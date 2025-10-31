Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach:

Mehoffera (od Ceglanej do Ordonówny),

Majolikowa, Pomorska i Milenijna (od Ćmielowskiej do Mehoffera).

Utrudnienia przy cmentarzach we Włochach i w Ursusie

W tej części miasta zamknięta zostanie ulica Ryżowa (od skrzyżowania z Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r.) – z dopuszczeniem dojazdu do posesji.

Dodatkowo, wprowadzony zostanie:

Zakaz zatrzymywania się na ulicy Orłów Piastowskich (od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich).

Ruch jednokierunkowy na ulicy Elżbiety Rakuszanki (od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej).

Zasady dojazdu do cmentarza Wolskiego

Przy cmentarzu Wolskim zamknięta zostanie ulica Fort Wola (wjazd tylko dla dojeżdżających do posesji).

Wprowadzony zostanie również ruch jednokierunkowy na ulicach:

Sowińskiego (od Pustola w stronę Jana Olbrachta),

Pustola (od Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej).

Kierowcy muszą pamiętać, że z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Parkingi i ruch przy innych nekropoliach

Przy cmentarzu Wilanowskim wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicy Przyczółkowej (od Andrutowej do Drewny). Ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w kierunku Drewny.

Zakaz parkowania będzie obowiązywał także wzdłuż murów cmentarza na Służewie i cmentarza Czerniakowskiego, na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej.

Wszystkim odwiedzającym cmentarze zaleca się korzystanie z transportu publicznego, aby uniknąć utrudnień w ruchu i zatorów drogowych.