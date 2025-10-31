8.6°C
Życie Warszawy

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Publikacja: 31.10.2025 01:30

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawski Transport Publiczny uruchomi jak co roku specjalną komunikację miejską z priorytetem przejazdu, aby ułatwić dojazd do warszawskich nekropolii. W rejonie mniejszych cmentarzy również wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu, polegające na zamknięciach ulic, zmianie kierunków jazdy i wprowadzeniu zakazów parkowania.

Zmiany w rejonie Rembertowa i Marysina

W tych rejonach, ze względu na bliskość cmentarzy, część ulic zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego:

  • Ulica Grzybowa będzie zamknięta od ulicy Zygmunta III do Sosnowej.
  • Ulica Korkowa zostanie zamknięta w rejonie cmentarza.

Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania na ulicach:

  • Grzybowa (od Gembarzewskiego do Zygmunta III),
  • Dokerów (od Zygmunta III do Fizylierów),
  • Zygmunta III (pomiędzy Dokerów a Grzybową),
  • Działyńczyków (pomiędzy Dwóch Mieczy a Grzybową).

Organizacja ruchu przy cmentarzu na Tarchominie

Główna zmiana dotyczy ulicy Mehoffera, która zostanie zamknięta na odcinku od Ordonówny do Myśliborskiej. Przejazd będzie dozwolony wyłącznie dla dojeżdżających do posesji.

Zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach:

  • Mehoffera (od Ceglanej do Ordonówny),
  • Majolikowa, Pomorska i Milenijna (od Ćmielowskiej do Mehoffera).

Utrudnienia przy cmentarzach we Włochach i w Ursusie

W tej części miasta zamknięta zostanie ulica Ryżowa (od skrzyżowania z Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r.) – z dopuszczeniem dojazdu do posesji.

Dodatkowo, wprowadzony zostanie:

  • Zakaz zatrzymywania się na ulicy Orłów Piastowskich (od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich).
  • Ruch jednokierunkowy na ulicy Elżbiety Rakuszanki (od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej).

Zasady dojazdu do cmentarza Wolskiego

Przy cmentarzu Wolskim zamknięta zostanie ulica Fort Wola (wjazd tylko dla dojeżdżających do posesji).

Wprowadzony zostanie również ruch jednokierunkowy na ulicach:

  • Sowińskiego (od Pustola w stronę Jana Olbrachta),
  • Pustola (od Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej).

Kierowcy muszą pamiętać, że z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Parkingi i ruch przy innych nekropoliach

Przy cmentarzu Wilanowskim wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicy Przyczółkowej (od Andrutowej do Drewny). Ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w kierunku Drewny.

Zakaz parkowania będzie obowiązywał także wzdłuż murów cmentarza na Służewie i cmentarza Czerniakowskiego, na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej.

Wszystkim odwiedzającym cmentarze zaleca się korzystanie z transportu publicznego, aby uniknąć utrudnień w ruchu i zatorów drogowych.

