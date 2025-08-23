13.5°C
Życie Warszawy

V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

Publikacja: 23.08.2025 01:30

Gruntowna przebudowa wnętrza nie wpłynie na wygląd bryły V Tower

Foto: mat. pras.

M.B.
Wieżowiec V Tower, kiedyś uznawany za jeden z najbrzydszych budynków w Warszawie, przechodzi gruntowną modernizację. Rewitalizacja obiektu na Woli, prowadzona przez firmę Atlas Ward Polska, zbliża się do końca i ma zakończyć się w październiku 2025 roku.

W śródmiejskiej części Woli, przy ulicy Chmielnej, trwają zaawansowane prace modernizacyjne wieżowca V Tower. To jedna z najbardziej ambitnych rewitalizacji biurowych w stolicy.

Modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów

Foto: mat. pras.

Projekt, który ruszył w styczniu 2024 roku, wchodzi właśnie w swoją finalną fazę, a planowane zakończenie prac przewidziano na październik 2025 roku.

Nowe życie dla V Tower: co kryje się w środku?

Modernizacja obejmuje wszystkie 21 pięter budynku i jest czymś więcej niż tylko "liftingiem". Generalny wykonawca, firma Atlas Ward Polska, przeprowadza kompleksową wymianę wszystkich kluczowych systemów i instalacji.

Autorem wystroju spektakularnego hallu dawnej Warta Tower był Wiesław Olko. Reprezentacyjne lobby zd

Foto: mat. pras.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się:

  • Wymiana instalacji HVAC (system odpowiedzialny za ogrzewanie, wentylację i klimatyzację budynków, a także za regulację wilgotności oraz jakości powietrza) i rozdzielni elektrycznych
  • Wdrożenie nowoczesnych systemów chłodzenia i hydrantowych.
  • Instalacja inteligentnych systemów BMS (komputerowy system zarządzania i monitorowania, który integruje wszystkie kluczowe instalacje techniczne w budynku) i klimatyzacji VRV (system, który pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą w wielu pomieszczeniach budynku)
  • Całkowita przebudowa garażu, w tym nowa izolacja, oświetlenie LED i nawierzchnie.
W odnowionej V Tower zamiast granitu pojawiają się naturalne materiały, a unikalne wnętrza, których

Foto: mat. pras.

Szacunek dla przeszłości w nowoczesnej odsłonie

Choć modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów, projektanci nie zapominają o jego unikatowej historii. Elementy w stylu art deco, takie jak kolumny i szkielet antresoli, zostają zachowane i odświeżone. Zamiast granitu pojawiają się naturalne materiały, a unikalne wnętrza, których autorem jest Wiesław Olko, są starannie odnawiane.

Przebudowa wnętrza biurowca V Tower przy ulicy Chmielnej ma zakończyć się w pażdzierniku 2025 roku

Foto: mat. pras.

Jak podkreśla Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski Architekci, odpowiedzialnej za projekt, celem było stworzenie intuicyjnej i komfortowej przestrzeni, która sprosta potrzebom najemców i będzie służyć przez lata.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

