Komfort czy koszmar? Koleje badają poziom satysfakcji pasażerów

Badanie przygotował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).
Jego celem badania jest poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług kolejowych oraz zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy, aby kolej była coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i dostępna dla wszystkich, także osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
W ankiecie, która jest aktywna do 30 września, znajduje się kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące problemu wykluczenia transportowego. Respondenci mogą ocenić między innymi komfort podróży, punktualność, rozkład jazdy, a także dostępność informacji pasażerskiej i usług dla osób z niepełnosprawnościami.
Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmuje około 15-20 minut.
Z poprzedniego badania satysfakcji pasażerów kolei wynika, że pasażerowie dostrzegają obszary wymagające poprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o punktualność, komfort podróży oraz ceny biletów. Wzrosła także świadomość i zainteresowanie kwestiami związanymi z dostępnością kolei dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz problemem wykluczenia transportowego.
Pasażerowie oczekują lepszej jakości informacji pasażerskiej dotyczącej rozkładów jazdy, połączeń i możliwości przesiadek, co jest istotne dla planowania podróży.
Wyniki badania posłużą przewoźnikom oraz organizatorom transportu do dostosowania oferty przewozowej tak, aby zwiększyć komfort, bezpieczeństwo i dostępność usług kolejowych.
Badanie organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego odbywa się regularnie od 2019 roku.