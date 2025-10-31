Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Zbliżają się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (1-2 listopada), co tradycyjnie oznacza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie stołecznych nekropolii. Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy będą w tych dniach dostępne przede wszystkim dzięki specjalnej komunikacji miejskiej, która otrzyma priorytet przejazdu.



Warszawski Transport Publiczny zachęca do pozostawienia samochodów i korzystania z autobusów i tramwajów, aby uniknąć korków i ułatwić dojazd do bram cmentarzy.

Całkowite zamknięcia ulic (1-2 listopada)

W rejonie Powązek wprowadzone zostaną istotne zakazy ruchu, mające na celu usprawnienie komunikacji publicznej i pieszej:

Powązkowska: Zamknięta na odcinkach od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej. Wyjątek: z ul. Krasińskiego będzie możliwy przejazd do ul. Tatarskiej. Okopowa (kierunek Ochota): Zamknięta jezdnia od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Anielewicza. Uwaga: od ul. Anielewicza dojazd do Spokojnej i Kolskiej będzie realizowany dwukierunkowo na zamkniętej jezdni. Okopowa (kierunek Żoliborz): Zamknięta jezdnia od ul. Anielewicza do ronda Zgrupowania AK „Radosław” – wjazd tylko dla osób, które chcą skorzystać z tymczasowego parkingu.

Ruch jednokierunkowy i zakaz postoju

Dla usprawnienia ruchu w okolicach cmentarzy wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na szeregu ulic: