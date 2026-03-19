Kiermasz rzemiosła i rękodzieła odbywa się na poziomie -1 galerii
Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do 21 marca. Na miejscu zaprezentowało się ponad 20 wystawców, wśród których znajdują się zarówno lokalni artyści, jak i rzemieślnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach twórczości. To dobra okazja, aby przy okazji codziennych zakupów znaleźć nietuzinkowe dekoracje do domu lub naturalne produkty do pielęgnacji.
Asortyment dostępny na stoiskach obejmuje przede wszystkim ceramikę stołową, obrazy oraz tekstylia, w tym narzuty. Osoby szukające produktów z kategorii beauty mogą zapoznać się z ofertą kosmetyków naturalnych, tworzonych zgodnie z ideą slow life. Dla fanów intensywnych zapachów przygotowano stoiska z perfumami o orientalnym charakterze.
Kiermasz odbywa się w ogólnodostępnej przestrzeni Blue City, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Oprócz stoisk rzemieślniczych, na terenie obiektu działa ponad 200 sklepów oraz punktów usługowych. Warto pamiętać, że strefa gastronomiczna i rozrywkowa na najwyższych piętrach pozostaje otwarta również w niedziele.