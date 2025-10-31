Cmentarz Bródnowski 1 i 2 listopada. Zmiany w ruchu wokół nekropolii

Bezpośredni dojazd włąsnym pojazdem w okolice nekropolii będzie niemożliwy
Przedstawiamy szczegółowy informator o zamknięciach ulic, ruchu jednokierunkowym oraz trasach autobusów specjalnych w dniach 1 i 2 listopada.
Najbliżej do bram cmentarza dowiozą specjalne i stałe linie autobusowe WTP. Specjalna komunikacja miejska będzie miała priorytetowy przejazd, co jest najszybszym sposobem dotarcia na cmentarz.
|Ulica Dojazdu
|Linie Autobusowe (Specjalne + Stałe)
|Św. Wincentego
|C11, C13, C20, C69, M2, C27, 120, 156, 169, 500
|Odrowąża
|C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25
|Chodecka
|C26, C56, 156, 169, 414
W rejonie cmentarza na weekend Wszystkich Świętych wprowadzony zostanie szereg całkowitych zakazów ruchu (z wyłączeniem uprawnionych pojazdów i dojazdu do posesji).
Do najważniejszych zamknięć należą:
Na kilku kluczowych arteriach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz bezwzględny zakaz zatrzymywania się, mające na celu usprawnienie przejazdu.
Ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie na:
Zakaz zatrzymywania się wprowadzono m.in. na ulicach:
Dla zmotoryzowanych, którzy nie skorzystają z komunikacji WTP, wyznaczono specjalne miejsca parkingowe:
Wszystkich odwiedzających Cmentarz Bródnowski zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania podróży i skorzystania z priorytetowej komunikacji miejskiej.