Międzynarodowy Dzień Szachów. Ile dzieci uczy się tej gry w warszawskich szkołach?

20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów. Urząd miasta pochwalił się z tej okazji ponad dekadą systematycznego wprowadzania nauki gry w szachy do szkół podstawowych.



Stołeczny program „WARS i SAWA grają w szachy”, będący częścią ogólnopolskiej inicjatywy „Edukacja przez Szachy w Szkole”, stał się największym tego typu przedsięwzięciem w kraju, a zarazem rozpoznawalnym na świecie.

„WARS i SAWA grają w szachy” – pionierski projekt Warszawy

Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, a jego celem jest wykorzystanie gier logicznych w procesie edukacji. Od 2013 roku programem objęto ponad 75 proc. stołecznych szkół podstawowych. Zajęcia w klasach I-III prowadzone są przez nauczycieli przeszkolonych na specjalnym kursie metodycznym, opracowanym we współpracy z doradcami metodycznymi.

Ponad 700 warszawskich nauczycieli ukończyło kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, co uprawnia ich do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami. Rocznie, w szkolnych zajęciach szachowych uczestniczy ponad 7 tysięcy dzieci, z czego około 6 tysięcy to uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Pełny raport dotyczący realizacji zajęć szachowych w warszawskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych.

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego wśród szkół uczestniczących w pilotażu jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne gry w szachy. Okazało się, że rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy, a uczniowie lepiej dodawali i odejmowali oraz szybciej reagowali na humor w zadaniu.