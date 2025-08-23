12.2°C
1011 hPa
Życie Warszawy

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi mieszkańców, odchody kóz zatruwają zapach. To wszystko w stolicy

Publikacja: 23.08.2025 01:45

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli

Foto: Svklimkin / WIkimedia / CC BY-SA 4.0

Kacper Komaiszko
Pianie kogutów o poranku i uciążliwy smród zwierzęcych odchodów? Taki opis nie kojarzą się ze stolicą europejskiego kraju. A jednak, mieszkańcy jednej z warszawskich dzielnic muszą mierzyć się z problemem hodowli drobiu i kóz na sąsiedniej działce.

Warszawa, miasto wieżowców, nowoczesnych biur i tętniącego życiem centrum. W teorii – symbol urbanizacji. W praktyce – jak się okazuje – w jej granicach wciąż można natrafić na sytuacje, które zdają się zaprzeczać metropolitalnemu charakterowi stolicy. Problem pojawił się w strefie zabudowy jednorodzinnej, gdzie na jednej z działek formalnie wciąż będącej gruntem rolnym prowadzona jest uciążliwa dla sąsiadów hodowla zwierząt gospodarskich.

Hodowla w środku strefy mieszkaniowej

Problem, zgłoszony przez jednego z mieszkańców, dotyczy niewielkiej, 475-metrowej działki rolnej, która znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczającym ten obszar pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mimo to, prowadzona jest na niej intensywna hodowla drobiu, a okresowo także kóz, gołębi i bażantów. Skutki dla sąsiadów są dalekie od sielanki – od wczesnych godzin porannych słychać pianie kogutów, a uciążliwe zapachy i chmary owadów utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Jeden z mieszkańców skarży się na naruszenie jego prawa do spokojnego korzystania z nieruchomości, a także na zagrożenie sanitarne wynikające z możliwego zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Działka, ze względu na przebieg podziemnej magistrali wodnej, nie może zostać przekwalifikowana ani zabudowana.

Radny interweniuje, ale trafia na lukę w prawie

W obronie mieszkańca stanął radny Wojciech Zabłocki, który złożył interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy. Radny zwrócił uwagę na lukę w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, który zakazuje utrzymywania zwierząt gospodarskich tylko na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. To sprawia, że hodowla na formalnie rolnym gruncie, położonym w zurbanizowanym otoczeniu, jest de facto legalna.

Wojciech Zabłocki zaapelował do władz miasta o nowelizację przepisów, tak aby objąć zakazem również małe działki rolne w strefach mieszkaniowych i wprowadzić minimalną odległość hodowli od zabudowy.

Reklama
Reklama

Miasto bezradne w świetle prawa

Odpowiedź władz miasta była jednak rozczarowująca. W odpowiedzi na interpelację, stołeczny ratusz stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do zmiany regulaminu. Jak wyjaśniono, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy do regulowania hodowli tylko na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Wprowadzenie zakazu na gruntach rolnych oznaczałoby przekroczenie delegacji ustawowej i narażenie uchwały na unieważnienie. Miasto podkreśliło, że spory między sąsiadami reguluje wyłącznie prawo cywilne.

Polecane
W Warszawie około 20 tysięcy nieruchomości wciąż nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej
nieczystości
Warszawa wychodzi z szamba. Dotacje na budowę kanalizacji

Dalsze losy mieszkańca: z urzędu do sądu

Mieszkaniec nie może liczyć na pomoc administracyjną ze strony miasta. Urząd wskazuje mu jedyną drogę: sąd cywilny. Oznacza to, że zamiast prostego i szybkiego rozwiązania na poziomie lokalnym, mieszkańca czeka długa, kosztowna i niepewna batalia prawna o zaniechanie immisji.

Sprawa ta stanowi przestrogę, że nawet w najbardziej rozwiniętych miastach, luki w przepisach mogą prowadzić do zderzenia sielskiego życia wiejskiego z miejskimi realiami, zmuszając obywateli do samodzielnego dochodzenia swoich praw w obliczu bezsilności lokalnych władz.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Gruntowna przebudowa wnętrza nie wpłynie na wygląd bryły V Tower
przebudowa

V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
frekwencja

Od kontrowersji do sukcesu? MSN bije rekordy popularności

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą
rynek

Labubu z automatu? Galeria Młociny tak sprzedaje modne figurki

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie
przestrzeń miejska

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo

Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
bezpieczeństwo

Ruszyły kontrole w pobliżu szkół. Nowa akcja policji

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym
po koncercie Maxa Korzha

Prokuratura bada incydent z flagą UPA na PGE Narodowym

Już we wrześniu w każdej dzielnicy Warszawy znajdziecie bezpłatne atrakcje dla całych rodzin
rekreacja

Warszawa jak plac zabaw. Zapisy na Warszawskie Dni Rodzinne

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama