Komfort czy koszmar? Koleje badają poziom satysfakcji pasażerów

Stołeczni i mazowieccy przewoźnicy zachęcają pasażerów do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii na temat usług kolejowych.



Badanie przygotował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Reklama Reklama

Ogólnopolskie badanie opinii na temat usług kolejowych

Jego celem badania jest poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług kolejowych oraz zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy, aby kolej była coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i dostępna dla wszystkich, także osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W ankiecie, która jest aktywna do 30 września, znajduje się kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące problemu wykluczenia transportowego. Respondenci mogą ocenić między innymi komfort podróży, punktualność, rozkład jazdy, a także dostępność informacji pasażerskiej i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmuje około 15-20 minut.