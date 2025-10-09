Drogowcy wymienią nawierzchnię ulic w trzech dzielnicach

W drugi weekend października frezarki, rozściełacze i walce będą pracowały na Ursynowie, Pradze-Południe i Bemowie.
W piątek, 10 października, ok. godz. 11 frezarki wjadą na ostatni odcinek ulicy Ciszewskiego. Remontowana będzie jezdnia od skrzyżowania z ulicą Pileckiego do alei KEN. Połączenie z Ciszewskiego stracą ulice Dereniowa i Erensta Malinowskiego.
Do soboty, 11 października, do godz. 22 kierowcy pojadą objazdem ulicami: Pileckiego, Gandhi do alei KEN. W piątek i sobotę, autobusy linii: 136, 163, 179, 504 i N86 będą kursowały inaczej.
Frezowanie drugiej nitki Grochowskiej rozpocznie się w piątek, 10 października, o godz. 20 i potrwa do godz. 4 w poniedziałek, 13 października. Drogowcy zamkną jezdnię w stronę ulicy Targowej, od ronda Wiatraczna do skrzyżowania z Podskarbińską, razem z tym skrzyżowaniem.
Połączenie z Grochowską stracą ulice: Kaleńska, Siennicka i Podskarbińska. Objazd poprowadzi aleją Waszyngtona i aleją Zieleniecką. Kierowcy będą mogli ominąć utrudnienia także ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną. Podczas pracy trasy zmienią autobusy linii: 125, 136, 311, N03, N21 i N71.
Drogowcy dokończą remont ulicy Połczyńskiej. Frezowanie jezdni do centrum zacznie się w piątek, o godz. 22. Prace potrwają do poniedziałku, 13 października, do godz. 5. W tym czacie kierowcy będą jeździli drugą nitką w obu kierunkach.
Zalecane objazdy poprowadzą: aleją 4 Czerwca 1989 r. w kierunku Alej Jerozolimskich oraz ulicami Lazurową i Górczewską do alei Prymasa Tysiąclecia. Połączenie z Połczyńską straci Dźwigowa.
Kierowcy z dzielnicy Włochy dojadą na Bemowo ulicami: Globusową, Bolesława Chrobrego, Ryżową i aleją 4 Czerwca 1989 r. Z powodu prac autobusy linii: 129, 189, 194 i N01 zmienią trasy.