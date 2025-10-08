Warszawa przygotowuje się do długo oczekiwanego wznowienia ruchu tramwajowego na kluczowych arteriach: ulicy Grójeckiej i alei Krakowskiej. W ramach ostatnich przygotowań, na tory wyjechało sześć różnych typów tramwajów, aby kompleksowo sprawdzić infrastrukturę przed planowanym powrotem pasażerów.



Testy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i płynności ruchu. Sprawdzane są newralgiczne aspekty, takie jak skrajnia (minimalna odległość między pojazdem a stałymi elementami infrastruktury), stan przystanków oraz zasilanie trakcji.

Gwiazda tramwajowa i koniec remontu na Grójeckiej

Ważnym krokiem w modernizacji jest budowa nowego węzła rozjazdowego (tzw. gwiazdy tramwajowej) na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Chociaż węzeł powstaje w ramach większego projektu – tramwaju do Dworca Zachodniego – jego ukończona część umożliwia już teraz przejazd tramwajów na wprost w ciągu Grójeckiej.

Jednocześnie, dobiega końca remont torów na Grójeckiej, na odcinku między placem Narutowicza a ulicą Siewierską. Choć torowisko jest już przejezdne, ekipy prowadzą prace wykończeniowe i brukarskie w rejonie przystanków i w pasach przy torowisku. Władze zapewniają, że przystanki i przejścia przez tory będą w pełni gotowe na przyjęcie pasażerów.

Powrót tramwajów nastąpi planowo - 13 października

Najważniejsza, dobra wiadomość dla mieszkańców i pasażerów jest taka, że tramwaje wracają do pętli P+R Al. Krakowska terminowo, zgodnie z planem, czyli od poniedziałku 13 października. To oznacza koniec utrudnień komunikacyjnych i przywrócenie ważnych połączeń w tej części Warszawy.