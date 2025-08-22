20.3°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Mazowieckie Tropy. Zapisz się na przygodę z mapą! Biegi na orientację w okolicach Warszawy

Publikacja: 22.08.2025 10:00

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia

Foto: facebook.com / Mazowieckie Tropy

Kacper Komaiszko
Znudziły Ci się tradycyjne wycieczki i bieganie po utartych ścieżkach? Szukasz sportu, który angażuje zarówno ciało, jak i umysł? Pod Warszawą odbędzie się impreza, która łączy ruch na świeżym powietrzu z przygodą i strategią.

Biegi na orientację to dyscyplina, która polega na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych, zaznaczonych na specjalnej mapie. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością nawigacji, spostrzegawczością i sprytem. Osiągnięcie dobrego wyniku zależy nie tylko od szybkości biegu czy jazdy na rowerze, ale także od umiejętności planowania trasy. Sport ten jest dostępny dla każdego, bez względu na wiek i kondycję. Istnieją trasy dostosowane zarówno do doświadczonych zawodników, jak i do amatorów czy rodzin z dziećmi.

Polecane
Już w sobotę 23 sierpnia na Plaży Poniatówka odbędzie się Nocny Bieg Shreka
sobota
Kto przejmie posiadłości Shreka? Gra miejska dla młodych dorosłych

Przygoda w sercu natury

20 września 2025 w rejonie gmin Wieliszew i Jabłonna odbędzie się rajd Mazowieckie Tropy. Organizatorzy zapowiadają, że mimo bliskości stolicy, trasa poprowadzi przez tereny, gdzie dominują rozległe lasy sosnowe, malownicze łąki i starorzecza Wisły. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane i urozmaicone historycznymi detalami, takimi jak stare cmentarze czy ślady dawnych osad, co czyni nawigację dodatkowym wyzwaniem. Na trasach czekają ukryte punkty kontrolne, które uczestnicy odnajdują bez pomocy GPS, posługując się wyłącznie kompasem i mapą. Odnalezienie lampionów ukrytych w zarośniętych bunkrach, wyrobiskach czy jarach z pewnością dostarczy uczestnikom dreszczyku emocji. Na mapie zaznaczono również punkty historyczne i przyrodnicze.

Trasy dla każdego poziomu zaawansowania

Organizatorzy przygotowali różne warianty tras, aby każdy mógł dopasować dystans do swoich możliwości.Dla początkujących i rodzin z dziećmi idealne będą trasy rekreacyjne: piesza na dystansie 15 km oraz rowerowa o długości 25 km. Są one łatwe nawigacyjnie i stanowią dobrą okazję do rozpoczęcia przygody z orientacją.Doświadczeni zawodnicy mogą zmierzyć się z dłuższymi i bardziej wymagającymi wariantami. Dostępne są trasy piesze na 20 km i 40 km, a także rowerowe na 50 km i 100 km.

Reklama
Reklama

Organizatorzy podkreślają, że rajd nie opiera się na prostym podążaniu za wyznaczoną trasą. Tuż przed startem uczestnicy otrzymają mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. W ciągu najbliższych kilku godzin będą ich szukać w terenie, a o strategii decyduje każdy uczestnik indywidualnie – można startować solo, w parze lub w większej grupie. Od Ciebie zależy, czy spróbujesz zdobyć wszystkie punkty, czy tylko część z nich, a także w jakiej kolejności. Nie zawsze będzie lekko. Możliwe, że już po pierwszej godzinie buty będą mokre, a szukanie ukrytego wzniesienia czy drewnianego krzyża zajmie więcej czasu, niż planowano.

Praktyczne informacje i program

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia i są prowadzone online. Baza imprezy zlokalizowana będzie w gminie Wieliszew.

Program zawodów prezentuje się następująco:

• godz. 09:00 - start trasy pieszej 40 km

• godz. 09:30 - start trasy rowerowej 100 km

• godz. 10:00 - start trasy pieszej 20 km

Reklama
Reklama

• godz. 10:30 - start trasy rowerowej 50 km

• godz. 11:00 - start tras rekreacyjnych

Po dotarciu na metę na wszystkich uczestników czeka ciepły posiłek i ognisko. To okazja do integracji i wymiany wrażeń. Rajd zakończy się o godzinie 18:30. Biegi na orientację, takie jak Mazowieckie Tropy, to połączenie sportowej rywalizacji z odkrywaniem nowych miejsc i pokonywaniem własnych barier. Jest to sposób na aktywne spędzenie czasu, który może stać się początkiem nowej pasji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee
30-31 sierpnia

Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

24 sierpnia w Wawrze odbędzie się piknik na zakończenie wakacji
niedziela

To będzie „niezapomniany wieczór”. Gwiezdne wojny, bajkostwory i koncert Kasi Kowalskiej

Planowane są występy takich artystów jak Za Kotarą, Gromee oraz Małgorzata Ostrowska.
6 września

Impreza na pożegnanie lata w Ursusie

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ zespołu Zakopower
6 września

Mokotowskie Pożegnanie Lata. Wystąpi zespół Zakopower

Swoje instrumenty pokaże Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
30 sierpnia

III Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontann

Gwiazdą wydarzenia będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który po dwudziestu lat
niedziela

XX Powsińskie Dożynki. Święto plonów w Wilanowie

Multimedialny Park Fontann stanie się plenerowym centrum edukacji ekologicznej
sobota

Ekopiknik w Multimedialnym Parku Fontann

W ten weekend w Warszawie odbędzie się kilka pokazów kina plenerowego
piątek-niedziela

Długi weekend z seansami filmowy w plenerze

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama