Co z remontem Mokotowskiej 73? Jest pozwolenie na budowę. Przeszkodą opieszałość inwestora

Projekt przewiduje nie tylko remont, ale też przebudowę i nadbudowę kamienicy
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 73 jest jednym z najbardziej palących problemów estetycznych w Śródmieściu. Od wielu lat zrujnowany budynek kontrastuje z luksusowymi sklepami i rewitalizowaną przestrzenią placu Trzech Krzyży. Sytuacja prawna i formalna wkroczyła jednak w nową fazę, dając nadzieję na to, że lata zaniedbań wreszcie dobiegną końca.
Historia budynku sięga końca XIX wieku. Kamienica pierwotnie olśniewała bogato zdobioną fasadą, urozmaiconą m.in. korynckimi kolumnami. To, co szczególnie wyróżniało Mokotowską 73, to jej znaczenie kulturalne. W oficynie kamienicy mieściła się duża sala teatralna i kinowa, a w latach 30. XX wieku działało tu słynne kino Wanda. Budynek był także domem dla prestiżowych warszawskich kabaretów, takich jak Teatr Buffo.
II wojna światowa przyniosła znaczne zniszczenia, w tym zburzenie oficyny. Po wojnie budynek skomunalizowano, by na początku XXI wieku powrócił do spadkobierców. Odzyskanie wiązało się z podwyżkami czynszu, które skutecznie doprowadziły do masowych wyprowadzek lokatorów.
W kolejnych latach nieruchomość wielokrotnie zmieniała właścicieli, a śmiałe plany renowacji i przekształcenia kamienicy w apartamentowiec, ogłaszane m.in. przez firmę Fenix Group ponad dekadę temu, nigdy nie doczekały się realizacji.
Obecnie, kamienica pozostaje poza zasobem miasta i jest w całości w użytkowaniu wieczystym firmy R2 Investment Sp. z O.O. z Wielkopolski. Na inwestorze ciąży prawny obowiązek utrzymywania budynku w należytym stanie. W 2023 r. Dzielnica Śródmieście, kontrolując umowę z powodu złego stanu budynku, otrzymała od inwestora wyjaśnienie, że opóźnienia wynikają z niewystarczającej dokumentacji oraz konieczności uzupełnienia o zalecenia konserwatorskie.
W ostatnich miesiącach nastąpił jednak przełom - 1 lipca 2025 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę. To otwiera drogę do kompleksowych prac. Projekt przewiduje nie tylko remont, ale też przebudowę i nadbudowę kamienicy, na co zgodę wydał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Uzyskanie pozwolenia na budowę oznacza, że formalne przeszkody zostały usunięte. Przyszłość Mokotowskiej 73 zależy teraz wyłącznie od woli i tempa działania R2 Investment. Choć istnieje prawna podstawa do rozpoczęcia prac, dotychczasowa opieszałość inwestorów i pechowa historia planowanych remontów nieruchomości każą wstrzymać się z nadmiernym optymizmem.
Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata od uprawomocnienia decyzji. Inwestor ma zatem ostatecznie ograniczony czas, by rozpocząć projekt. Jeśli prace nie ruszą, perspektywa przywrócenia blasku Mokotowskiej 73, i przekształcenia jej w planowany luksusowy apartamentowiec, znów się oddali, a tego zabytkowy budynek może już nie wytrzymać.