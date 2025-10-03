9.7°C
Życie Warszawy

Skarb Kamionka przy Mińskiej 15 trafia do rejestru

Publikacja: 03.10.2025 11:00

W kamienicy zachowały się oryginalne balkony

Foto: mat. pras.

M.B.
Jedna z najstarszych murowanych budowli na warszawskim Kamionku, kamienica Tymoteusza i Julii Borensztedtów z końca XIX wieku, została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcina Dawidowicza, chroni obiekt o wyjątkowej wartości historycznej, położony przy ul. Mińskiej 15 w dzielnicy Praga-Południe.

Postępowanie administracyjne, które doprowadziło do wpisu, zostało wszczęte z urzędu po wniosku Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa, które podkreślało znaczenie kamienicy dla lokalnej historii i dziedzictwa.

Świadek rozwoju Kamionka

Jak wskazuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w uzasadnieniu decyzji, kamienica przy Mińskiej 15 odgrywa kluczową rolę w historii urbanistycznej tej części Warszawy.

Wzniesiona w 1891 roku na terenie ówczesnego przedmieścia Pragi za Rogatką Grochowską (d. Moskiewską), była jedną z pierwszych murowanych budowli w okolicy. Ulica Mińska w połowie XIX wieku była w dużej części niezabudowaną drogą gruntową, a budynek Borensztedtów wyróżniał się swoją wysokością na tle dominującej wówczas drewnianej zabudowy.

Wpis do rejestru docenia przede wszystkim związek kamienicy z zabudową Kamionka po jego włączeniu w granice Warszawy. Mimo intensywnego rozwoju i modernizacji w XX wieku, budynek zachował swój pierwotny kształt i formę. Dziś jest on uznawany za jeden z najstarszych budynków na terenie Pragi-Południe.

Historia rodziny i budynku

Kamienica, wzniesiona na działce zakupionej w 1884 roku przez małżeństwo Julię z Wyrzykowskich i Tymoteusza Karola Borensztedtów, ma także istotne powiązania z działalnością społeczną i niepodległościową.

Jak podkreśla Konserwator, Tymoteusz Borensztedt był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Co więcej, jego syn, Lucjan Borensztedt, był znanym działaczem niepodległościowym, odznaczonym prestiżowym orderem Virtuti Militari.

Sam budynek przy Mińskiej 15 pełnił w swojej historii różnorodne funkcje. Zgodnie z mapą Lindleya, pod koniec XIX w. na posesji znajdowała się również murowana oficyna tylna oraz zabudowania drewniane. W 1916 roku w kamienicy mieściła się kuchnia ludowa i herbaciarnia, będąc ważnym punktem dla mieszkańców.

Dzieje wojenne i powojenne

Kamienica frontowa szczęśliwie przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń, choć parterowa oficyna boczna i dach oficyny tylnej uległy uszkodzeniom. W 1956 roku nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa.

W latach 60. XX wieku nakazano rozbiórkę pozostałych budynków drewnianych na posesji, a w kamienicy funkcjonował m.in. sklep Miejskiego Handlu Detalicznego. Obecnie budynek jest wykwaterowany i nieużytkowany, co dodatkowo zwiększa potrzebę pilnych działań ochronnych.

Wpis do rejestru zabytków daje nadzieję na renowację kamienicy i przywrócenie jej dawnej świetności, z zachowaniem unikalnego historycznego charakteru.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

