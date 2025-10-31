Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja miejska
Warszawski Transport Publiczny zachęca do pozostawienia samochodów i korzystania z autobusów i tramwajów, aby uniknąć korków i ułatwić dojazd do bram cmentarzy.
W rejonie Powązek wprowadzone zostaną istotne zakazy ruchu, mające na celu usprawnienie komunikacji publicznej i pieszej:
Dla usprawnienia ruchu w okolicach cmentarzy wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na szeregu ulic:
Należy pamiętać, że na ulicy Piaskowej zachowany zostanie ruch w obu kierunkach.
Bezwzględny zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:
Dla kierowców, którzy muszą dojechać samochodem, wyznaczone zostaną tymczasowe parkingi na ulicach:
Najwygodniejszym sposobem dotarcia do cmentarzy jest skorzystanie z autobusów specjalnych i stałych linii WTP:
|Cmentarz
|Linie Autobusowe (Specjalne + Stałe)
|Powązkowski (Stare Powązki)
|C11, C13 (rondo Radosława), C22, C51, C70, C88 (rondo Radosława), C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 do Okopowej)
|Wojskowy
|C11, C12, C14, C22, C51, C90, 180, 186, 191, 414, M1 + C11
Władze Warszawy apelują o szczególną uwagę na oznakowanie i bezwzględne przestrzeganie zmian w organizacji ruchu.