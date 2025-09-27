17.6°C
1028.6 hPa
Życie Warszawy

Wandalizm w centrum Warszawy. Policja i straż miejska ujęły 28-letniego pseudografficiarza po pościgu

Publikacja: 27.09.2025 13:00

Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli

Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Strażnicy miejscy na gorącym uczynku zatrzymali 28-latka niszczącego pustostan. To przykład skutecznej walki z dewastacją, która w 2024 roku dotknęła ponad 900 budynków w stolicy. Problem jest duży, ale miasto i służby podejmują coraz bardziej stanowcze działania.

Problem wandalizmu w Warszawie, a w szczególności pseudograffiti, to uporczywe wyzwanie, z którym miasto zmaga się od lat. Skala zjawiska jest poważna – w 2024 roku odnotowano 902 zawiadomienia o niszczeniu budynków, a tylko w pierwszych miesiącach 2025 roku zgłoszono 246 przypadków. Choć wykrywalność sprawców jest niska, stanowiąc zaledwie 10 proc. zgłoszeń, służby nie ustają w wysiłkach. Przykładem jest interwencja z nocy z 24 na 25 września, która dowodzi, że aktywne patrole przynoszą konkretne rezultaty.

Zatrzymanie po nocnym pościgu

W minioną środę funkcjonariusze Oddziału Specjalistycznego Straży Miejskiej, którzy regularnie patrolują miasto nocą, ujęli na gorącym uczynku 28-letniego wandala. Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli. Pustostan ten już wcześniej padał ofiarą dewastacji, a jego ściany były pokryte bazgrołami i wulgarnymi napisami, które regularnie trzeba było zamalowywać.

Gdy strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn malujących po ścianie, ci natychmiast rzucili się do ucieczki. Mundurowi błyskawicznie podjęli pościg za jednym ze sprawców. Zgodnie z komunikatem Straży Miejskiej, mężczyzna został dogoniony i obezwładniony po około półgodzinnym biegu. Funkcjonariusze użyli chwytów obezwładniających i kajdanek. Po ujęciu 28-latek został przekazany patrolowi policji, która będzie prowadziła dalsze czynności.

Wysokie koszty walki z wandalizmem

Zniszczenia, jakich dokonują wandale, to ogromne obciążenie finansowe dla miasta. Graffiti pojawia się na kluczowych obiektach, takich jak świeżo odrestaurowane zabytki, np. XVII-wieczny mur oporowy pałacu Kazanowskich na Mariensztacie. Cierpi również infrastruktura miejska — przystanki, kosze na śmieci i ławki. Wandale nie oszczędzają także środków transportu publicznego, niszcząc pociągi, w tym te należące do metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.

Reklama
Reklama

Miasto podejmuje szereg działań, by walczyć z tym zjawiskiem. Jednym z kluczowych elementów jest szybkie i konsekwentne usuwanie malunków, co według ekspertów zniechęca sprawców. Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) regularnie zleca czyszczenie pomazanych powierzchni, a właściciele zabytków od stycznia 2025 roku mogą ubiegać się o miejskie dotacje na usuwanie pseudograffiti. Coraz częściej stosowane są także specjalne powłoki antygraffiti, które ułatwiają usuwanie farby.

Polecane
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska
Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Legalna alternatywa

Straż Miejska w swoim komunikacie zwraca uwagę na fakt, że w Warszawie istnieją legalne miejsca, gdzie można oddać się twórczości. Na liście, którą aktualizuje Zarząd Dróg Miejskich, znajdują się tak zwane strefy Free Graffiti. Tworzenie malunków w innych miejscach wymaga zgody zarządcy, w przeciwnym razie grożą surowe konsekwencje prawne i finansowe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpie
sporty ekstremalne

Varso Tower. Mężczyzna wspiął się na szczyt najwyższego budynku w UE. Akcja służb w centrum Warszawy

W bloku przy Krzyżanowskiego 44 wyłączono dostawy ciepłej wody na aż piętnaście dni
lokatorzy

Higieniczny horror mieszkańców bloku komunalnego na Woli

Okolice Mazowieckiej nawiedzają entuzjaści przerabiania aut, czyli tzw. tuningu
przestrzeń miejska

Trasa pętli honorowej. Jak hałas uprzykrza mieszkanie w Śródmieściu

Mieszkańcy są zaskoczeni zmianami wprowadzonymi "z dnia na dzień"
temat od czytelnika

Siekierkowska z jednym kierunkiem. Mieszkańcy oburzeni zmianą

Bielański Wolumen to element historii dzielnicy i miejsce codziennych zakupów
handel

Kultowy bazar po zmianach. Nowe otwarcie z Kuroniem i Kapelą Sztajer

45-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat pozbawie
bezpieczeństwo

Pokłócił się z sąsiadem i wezwał policję. Wpadł z narkotykami

Policja w Józefowie zatrzymała dwóch włamywaczy. Jeden z nich podczas ucieczki połamał sobie nogi
bezpieczeństwo

Pechowy finał ucieczki przed policją. Włamywacz połamał nogi

Za posiadanie żółwia błotnego można ponieść surową karę
zwierzę (pod)warszawskie

Chciał oddać żółwie błotne klientom w prezencie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama