Życie Warszawy

Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Publikacja: 31.10.2025 01:00

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja miejska

Foto: mat. pras.

M.B.
Zbliżają się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (1-2 listopada), co tradycyjnie oznacza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie stołecznych nekropolii. Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy będą w tych dniach dostępne przede wszystkim dzięki specjalnej komunikacji miejskiej, która otrzyma priorytet przejazdu.

Warszawski Transport Publiczny zachęca do pozostawienia samochodów i korzystania z autobusów i tramwajów, aby uniknąć korków i ułatwić dojazd do bram cmentarzy.

Całkowite zamknięcia ulic (1-2 listopada)

W rejonie Powązek wprowadzone zostaną istotne zakazy ruchu, mające na celu usprawnienie komunikacji publicznej i pieszej:

  1. Powązkowska: Zamknięta na odcinkach od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej. Wyjątek: z ul. Krasińskiego będzie możliwy przejazd do ul. Tatarskiej.
  2. Okopowa (kierunek Ochota): Zamknięta jezdnia od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Anielewicza. Uwaga: od ul. Anielewicza dojazd do Spokojnej i Kolskiej będzie realizowany dwukierunkowo na zamkniętej jezdni.
  3. Okopowa (kierunek Żoliborz): Zamknięta jezdnia od ul. Anielewicza do ronda Zgrupowania AK „Radosław” – wjazd tylko dla osób, które chcą skorzystać z tymczasowego parkingu.

Foto: mat. pras.

Ruch jednokierunkowy i zakaz postoju

Dla usprawnienia ruchu w okolicach cmentarzy wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na szeregu ulic:

  • Elbląska: Od skrzyżowania z Przasnyską i Saperską w stronę Krasińskiego.
  • Krasińskiego: Od Elbląskiej w stronę Broniewskiego.
  • Tatarska i Ostroroga: Od Powązkowskiej w stronę Wawrzyszewskiej.
  • Ostroroga: Od Sołtyka w kierunku Wawrzyszewskiej.
  • Wawrzyszewska: Od Ostroroga w kierunku Obozowej.
  • Św. Stanisława: Od Wawrzyszewskiej w kierunku Obozowej.

Należy pamiętać, że na ulicy Piaskowej zachowany zostanie ruch w obu kierunkach.

Bezwzględny zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

  • Powązkowska (od Rydygiera do Burakowskiej).
  • Krasińskiego (od Elbląskiej do Broniewskiego).
  • Piaskowa.

Parkingi tymczasowe przy cmentarzach

Dla kierowców, którzy muszą dojechać samochodem, wyznaczone zostaną tymczasowe parkingi na ulicach:

  • Maczka,
  • „Stara Powązkowska”,
  • Powązkowska (między placem Niemena a ul. Krasińskiego),
  • Okopowa (na jezdni w kierunku Żoliborza),
  • Elbląska,
  • Tatarska,
  • Ostroroga.
Dojazd specjalną komunikacją miejską

Najwygodniejszym sposobem dotarcia do cmentarzy jest skorzystanie z autobusów specjalnych i stałych linii WTP:

Cmentarz Linie Autobusowe (Specjalne + Stałe)
Powązkowski (Stare Powązki) C11, C13 (rondo Radosława), C22, C51, C70, C88 (rondo Radosława), C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 do Okopowej)
Wojskowy C11, C12, C14, C22, C51, C90, 180, 186, 191, 414, M1 + C11

Władze Warszawy apelują o szczególną uwagę na oznakowanie i bezwzględne przestrzeganie zmian w organizacji ruchu.

