Wandalizm w centrum Warszawy. Policja i straż miejska ujęły 28-letniego pseudografficiarza po pościgu

Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli
Problem wandalizmu w Warszawie, a w szczególności pseudograffiti, to uporczywe wyzwanie, z którym miasto zmaga się od lat. Skala zjawiska jest poważna – w 2024 roku odnotowano 902 zawiadomienia o niszczeniu budynków, a tylko w pierwszych miesiącach 2025 roku zgłoszono 246 przypadków. Choć wykrywalność sprawców jest niska, stanowiąc zaledwie 10 proc. zgłoszeń, służby nie ustają w wysiłkach. Przykładem jest interwencja z nocy z 24 na 25 września, która dowodzi, że aktywne patrole przynoszą konkretne rezultaty.
W minioną środę funkcjonariusze Oddziału Specjalistycznego Straży Miejskiej, którzy regularnie patrolują miasto nocą, ujęli na gorącym uczynku 28-letniego wandala. Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli. Pustostan ten już wcześniej padał ofiarą dewastacji, a jego ściany były pokryte bazgrołami i wulgarnymi napisami, które regularnie trzeba było zamalowywać.
Gdy strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn malujących po ścianie, ci natychmiast rzucili się do ucieczki. Mundurowi błyskawicznie podjęli pościg za jednym ze sprawców. Zgodnie z komunikatem Straży Miejskiej, mężczyzna został dogoniony i obezwładniony po około półgodzinnym biegu. Funkcjonariusze użyli chwytów obezwładniających i kajdanek. Po ujęciu 28-latek został przekazany patrolowi policji, która będzie prowadziła dalsze czynności.
Zniszczenia, jakich dokonują wandale, to ogromne obciążenie finansowe dla miasta. Graffiti pojawia się na kluczowych obiektach, takich jak świeżo odrestaurowane zabytki, np. XVII-wieczny mur oporowy pałacu Kazanowskich na Mariensztacie. Cierpi również infrastruktura miejska — przystanki, kosze na śmieci i ławki. Wandale nie oszczędzają także środków transportu publicznego, niszcząc pociągi, w tym te należące do metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.
Miasto podejmuje szereg działań, by walczyć z tym zjawiskiem. Jednym z kluczowych elementów jest szybkie i konsekwentne usuwanie malunków, co według ekspertów zniechęca sprawców. Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) regularnie zleca czyszczenie pomazanych powierzchni, a właściciele zabytków od stycznia 2025 roku mogą ubiegać się o miejskie dotacje na usuwanie pseudograffiti. Coraz częściej stosowane są także specjalne powłoki antygraffiti, które ułatwiają usuwanie farby.
Straż Miejska w swoim komunikacie zwraca uwagę na fakt, że w Warszawie istnieją legalne miejsca, gdzie można oddać się twórczości. Na liście, którą aktualizuje Zarząd Dróg Miejskich, znajdują się tak zwane strefy Free Graffiti. Tworzenie malunków w innych miejscach wymaga zgody zarządcy, w przeciwnym razie grożą surowe konsekwencje prawne i finansowe.