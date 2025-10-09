Drogowcy wymienią nawierzchnię ulic w trzech dzielnicach

W drugi weekend października frezarki, rozściełacze i walce będą pracowały na Ursynowie, Pradze-Południe i Bemowie. W planach jest między innymi wymiana nawierzchni na ostatnim fragmencie ulicy Ciszewskiego, frezowanie kolejnego odcinka Grochowskiej, a także ułożenie nowego asfaltu na drugiej nitce Połczyńskiej.



W piątek, 10 października, ok. godz. 11 frezarki wjadą na ostatni odcinek ulicy Ciszewskiego. Remontowana będzie jezdnia od skrzyżowania z ulicą Pileckiego do alei KEN. Połączenie z Ciszewskiego stracą ulice Dereniowa i Erensta Malinowskiego.

Do soboty, 11 października, do godz. 22 kierowcy pojadą objazdem ulicami: Pileckiego, Gandhi do alei KEN. W piątek i sobotę, autobusy linii: 136, 163, 179, 504 i N86 będą kursowały inaczej.

Foto: mat. pras.

Frezowanie ul. Grochowskiej

Frezowanie drugiej nitki Grochowskiej rozpocznie się w piątek, 10 października, o godz. 20 i potrwa do godz. 4 w poniedziałek, 13 października. Drogowcy zamkną jezdnię w stronę ulicy Targowej, od ronda Wiatraczna do skrzyżowania z Podskarbińską, razem z tym skrzyżowaniem.

Połączenie z Grochowską stracą ulice: Kaleńska, Siennicka i Podskarbińska. Objazd poprowadzi aleją Waszyngtona i aleją Zieleniecką. Kierowcy będą mogli ominąć utrudnienia także ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną. Podczas pracy trasy zmienią autobusy linii: 125, 136, 311, N03, N21 i N71.