Mazowieckie Tropy. Zapisz się na przygodę z mapą! Biegi na orientację w okolicach Warszawy

Znudziły Ci się tradycyjne wycieczki i bieganie po utartych ścieżkach? Szukasz sportu, który angażuje zarówno ciało, jak i umysł? Pod Warszawą odbędzie się impreza, która łączy ruch na świeżym powietrzu z przygodą i strategią.



Biegi na orientację to dyscyplina, która polega na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych, zaznaczonych na specjalnej mapie. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością nawigacji, spostrzegawczością i sprytem. Osiągnięcie dobrego wyniku zależy nie tylko od szybkości biegu czy jazdy na rowerze, ale także od umiejętności planowania trasy. Sport ten jest dostępny dla każdego, bez względu na wiek i kondycję. Istnieją trasy dostosowane zarówno do doświadczonych zawodników, jak i do amatorów czy rodzin z dziećmi.

Przygoda w sercu natury

20 września 2025 w rejonie gmin Wieliszew i Jabłonna odbędzie się rajd Mazowieckie Tropy. Organizatorzy zapowiadają, że mimo bliskości stolicy, trasa poprowadzi przez tereny, gdzie dominują rozległe lasy sosnowe, malownicze łąki i starorzecza Wisły. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane i urozmaicone historycznymi detalami, takimi jak stare cmentarze czy ślady dawnych osad, co czyni nawigację dodatkowym wyzwaniem. Na trasach czekają ukryte punkty kontrolne, które uczestnicy odnajdują bez pomocy GPS, posługując się wyłącznie kompasem i mapą. Odnalezienie lampionów ukrytych w zarośniętych bunkrach, wyrobiskach czy jarach z pewnością dostarczy uczestnikom dreszczyku emocji. Na mapie zaznaczono również punkty historyczne i przyrodnicze.

Trasy dla każdego poziomu zaawansowania

Organizatorzy przygotowali różne warianty tras, aby każdy mógł dopasować dystans do swoich możliwości.Dla początkujących i rodzin z dziećmi idealne będą trasy rekreacyjne: piesza na dystansie 15 km oraz rowerowa o długości 25 km. Są one łatwe nawigacyjnie i stanowią dobrą okazję do rozpoczęcia przygody z orientacją.Doświadczeni zawodnicy mogą zmierzyć się z dłuższymi i bardziej wymagającymi wariantami. Dostępne są trasy piesze na 20 km i 40 km, a także rowerowe na 50 km i 100 km.