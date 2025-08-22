Mazowieckie Tropy. Zapisz się na przygodę z mapą! Biegi na orientację w okolicach Warszawy

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia
Biegi na orientację to dyscyplina, która polega na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych, zaznaczonych na specjalnej mapie. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością nawigacji, spostrzegawczością i sprytem. Osiągnięcie dobrego wyniku zależy nie tylko od szybkości biegu czy jazdy na rowerze, ale także od umiejętności planowania trasy. Sport ten jest dostępny dla każdego, bez względu na wiek i kondycję. Istnieją trasy dostosowane zarówno do doświadczonych zawodników, jak i do amatorów czy rodzin z dziećmi.
20 września 2025 w rejonie gmin Wieliszew i Jabłonna odbędzie się rajd Mazowieckie Tropy. Organizatorzy zapowiadają, że mimo bliskości stolicy, trasa poprowadzi przez tereny, gdzie dominują rozległe lasy sosnowe, malownicze łąki i starorzecza Wisły. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane i urozmaicone historycznymi detalami, takimi jak stare cmentarze czy ślady dawnych osad, co czyni nawigację dodatkowym wyzwaniem. Na trasach czekają ukryte punkty kontrolne, które uczestnicy odnajdują bez pomocy GPS, posługując się wyłącznie kompasem i mapą. Odnalezienie lampionów ukrytych w zarośniętych bunkrach, wyrobiskach czy jarach z pewnością dostarczy uczestnikom dreszczyku emocji. Na mapie zaznaczono również punkty historyczne i przyrodnicze.
Organizatorzy przygotowali różne warianty tras, aby każdy mógł dopasować dystans do swoich możliwości.Dla początkujących i rodzin z dziećmi idealne będą trasy rekreacyjne: piesza na dystansie 15 km oraz rowerowa o długości 25 km. Są one łatwe nawigacyjnie i stanowią dobrą okazję do rozpoczęcia przygody z orientacją.Doświadczeni zawodnicy mogą zmierzyć się z dłuższymi i bardziej wymagającymi wariantami. Dostępne są trasy piesze na 20 km i 40 km, a także rowerowe na 50 km i 100 km.
Organizatorzy podkreślają, że rajd nie opiera się na prostym podążaniu za wyznaczoną trasą. Tuż przed startem uczestnicy otrzymają mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. W ciągu najbliższych kilku godzin będą ich szukać w terenie, a o strategii decyduje każdy uczestnik indywidualnie – można startować solo, w parze lub w większej grupie. Od Ciebie zależy, czy spróbujesz zdobyć wszystkie punkty, czy tylko część z nich, a także w jakiej kolejności. Nie zawsze będzie lekko. Możliwe, że już po pierwszej godzinie buty będą mokre, a szukanie ukrytego wzniesienia czy drewnianego krzyża zajmie więcej czasu, niż planowano.
Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia i są prowadzone online. Baza imprezy zlokalizowana będzie w gminie Wieliszew.
Program zawodów prezentuje się następująco:
• godz. 09:00 - start trasy pieszej 40 km
• godz. 09:30 - start trasy rowerowej 100 km
• godz. 10:00 - start trasy pieszej 20 km
• godz. 10:30 - start trasy rowerowej 50 km
• godz. 11:00 - start tras rekreacyjnych
Po dotarciu na metę na wszystkich uczestników czeka ciepły posiłek i ognisko. To okazja do integracji i wymiany wrażeń. Rajd zakończy się o godzinie 18:30. Biegi na orientację, takie jak Mazowieckie Tropy, to połączenie sportowej rywalizacji z odkrywaniem nowych miejsc i pokonywaniem własnych barier. Jest to sposób na aktywne spędzenie czasu, który może stać się początkiem nowej pasji.