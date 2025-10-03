Skarb Kamionka przy Mińskiej 15 trafia do rejestru

Wpis do rejestru docenia przede wszystkim związek kamienicy z zabudową Kamionka po jego włączeniu w granice Warszawy. Mimo intensywnego rozwoju i modernizacji w XX wieku, budynek zachował swój pierwotny kształt i formę. Dziś jest on uznawany za jeden z najstarszych budynków na terenie Pragi-Południe.

Historia rodziny i budynku

Kamienica, wzniesiona na działce zakupionej w 1884 roku przez małżeństwo Julię z Wyrzykowskich i Tymoteusza Karola Borensztedtów, ma także istotne powiązania z działalnością społeczną i niepodległościową.

Jak podkreśla Konserwator, Tymoteusz Borensztedt był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Co więcej, jego syn, Lucjan Borensztedt, był znanym działaczem niepodległościowym, odznaczonym prestiżowym orderem Virtuti Militari.

Sam budynek przy Mińskiej 15 pełnił w swojej historii różnorodne funkcje. Zgodnie z mapą Lindleya, pod koniec XIX w. na posesji znajdowała się również murowana oficyna tylna oraz zabudowania drewniane. W 1916 roku w kamienicy mieściła się kuchnia ludowa i herbaciarnia, będąc ważnym punktem dla mieszkańców.

Dzieje wojenne i powojenne

Kamienica frontowa szczęśliwie przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń, choć parterowa oficyna boczna i dach oficyny tylnej uległy uszkodzeniom. W 1956 roku nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa.

W latach 60. XX wieku nakazano rozbiórkę pozostałych budynków drewnianych na posesji, a w kamienicy funkcjonował m.in. sklep Miejskiego Handlu Detalicznego. Obecnie budynek jest wykwaterowany i nieużytkowany, co dodatkowo zwiększa potrzebę pilnych działań ochronnych.

Wpis do rejestru zabytków daje nadzieję na renowację kamienicy i przywrócenie jej dawnej świetności, z zachowaniem unikalnego historycznego charakteru.