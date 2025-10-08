Testy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i płynności ruchu. Sprawdzane są newralgiczne aspekty, takie jak skrajnia (minimalna odległość między pojazdem a stałymi elementami infrastruktury), stan przystanków oraz zasilanie trakcji.

Gwiazda tramwajowa i koniec remontu na Grójeckiej

Ważnym krokiem w modernizacji jest budowa nowego węzła rozjazdowego (tzw. gwiazdy tramwajowej) na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Chociaż węzeł powstaje w ramach większego projektu – tramwaju do Dworca Zachodniego – jego ukończona część umożliwia już teraz przejazd tramwajów na wprost w ciągu Grójeckiej.

Polecane
Zazielenianie torowiska rozchodnikiem to ciężka fizyczna praca
remont na torach
Marszałkowska już się zazieleniła, wkróce pojadą nią tramwaje

Jednocześnie, dobiega końca remont torów na Grójeckiej, na odcinku między placem Narutowicza a ulicą Siewierską. Choć torowisko jest już przejezdne, ekipy prowadzą prace wykończeniowe i brukarskie w rejonie przystanków i w pasach przy torowisku. Władze zapewniają, że przystanki i przejścia przez tory będą w pełni gotowe na przyjęcie pasażerów.

Powrót tramwajów nastąpi planowo - 13 października

Najważniejsza, dobra wiadomość dla mieszkańców i pasażerów jest taka, że tramwaje wracają do pętli P+R Al. Krakowska terminowo, zgodnie z planem, czyli od poniedziałku 13 października. To oznacza koniec utrudnień komunikacyjnych i przywrócenie ważnych połączeń w tej części Warszawy.