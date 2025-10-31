Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony
W tych rejonach, ze względu na bliskość cmentarzy, część ulic zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego:
Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania na ulicach:
Główna zmiana dotyczy ulicy Mehoffera, która zostanie zamknięta na odcinku od Ordonówny do Myśliborskiej. Przejazd będzie dozwolony wyłącznie dla dojeżdżających do posesji.
Zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach:
W tej części miasta zamknięta zostanie ulica Ryżowa (od skrzyżowania z Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r.) – z dopuszczeniem dojazdu do posesji.
Dodatkowo, wprowadzony zostanie:
Przy cmentarzu Wolskim zamknięta zostanie ulica Fort Wola (wjazd tylko dla dojeżdżających do posesji).
Wprowadzony zostanie również ruch jednokierunkowy na ulicach:
Kierowcy muszą pamiętać, że z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.
Przy cmentarzu Wilanowskim wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicy Przyczółkowej (od Andrutowej do Drewny). Ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w kierunku Drewny.
Zakaz parkowania będzie obowiązywał także wzdłuż murów cmentarza na Służewie i cmentarza Czerniakowskiego, na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej.
Wszystkim odwiedzającym cmentarze zaleca się korzystanie z transportu publicznego, aby uniknąć utrudnień w ruchu i zatorów drogowych.