V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

Wieżowiec V Tower, kiedyś uznawany za jeden z najbrzydszych budynków w Warszawie, przechodzi gruntowną modernizację. Rewitalizacja obiektu na Woli, prowadzona przez firmę Atlas Ward Polska, zbliża się do końca i ma zakończyć się w październiku 2025 roku.



W śródmiejskiej części Woli, przy ulicy Chmielnej, trwają zaawansowane prace modernizacyjne wieżowca V Tower. To jedna z najbardziej ambitnych rewitalizacji biurowych w stolicy.

Modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów Foto: mat. pras.

Projekt, który ruszył w styczniu 2024 roku, wchodzi właśnie w swoją finalną fazę, a planowane zakończenie prac przewidziano na październik 2025 roku.

Nowe życie dla V Tower: co kryje się w środku?

Modernizacja obejmuje wszystkie 21 pięter budynku i jest czymś więcej niż tylko "liftingiem". Generalny wykonawca, firma Atlas Ward Polska, przeprowadza kompleksową wymianę wszystkich kluczowych systemów i instalacji.