zakazów ruchu (z wyłączeniem uprawnionych pojazdów i dojazdu do posesji).

Do najważniejszych zamknięć należą:

Reklama
Reklama
  • Wiadukt nad rondem Starzyńskiego (kierunek Targówka – kierowcy przejadą przez rondo).
  • Ulica 11 Listopada (od Letniej do Starzyńskiego).
  • Rondo Żaba (częściowo – z ulic Starzyńskiego i Szwedzkiej tylko dla uprawnionych oraz dojeżdżających do określonych posesji).
  • Ulica św. Wincentego (od ronda Żaba do skrzyżowania z Gilarską i Matki Teresy z Kalkuty).z
  • Ulice Odrowąża i Wysockiego (od ronda Żaba do Syrokomli).
  • Ulica Matki Teresy z Kalkuty (od Wysockiego do Ogińskiego oraz od Rembielińskiej do św. Wincentego).
  • Ulice Kołowa (od Handlowej do św. Wincentego) i Gościeradowska (od Kołowej do Borzymowskiej).
  • Ulica Chodecka (od Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty – zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji).

Foto: mat. pras.

Ruch jednokierunkowy i zakazy zatrzymywania

Na kilku kluczowych arteriach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz bezwzględny zakaz zatrzymywania się, mające na celu usprawnienie przejazdu.

Ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie na:

  • Matki Teresy z Kalkuty (od Rembielińskiej w kierunku Ogińskiego).
  • Rembielińskiej (od Julianowskiej w stronę Matki Teresy z Kalkuty).
  • Ogińskiego (od Matki Teresy z Kalkuty w stronę Siedzibnej).
  • Smoleńskiej (od św. Wincentego w stronę Witebskiej).

Zakaz zatrzymywania się wprowadzono m.in. na ulicach:

Reklama
Reklama
  • Borzymowska (od Dalanowskiej do Gościeradowskiej).
  • Smoleńska i Witebska (od Smoleńskiej do Ossowskiego).
  • Staniewicka i Pożarowa.
  • Rembielińska (od Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty).

Wyznaczone parkingi

Dla zmotoryzowanych, którzy nie skorzystają z komunikacji WTP, wyznaczono specjalne miejsca parkingowe:

  • Ulica Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego).
  • Ulica Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).

Wszystkich odwiedzających Cmentarz Bródnowski zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania podróży i skorzystania z priorytetowej komunikacji miejskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony
wszystkich świętych i dzień zaduszny

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października
drogi

Wiadukt na Chełmżyńskiej otwarty. „Poprawi dojazd do cmentarzy”

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracy
infrastruktura drogowa

Obwodnica śródmiejska. Przetarg rozstrzygnięty, budżet przekroczony

Porto urzeka zarówno pięknem architektury, jak i niezwykłą atmosferą nadbrzeżnych uliczek.
SAMOLOTY

Z Warszawy do miasta słynącego z wina. Nowa trasa PLL LOT

Nowe skanery mają znacznie przyspieszyć czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa na warszawskim l
infrastruktura bezpieczeństwa

Rewolucja na Lotnisku Chopina. Szybciej przez bramki bezpieczeństwa

Cmentarz Czerniakowski działa od niemal 120 lat
Komunikacja

Cmentarz Czerniakowski: Historia, godziny otwarcia, dojazd i parking

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama