Prywatny akademik na Mokotowie. Nowa jakość studenckiego życia

Od 23 maja do początku lipca 2025 roku trwał strajk studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w którym jednym z postulatów było zwiększenie liczby miejsc w akademikach. Protestujący zajęli budynek Zarządu Samorządu Studentów na kampusie głównym UW. Studenci domagali się m.in. konkretnego planu budowy nowych akademików, modernizacji istniejących domów studenckich oraz zapewnienia dostępu do publicznych stołówek prowadzonych przez uczelnię, co miało gwarantować stabilne ceny i dostępność posiłków.

Warszawa jest czwartym miastem w Europie z największym niedoborem mieszkań dla studentów

Po 40 dniach okupacji, 2 lipca 2025 roku, studenci podpisali porozumienie z władzami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W porozumieniu uznano kluczową rolę akademików i zobowiązano się do rozbudowy infrastruktury socjalnej, w tym budowy nowych domów studenckich i współpracy z ministerstwem w celu pozyskania funduszy na ten cel. Studenci uznali to za sukces, choć podkreślili, że to dopiero pierwszy krok w długofalowej walce o godne warunki socjalne na uczelni.

Prywatne akademiki w Polsce

Rynek prywatnych akademików (PBSA – purpose-built student accommodation) jest w Polsce wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale rośnie wraz z dużym potencjałem inwestycyjnym. W Warszawie powstają nowe prywatne akademiki, m.in. przy ulicy Zakroczymskiej (400 miejsc) i Puławskiej (360 miejsc), a w całej Polsce liczba łóżek w tego typu inwestycjach ma wzrosnąć o ponad 2 tys. w 2025 roku. Prywatne akademiki oferują nowoczesne i komfortowe warunki, które odpowiadają na potrzeby studentów, zwłaszcza zagranicznych, dla których dostęp do publicznych akademików jest ograniczony

Przykładowo w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, kilka minut od centrum, swoje drzwi otwiera nowatorski akademik Zeitraum – Racławicka. Standardem są tu pokoje 1-osobowe i autorskie przestrzenie „Chill & Thrill”, które wspierają łączenie nauki z pracą i realizacją pasji. W porównaniu do innych nowoczesnych obiektów, „jedynki” są dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie. Dla pierwszych chętnych operator dorzuca darmowy garaż.

– Akademik przy Racławickiej od podstaw zaprojektowaliśmy tak, aby spełniał najbardziej palące potrzeby młodego pokolenia, a te w ciągu w ostatnich pięciu lat diametralnie się zmieniły – mówi Zdena Noack, szef Zeitraum Student Housing. – Dziś większość studentów na stałe lub czasowo podejmuje zatrudnienie. Potrzebują miejsca wyciszenia i odpoczynku, by na własnych zasadach dzielić czas między naukę, zabawę i dodatkowe obowiązki. Bezpiecznej przestrzeni, na którą będzie ich stać – dodaje.

Studenci mogą rezerwować pokoje na najbliższy semestr, który rozpoczyna się we wrześniu 2025 roku.

W ostatnim czasie w dużych ośrodkach akademickich powstały lub wkrótce powstanie kilka projektów, takich jak Wenedów Solida & Xior w Warszawie, Puławska 1AM & Solida w Warszawie, Racławicka Zeitraum w Krakowie oraz Polonez 2 Student Depot w Poznaniu. Jednak skala przedsięwzięć wciąż nie odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu. Łącznie na rynku funkcjonuje obecnie tylko ok. 13 tys. miejsc w prywatnych akademikach. To kropla w morzu potrzeb i ewidentne wskazanie dla inwestorów, że na rynku jest zapotrzebowaniem, którego nie uda się szybko zaspokoić.

W Krakowie powstają dwa nowoczesne akademiki pod marką StudentSpace, które zaoferują ponad 1200 miejsc, a także duży projekt The Fizz przy ulicy Romanowicza, planujący około 1000 łóżek. Rynek prywatnych rozwija również Gdańsk, gdzie działa już między innymi Student Depot na Przymorzu, a w planach jest nowy obiekt przy alei Grunwaldzkiej, który ma zapewnić 500 miejsc i ma zostać oddany do użytku w 2026 roku. W Poznaniu Student Depot rozbudowuje swoją ofertę, otwierając kolejne części akademika przy alei Niepodległości, gdzie dostępnych będzie około 400 miejsc.

Ponadto prywatne akademiki powstają także w mniejszych ośrodkach, takich jak Lublin czy Bydgoszcz, choć skala tych inwestycji jest mniejsza niż w największych miastach. Sieć Student Depot, jedna z czołowych na rynku, posiada już obiekty w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Gdańsku, oferując łącznie około 2500 miejsc.

Rynek prywatnych akademików w Polsce rozwija się dynamicznie i ma duży potencjał wzrostu, zwłaszcza ze względu na rosnącą liczbę studentów, w tym zagranicznych, oraz niedostateczną liczbę miejsc w akademikach publicznych. Inwestorzy planują w kolejnych latach budowę nowych obiektów, które mają zwiększyć dostępność nowoczesnych miejsc noclegowych dla studentów w największych miastach akademickich kraju.