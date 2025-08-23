V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

Gruntowna przebudowa wnętrza nie wpłynie na wygląd bryły V Tower
W śródmiejskiej części Woli, przy ulicy Chmielnej, trwają zaawansowane prace modernizacyjne wieżowca V Tower. To jedna z najbardziej ambitnych rewitalizacji biurowych w stolicy.
Modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów
Projekt, który ruszył w styczniu 2024 roku, wchodzi właśnie w swoją finalną fazę, a planowane zakończenie prac przewidziano na październik 2025 roku.
Modernizacja obejmuje wszystkie 21 pięter budynku i jest czymś więcej niż tylko "liftingiem". Generalny wykonawca, firma Atlas Ward Polska, przeprowadza kompleksową wymianę wszystkich kluczowych systemów i instalacji.
Autorem wystroju spektakularnego hallu dawnej Warta Tower był Wiesław Olko. Reprezentacyjne lobby zdobiły także rzeźby Barbary Galender
Wśród najważniejszych zmian znalazły się:
Choć modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów, projektanci nie zapominają o jego unikatowej historii. Elementy w stylu art deco, takie jak kolumny i szkielet antresoli, zostają zachowane i odświeżone. Zamiast granitu pojawiają się naturalne materiały, a unikalne wnętrza, których autorem jest Wiesław Olko, są starannie odnawiane.
Jak podkreśla Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski Architekci, odpowiedzialnej za projekt, celem było stworzenie intuicyjnej i komfortowej przestrzeni, która sprosta potrzebom najemców i będzie służyć przez lata.