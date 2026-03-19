W centrum Blue City trwa marcowa edycja Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła. Do soboty odwiedzający mogą wybierać spośród unikatowych przedmiotów codziennego użytku, które powstały w krótkich seriach lub jako pojedyncze egzemplarze.



Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do 21 marca. Na miejscu zaprezentowało się ponad 20 wystawców, wśród których znajdują się zarówno lokalni artyści, jak i rzemieślnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach twórczości. To dobra okazja, aby przy okazji codziennych zakupów znaleźć nietuzinkowe dekoracje do domu lub naturalne produkty do pielęgnacji.

Oferta dla domu i duszy

Asortyment dostępny na stoiskach obejmuje przede wszystkim ceramikę stołową, obrazy oraz tekstylia, w tym narzuty. Osoby szukające produktów z kategorii beauty mogą zapoznać się z ofertą kosmetyków naturalnych, tworzonych zgodnie z ideą slow life. Dla fanów intensywnych zapachów przygotowano stoiska z perfumami o orientalnym charakterze.

Foto: mat. pras.

Dostępność i dodatkowe udogodnienia

Kiermasz odbywa się w ogólnodostępnej przestrzeni Blue City, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Oprócz stoisk rzemieślniczych, na terenie obiektu działa ponad 200 sklepów oraz punktów usługowych. Warto pamiętać, że strefa gastronomiczna i rozrywkowa na najwyższych piętrach pozostaje otwarta również w niedziele.